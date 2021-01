Covid percek (2021-01-01)

A hagyományos újévi fogadkozások helyett most tegyünk egyetlen komoly elhatározást: azt, hogy 2021-ben hálásak leszünk az életekért, amiket megmenthettünk és az egymást segítő megható pillanatokért - mondta Áder János köztársasági elnök újévi beszédében. Az államfő mindenkitől azt kérte, legyen hálás az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert ők egyetlen percre sem adták fel. Boldog új évet, Magyarország! Ezzel a jókívánsággal töltött fel egy videót közösségi oldalára a kormányfő. Orbán Viktor ebben felidézte az idei év legfontosabb eseményeit és pillanatait. A rövidfilmben helyet kapott a koronavírus-járvány elleni harc, az illegális bevándorlás elleni küzdelem és a határvédelem, a Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról való megemlékezés, valamint a brüsszeli tárgyalások. Az elmúlt év is bizonyítja, hogy ha baj van, mi magyarok összefogunk - mondta a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: minden okunk megvan, hogy reménnyel tekintsünk a 2021-es évre. 2021 az újrakezdés és az újratervezés éve lehet - hangsúlyozta a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely videójában azt is kiemelte: hiszi, hogy a vakcina segítségével Budapesten és az országban is legyőzhető a járvány. 2764 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 325 278-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 130 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9667 főre emelkedett. Új év, új lehetőségek a magyar családoknak, indul Magyarország eddigi történetének legnagyobb otthonteremtési programja - hangsúlyozta a családokért felelős tárcanélküli miniszter a Facebook-oldalán. Novák Katalin közölte: a programmal az a céljuk, hogy mindenkinek biztos fedél legyen a feje fölött. Azt szeretnék, hogy Magyarországon a lehető legjobb körülmények között, a lehető legnagyobb biztonságban tudják várni és nevelni gyermekeiket a családok. 2021-ben is igényelhető a családvédelmi akciótervben meghirdetett babaváró támogatás - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az otthonteremtést segíti a közjegyzői díjak csökkentése - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és hivatalos karitatív szervezete, a Katolikus Karitász segéllyel és adománygyűjtéssel segíti a horvátországi földrengés károsultjait - közölte a két szervezet. Új szabályok léptek életbe az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerében, miután véget ért a brit EU-tagság tavaly januári megszűnése óta érvényben volt átmeneti időszak. Ezzel megszűnt a 4 uniós szabadságjog, az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások akadálytalan áramlásának automatikus érvényesítése a kétoldalú forgalomban, és a brit kormány új bevándorlási szabályozást léptetett életbe. A brit EU-tagság megszűnése ellenére az Egyesült Királyság a barátunk és szövetségesünk marad - mondta Emmanuel Macron francia államfő újévi beszédében. Portugália átvette Németországtól az Európai Unió Tanácsának fél évre szóló soros elnökségét. A dél európai ország, az EU-hoz való 1986-os csatlakozása óta, 4. alkalommal tölti be ezt a tisztséget, amelyben féléves rotációban váltják egymást a tagállamok. A világban 83,4 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,8 millión elhunytak és 47 millióan meggyógyultak. Az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyta a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását. Ez a vakcina az első, amely elnyerte a világszervezet jóváhagyását. A szerbiai gyógyszerügynökség engedélyezte 2400 ampullányi Szputynik V koronavírus elleni orosz vakcina behozatalát Szerbiába - közölte Pavle Delic, az ALIMS munkatársa. Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az előző napihoz hasonlóan ismét több mint kilencezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont megint jelentősen nőtt a gyógyultak száma. Megkapta az új típusú koronavírus okozta Covid-19 elleni védőoltás első adagját II. Margit dán uralkodó - tudatta a királyi udvar. Izraelben csaknem egymillió embert oltottak be kevesebb mint két hét alatt a koronavírus elleni vakcinával, köszönhetően a hatékonyan szervezett közösségi rendelőintézet-hálózatnak, a politikusok ösztönzésének és a lakosság együttműködésének. A koronavírus elleni oltóanyag gyors kifejlesztését, illetve az amerikaiak rendkívüli kitartását és erejét méltatta Donald Trump leköszönő amerikai elnök Twitteren közzé tett újévi videóüzenetében. Liberalizálták az energiapiacot Romániában, így a lakossági fogyasztók ezentúl már nem az energiaárszabályozó hatótóság által megaszabott, hanem a piaci verseny által kialakított árat fizetik a felhasznált villanyáramért. Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget a Szíriában elkövetett busztámadásért. A terroristák Szíria keleti, Irakkal határos területén három busznak állítottak csapdát, amelyen szabadságáról visszatérő katonák utaztak. 37 katona halt meg a támadásban. Ugyancsak az Iszlám Állam vállalta a felelősséget a hétfői csecsenföldi támadásért. Ott egy testvérpár késsel megtámadott orosz rendőröket, akik közül egyet megöltek, egy másikat pedig megsebesítettek. Újabb újságírót gyilkoltak meg fegyveresek pénteken Afganisztánban, Biszmilláh Ádel Ajmakot Gor tartomány központjában lőtték agyon. Az emberek és nemzetek közötti békét és kölcsönös törődést nevezte az új koronavírus teremtette járványhelyzet tanításának Ferenc pápa újévi beszédében, amelyet a Vatikán interneten közvetített. Többen meghaltak szilveszteri tűzijáték-balesetekben Európában. Egy felrobbanó szerkezet leszakította egy 25 éves férfi fejét a franciaországi Boofzheim településen, Strasbourgtól mintegy 30 kilométerre délre - közölték a helyi hatóságok. Rendőrökre támadtak, többüket megsebesítették és egy járőrautót is felgyújtottak illegálisan bulizók Franciaországban szilveszter éjjel. Nyolc, 18-19 éves fiatal halt meg szén-dioxid-mérgezés miatt szilveszter éjjel egy házban Bosznia-Hercegovinában - tudatták a helyi hatóságok. Madarak százai pusztultak el Róma belvárosában szilveszter éjjel, vélhetően a pirotechnikai eszközök miatt. Száz embert, köztük hét kiskorút kellett detoxikálóba vinni szilveszterkor - közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Győrfi Pál közleménye szerint 2020 utolsó napján 3050 esetük volt a mentőknek. Ebből a fővárosi feladatszám 879 volt. A rendőrök több mint 1000 esetben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt szilveszter éjjel, pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt pedig 13 eljárás indult. A mostani szilveszteren a szigorítások miatt sokkal kevesebb, de így is kilenc tűzeset történt tűzijáték miatt. Az új év első napján egy ember meghalt szén-monoxid-mérgezés miatt - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán - közölte a rendőrség a honlapján. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Sajószentpéteren veszélyesnek minősítették a levegőt. Putnokon, Kazincbarcikán és Ajkán egészségtelen, Miskolcon pedig kifogásolt a levegőminőség a magas szálló por tartalom miatt. A tokiói olimpiára tervezett karanténszabályok állíthatják döntés elé azokat az országúti kerékpárosokat, akik az ötkarikás játékok előtt a Tour de France-on vagy a női olasz körversenyen szerettek volna rajthoz állni. Baróti Árpád válogatott röplabdázó a török Bursa Büyüksehir Belediyesi csapatától a francia Tourcoing Lille Métropole VB együttesébe igazolt. Robert Lewandowski, a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München lengyel válogatott csatára érdemelte ki a tavalyi év legjobb labdarúgója címet a legnépszerűbb spanyol sportnapilapnál, a Marcánál.