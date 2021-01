Covid percek (2021-01-17)

1241 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 351 828-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 341-re emelkedett. Folytatódott az oltás a száz főnél nagyobb létszámú idősotthonokban, az ott élők és dolgozók az amerikai Moderna vakcináját kapták meg. Folytatódik a gyermekvédelemben és a szociális alapellátásban dolgozók tömeges ingyenes tesztelése. Az első nap tapasztalatai alapján nagyon kevés teszt lett pozitív. Semmiképpen nem szeretnének változtatni a hazai koronavírus-oltási terven - mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth rádióban. Müller Cecília hangsúlyozta: készülnek arra, hogy semmiképpen ne kelljen csökkenteni a beadott védőoltások mennyiségét, ezért minden megtesznek azért, hogy hatékony, biztonságos vakcinát szerezzenek, ezért az EU-n kívüli gyártókat is megkeres a kormány. Brüsszel nem szállít elég gyorsan vakcinát, nem küld elég oltóanyagot Magyarországra - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Európa Kínában áll sorban a vakcináért - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Menczer Tamás közölte: azt, hogy Európának kell-e a kínai vakcina, jól mutatja, hogy miután nyilvánosságra került, a magyar kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat, néhány órán belül 14 európai ország jelentkezett a kínai gyártónál. A koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés – hangsúlyozta közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: csak biztonságos és hatásos vakcinával oltanak. A miniszter szerint a járvány megfékezésének egyetlen módja az emberek immunitásának tömeges oltással való megteremtése. A koronavírus sokkal veszélyesebb az egészségre, mint az influenza - mondta híradónknak Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa. Az európai baloldal is elismeri a magyar kormány járványügyi intézkedéseit - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádióban. Életbe lépett a hajléktalan emberek életét védő „vörös kód” - jelentette be a Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Több mint 100 milliárd forint adóbevétel-kieséssel számol a kabinet, ha bevezetik a 25 év alatti fiatalok jövedelemadó-mentességét - mondta a pénzügyminiszter a Bayer show-ban. Varga Mihály hangsúlyozta: fontosnak tartották megvizsgálni, hogyan tudja az adórendszer segíteni a fiatalokat, akiknek ez az intézkedés támogatást adhat később a gyermekvállaláshoz is. Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adókedvezményekről, így a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe veszik a munkavállalóknak járó adókedvezményeket - mondta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A világban 94,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 52 millióan meggyógyultak. Ideiglenesen csökkenti a Covid-19 vakcina Európába történő szállítását a Pfizer. A cég közleménye szerint gyártókapacitásának növeléséhez, újabb engedélyek kellenek. Az oltóanyagok érkezéséig több országban újabb szigorítások léptek életbe. A Moderna gyógyszercég 7,5 millió adag koronavírus elleni vakcinát szállít részletekben Svájcnak az év közepéig, ami azt jelenti, hogy az ország az elsők között lehet a világon, amely lakosságának csaknem felét beoltja. Háromszáz oltóponton ötven-száz embert terveznek beoltani óránként Szerbiában a koronavírus ellen - közölte Mirsad Djerlek, az egészségügyi minisztérium államtitkára. Ausztriában február 8-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó teljes zárlatot - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A nyugat-belgiumi Houthulst egyik idősotthonában 128-an fertőződtek meg a koronavírus brit mutációjával. Meghaladta a négymilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban. Szélesedik az oltási kampány Izraelben: az 50 év felettiek után elkezdik oltani a 45 évesnél idősebbeket is a koronavírus elleni vakcinával - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja. Ukrajnában egyelőre nem lassult számottevően a koronavírus-járvány terjedése, az elmúlt 24 órában csaknem hatezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Franciaországban újabb szigorítások léptek életbe, az ország egész területén már délután 6 órakor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom. Dániában is megjelent a koronavírus sokkal fertőzőbb, dél-afrikai változata. Nyár óta a január 11. és 17. közötti időszak volt az első olyan hét Oroszországban, amikor csökkent az új koronavírusos aktív fertőzöttek száma - közölte a TASZSZ hírügynökség. Lőfegyveres merényletben meggyilkolták az afgán legfelsőbb bíróság két női bíráját amikor munkahelyükre mentek. Izraelben jóváhagyták csaknem nyolcszáz új telepeslakás felépítését az 1967-ben elfoglalt Ciszjordániában - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. A guatemalai hatóságok megpróbáltak keményebben fellépni azzal a több ezer hondurasival szemben, aki az Egyesült Államokba akar eljutni, és átjutott hazájából Guatemalába, áttörve a határon felállított kordont. A hondurasi migránskaraván több száz tagjával összecsaptak a guatemalai biztonsági erők. Berlinből visszatért Moszkvába Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus. Elsüllyedt egy palaui felségjelzésű teherhajó a Fekete-tengeren, a török Bartin tartomány partjainál - a 13 fős legénység két tagja életét vesztette. Tolatás közben halálra gázolt egy gyalogost autójával egy férfi Mosonmagyaróváron. Kisiklott egy tehervonat, és egy konténer is leborult róla a murakeresztúri vasútállomáson - a baleset a személyszállítást nem akadályozza. Többen rosszul lettek egy családi házban, a Budapest 15. kerületi Vécsey Károly utcában, a tűzoltók magas szén-monoxid-koncentrációt mértek az épületben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Északkeleten ismét magas a légszennyezettség a szálló por miatt. Női kézilabda BL: Odense HB (dán) - Győri Audi ETO KC 32:32 A magyarok csoportjában szereplő Zöld-foki Köztársaság válogatottja nem áll ki a németek elleni második fordulós összecsapásra az Egyiptomban zajló férfi kézilabda-világbajnokságon, miután az együttes több tagja is koronavaírusos lett. Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - Vasas Akadémia 54:42