Covid percek (2021-01-22)

1311 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 98 beteg. Emberéletek múlnak a vakcinán, és minden élet számít, ezért fontos, hogy minél több vakcina legyen Magyarországon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Oroszországból is érkezik koronavírus elleni vakcina - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután megállapodott Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel. Szijjártó Péter elmondta: Magyarország három ütemben vásárol a Szputnyik V nevű oltóanyagból. Egymillió ember beoltásához elegendő, kétmillió adag koronavírus elleni vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Már több, mint 138 ezer embert oltottak be a koronavírus elleni vakcinával Magyarországon, közel hatezren már a második adag védőoltást is megkapták - mondta Müller Cecília. Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, de a korlátozó intézkedéseket továbbra is indokolt fenntartani - közölte az országos tiszti főorvos. Addig nem lehet a korlátozások feloldásáról beszélni, amíg az egészségügyi dolgozók, az idősek és a védekezésben résztvevők nincsenek beoltva - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Jelentős előrelépésnek nevezte az AstraZeneca és Szputnyik V. vakcina engedélyezését az országos tiszti főorvos. A körülményekhez képest gyorsan és megfelelő körültekintéssel zajlott a Szputnyik vakcina engedélyezési folyamata - mondta a Hír Tv-nek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet főigazgatója. Gyurcsányné nem akar lemaradni a férjétől, ezért gátlástalanul hazudik. Azt állítja a brüsszeli bürokraták hű kiszolgálójaként, hogy az EU többet tett a járvány ellen, mint Magyarország - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A baloldal megint kívülről vár segítséget a választásokra, ezúttal Joe Bidenben bíznak – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az Informátor című műsorunkban. Hollik István a Momentum új narratívaépítésére reagált, amely szerint, ha 2022-ben veszít a Fidesz, akkor a Capitolium ostromához hasonló állapotok uralkodnak majd az országban. A Fidesz szerint Karácsony Gergely főpolgármester folyamatosan ellentmondásba keveredik önmagával a Lánchíd felújítása ügyében. Jakab Péter, a Jobbik elnöke elárulta pártja választóit és tagjait, amikor szövetségre lépett Gyurcsány Ferenccel - mondta Illés Boglárka. A Jobbik és elnöke a hatalomért és a pénzért mindenre képes. Mióta összefogtak a DK-val és vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, azóta önmagukat, választóikat, tagjaikat és szimpatizánsaikat minden nap szembeköpik - mondta a Fidelitas elnöke. Január végéig elkészül a védelmi ipari stratégia, amelynek a legfontosabb eleme az ágazati klaszterrendszer kiépítése - nyilatkozta a Figyelő üzleti hetilapnak Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az Agrárminisztérium által életre hívott Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programban 1457 vállalkozás kapott támogatást 6,8 milliárd forint értékben - mondta Nagy István agrárminiszter. Veszprém és a Balaton régió mellett a romániai Temesvár és a görögországi Elefszína is viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban - közölte Navracsics Tibor, a program kormánybiztosa Facebook-oldalán. Tavaly körülbelül 10 ezer gyerek vett részt a Vándortábor programban, idén arra számítanak, hogy a résztvevők száma eléri a 15 ezret - mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A magyar migrációs politika sikeres, és a határvédelem érdekében alkalmazott eszközök, illetve erők hatékonyan oltalmazták Magyarországot, a magyar emberek biztonságát - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az Európai Unió vezetői által tartott tanácskozáson egyetértettek a koronavírus-járvány megállítását célzó korlátozó intézkedések fenntartásában és a vírusmutációk terjedésének megállítása érdekében - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A világban 97,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 2 millióra a halálos áldozatok és 53,7 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Enyhítenek a korlátozásokon Szlovéniában, és megnyílnak a sípályák, a bevásárlóközpontok, az óvodák, a fodrászüzletek és a ruhatisztítók, valamint az általános iskolai tanítás is újraindul - közölte a ljubljanai sajtó. Csehországban február 14-éig meghosszabbította a szükségállapotot a cseh parlament alsóháza, a képviselőház. Lengyelország jogi lépéseket vesz fontolóra, amennyiben a Covid-19 kór elleni egyik vakcina gyártója, a Pfizer nem pótolja az első negyedév folyamán a jelenleg csökkentett szállítmányait - közölte Piotr Müller kormányszóvivő. Újabb, és az eddigieknél sokkal pusztítóbb járványhullámmal fenyeget az új típusú koronavírus brit változata Németországban - mondta Angela Merkel német kancellár. Németország támogatást biztosít Oroszországnak az új típusú koronavírus ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V oltás európai uniós engedélyeztetéséhez - mondta Angela Merkel német kancellár. Rekordmagasságot ért el, 221-re emelkedett Portugáliában a koronavírus-járvány miatt egy nap alatt elhunytak száma. Percenként kétszáz embert oltanak be a koronavírus elleni vakcinával az Egyesült Királyságban, és közelít az ötmillióhoz azoknak a száma, akik már megkapták az oltóanyag első adagját - mondta a brit belügyminiszter. Meghosszabbította a svéd kormány a járványügyi korlátozásokat. Stefan Löfven miniszterelnök azzal indokolta ezt, hogy az ország egyes régióiban enyhe csökkentés tapasztalható ugyan a járvány terjedésében, de a helyzet még mindig súlyos. Megkezdődhetett a járvány harmadik hullámának visszavonulása Izraelben - jelentette a katonai rádió. Sürgősségi felhasználásra engedélyezte az orosz Szputnyik V koronavírus elleni védőoltást az Egyesült Arab Emírségek egészségügy-minisztériuma, miután a fertőzések rekordszintet értek el. Bezártak az iskolák és az óvodák Pekingben, és tömeges koronavírus-tesztelést folytatnak a kínai fővárosban, ahol az elmúlt napokban új, belföldi fertőzésből eredő eseteket azonosítottak. Összecsaptak az ultraortodoxok az országos zárlat betartását ellenőrző rendőrökkel a Tel-Aviv melletti Bné Brakban, Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Az Egyesült Államok csatlakozik a COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezéshez - jelentette be Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa. Elmarad idén a riói karnevál. A világhírű farsangi eseményt először elhalasztották, ám a súlyos járványügyi helyzet miatt végül el is törölték a szervezők. Az orosz főügyész további adatokat kért a német igazságügyi hatóságoktól Alekszej Navalnij ellenzéki vezető megmérgezésével kapcsolatban, akit a múlt héten tartóztattak le egy moszkvai repülőtéren, miután Németországból visszaérkezett. Az Európai Parlament képviselői állásfoglalásukban felszólították az Európai Uniót, hogy ismerje el Juan Guaidót, a venezuelai nemzetgyűlés 2015-ben megválasztott elnökét Venezuela legitim ideiglenes elnökeként. Izraeli légicsapás ért több, Hama tartománybeli célpontot péntekre virradóra Szíriában, a légvédelem több rakétát megsemmisített - jelentette a szíriai állami hírügynökség. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyásznapot hirdetett szombatra a kelet-ukrajnai Harkivban, egy idősotthonban kitört tűz áldozatainak emlékére. Sújtólégrobbanás történt a délnyugat-szibériai Kuzbasz-szénvidék egyik bányájában, három bányász életét vesztette - közölték a helyi hatóságok. Kigyulladt egy családi ház belső tere és tetőszerkezete Tiszaszőlősön, a tűzben egy idős ember meghalt - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Több, engedély nélkül tartott éles lőfegyvert és lőszert foglaltak le a rendőrök egy miskolci férfitől - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Kilencrendbeli, bűnszövetségben elkövetett kifosztás miatt jogerősen öt év hat hónap és négy év két hónap börtönre ítéltek Pécsen két férfit, aki baranyai falvakban élő időseket tévesztett meg és fosztott ki. Karambolozott két személyautó a 84-es úton, Kópháza térségében, a balesetben az egyik sofőr meghalt - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Őrizetbe vettek a rendőrök két budapesti férfit, akik a gyanú szerint kannabiszt termesztettek egy budapesti és egy kunpeszéri ingatlanban. A rendőrök elfogtak egy 35 éves tótkomlósi férfit, aki többször megszúrta apátfalvi otthonában ismerősét, és annak kiskorú fiát is megpróbálta megsebesíteni. Világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei ma éjjel Budapest VIII. kerületében, a Kerepesi úton. Emiatt este 8 órától lezárásokra kell készülni, amelyek a Keleti pályaudvar forgalmát is érintik. A Keleti pályaudvar és Ferencváros, valamint a Keleti és Kőbánya felső között, 22:30-tól várhatóan szombaton hajnali 1 óráig szünetel a vonatközlekedés, néhány éjszakai vonat helyett pedig pótlóbuszok közlekednek. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Brazília 29:23 A várakozásoknak megfelelően a francia csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a negyeddöntőben a trieszti olimpiai kvalifikációs női vízilabdatornán. Pozitív lett a koronavírustesztje Paula Badosának, aki az ausztrál nyílt teniszbajnokságra érkezett Melbourne-be, és már napok óta karanténban van. Pozitív lett a koronavírustesztje Zinédine Zidane-nak, a spanyol labdarúgó-bajnokságban jelenleg második helyezett Real Madrid vezetőedzőjének. Női kosárlabda EK: Uni Győr MÉLY-ÚT - Prometej (ukrán) 83:56 Jégkorong Erste Liga: UTE-Sport Club Csíkszereda (romániai) 2:7