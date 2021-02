Covid percek (2021-02-15)

„Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert ez vezet vissza a normális élethez” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. „Az európai vakcinaellátás bizonytalanságai mellett sikerül elérni, hogy május végéig 3,5 millió emberrel többet tudunk beoltani, mint egy hasonló méretű nyugati ország"- mondta a kormányfő. Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebookon. Menczer Tamás ismertette, amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai mindent rendben találnak a szérummal, akkor megkezdődhet az oltás. Az 550 ezer vakcina 275 ezer ember beoltásához lesz elegendő. 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 388 799-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 752 főre emelkedett. Ezen a héten is a regisztrált idősek és a 60 év alatti, krónikus betegek oltása folytatódik - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs ülésén. György István elmondta: a héten négy vakcinával oltanak, a Pfizerével, a Szputnyikkal, az Astra-Zenecáéval, a Modernáéval, és várják a kínai Sinopharm-vakcinát is. Nő a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, a növekedést feltehetően a vírus brit mutációjának magyarországi terjedése okozza - mondta az országos tiszti főorvos vasárnap a közmédiának. Butaság és rendkívül veszélyes - így jellemezte a DK követelését a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, mely elvárás szerint a Gyurcsány-párt vezette kerületekben csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltanának. Ne éljenek a kormány kínálta kedvezménnyel és fizessék be az iparűzési adót - erre buzdítja a budapesti vállalkozásokat Karácsony Gergely. A Fidesz úgy reagált: a baloldal a nehéz helyzetben csak adóemelésben, megszorításokban és elbocsátásban tud gondolkodni. A kormány „hihetetlen munkát végezve” igyekezett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az országgal együtt a családok is talpra tudjanak állni - jelentette ki Ékes Ilona, az Európai Regionális Szervezet nevű hazai szerveződés elnöke az M1-en. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak vállalkozások - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a héten kezdődő pályázatokra majdnem ezer belföldi cég jelentkezhet. Lehetőséghez juthat egyrészt a hátrányos helyzetű településeken működő mintegy 800 vállalkozás, amelyek munkát adnak az ott élőknek. A magyar vállalkozások már nagyon várják, hogy az Európai Unió új hétéves költségvetési tervének első gazdasági jellegű pályázatai megjelenjenek - mondta a Magyar Nemzetnek Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Mario Draghinak az Olasz Köztársaság miniszterelnökévé történt kinevezéséhez. Az osztrák határszigorítást követően a határátkelés gyorsabbá és rugalmasabbá tételét kéri Magyarország Ausztriától - ismertette a külgazdasági és külügyminiszter, miután határmenti választókerületek országgyűlési képviselőivel egyeztetett. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légvédelem Damaszkusz fölött - adta hírül az arab ország hadseregének hétfői közleménye, amely nem tért ki esetleges áldozatokra. Menczer Tamás hangsúlyozta: A kínai vakcinával jelentősen gyorsíthatunk az oltási ütemterven. Minden élet és minden munkahely számít. A világon 108,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában megkezdték a koronavírus elleni oltást az AstraZeneca vakcinájával is, amelyet a 18 és 55 év közötti felnőttek immunizálására használnak. Folyamatos a vakcinaellátás Szerbiában, ma a Pfizer/BioNTech, a jövő héten pedig az AstraZeneca oltóanyagának újabb szállítmányai érkeznek meg az országba - közölte Ana Brnabic miniszterelnök. Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki mától Csehországban a koronavírus-járvány miatt a kormány. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - közölte Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár. Mától a külföldről Angliába utazóknak az érkezésük utáni tíznapos karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. A szűrővizsgálatokat előzetesen le kell foglalni, a két PCR-teszt együtt 86 ezer forintba kerül. Az Egyesült Államokban november óta először esett napi százezer alá az új fertőzöttek heti átlaga. Mexikó 870 ezer adag AstraZeneca-védőoltást kapott Indiából vasárnap - közölte a kormány, amely a koronavírus elleni oltási kampányának következő szakaszában az idősebb felnőtteket kívánja elérni. Lemondott tisztségéről a perui külügyminiszter, Elizabeth Astete, miután elismerte, hogy januárban soron kívül beoltották a koronavírus ellen. A kilencedik napja tartó folyamatos tiltakozások részeként ismét százezrek vonultak az utcákra vasárnap országszerte Mianmarban, hogy a február 1-jén végrehajtott katonai hatalomátvétel ellen tiltakozzanak. Irán eddig sem fejlesztett atomfegyvert és soha nem is fog atomfegyvert fejleszteni - szögezte le az iráni külügyminisztérium szóvivője teheráni sajtótájékoztatóján. A szeretet erősebb az erőszaknál mottóval flashmob-sorozatot tartottak vasárnap este Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatói Oroszországban. Tizenegy ember meghalt, köztük egy gyerek is a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén fekvő Lubumbashi bányavidéken, amikor lázadók megtámadtak két katonai ellenőrző pontot. A hétvégén 113 határsértővel szemben intézkedtek rendőrök és katonák - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek egy prostituáltakat kizsákmányoló bűnbanda tagjai ellen. A 7 elkövető 2011 és 2017 között az Egyesült Királyságban 26 nő kizsákmányolásával 40 millió forintra tettek szert. Péntekig, február 19-éig adhatják be a diákok jelentkezésüket a középfokú intézményekbe - közölte az Oktatási Hivatal. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 377 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – közölte Kiss Róbert alezredes. Újabb félszáz viszonteladónál lehet vonaljegyet és gyűjtőjegyet vásárolni a Budapesti Közlekedési Központ járataira. Sokan kértek segítséget bajba jutott embereknek a hétvégén a hideg idő miatt - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának vezetője a Kossuth Rádióban. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 2:2; MOL Fehérvár FC-MTK Budapest FC 1:2 A három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a hullámvölgyben lévő Liverpoolt fogadja holnap a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc első felvonásán, Budapesten, a Puskás Arénában. Férfi kézilabda BL: Vardar Szkopje (északmacedón) - MOL-Pick Szeged 26:28 Férfi kézilabda NB I: port36-Komló - HE-DO B.Braun Gyöngyös 29:26 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-MTK Budapest 29:29 Nyártól ismét a spanyol Ambros Martín lesz a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője.