Covid percek (2020-12-29)

902 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 317 571 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 131 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 9292 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 138 365 fő. Jók a tapasztalatok a koronavírus elleni oltóanyaggal, és biztató az is, hogy csökken az új fertőzöttek száma - foglalta össze Szlávik János a Kossuth rádióban. Több mint 2 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be az elmúlt napokban - ismertette a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az Operatív Törzs tájékoztatóján. Galgóczi Ágnes azt mondta, jelenleg 5 oltóponton oltanak, de a héten ez 25-re nő, mert várhatóan újabb védőoltások érkeznek. A szakember hozzátette: év elején kezdődhet a lakosság tömeges oltása is. Tovább nőtt, 598 ezerre a koronavírus elleni oltásra regisztrálók száma - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. A magyar emberek döntő többsége gyerekkora óta orosz vakcinákkal lett beoltva, hiszen „minden oltóanyagunk onnan származott” - írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Csütörtökön 20 óráig van lehetőségük online időpontot foglalni az óvodai és általános iskolai dolgozóknak az iskolakezdés előtti, január eleji gyorstesztelésekre - közölte a Miniszterelnökség kedden az MTI-vel. Felmentést kapnak a kijárási tilalomra vonatkozó rendelkezések alól az állatvédők szilveszter éjszakára - közölte az állatvédelemért felelős miniszteri biztos. Miután 2020-ban végig „álhír-galacsinokat dobált” a nyilvánosságba, a baloldal most az oltási programot torpedózná - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Az önkormányzatiság nem a polgármesterről és a képviselőtestületről szól – reflektált a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Karácsony Gergely kijelentésére, amely szerint a kormány megsérti az önkormányzatiságot az iparűzési adó csökkentésével. Szita Károly a Kossuth Rádióban kifejtette, az önkormányzatiság a településen élők szövetsége, amibe beletartozik a lakosság és beletartoznak a vállalkozások is. Hozzátette, a kormány nem pénzt vett el, hanem a munkát adó vállalkozásoknál hagyta azt. Mostantól a nyugdíjasok is igényelhetik a CSOK-ot, ha vér szerinti vagy örökbefogadott kiskorú gyermeket nevelnek, és dolgoznak a nyugdíj mellett - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Novák Katalin további újdonságként elmondta, hogy a CSOK-kal vásárolt ingatlanokat a jövőben át lehet íratni a gyermekek nevére a 10 éves elidegenítési tilalom alatt is. A január elsejétől kifizetett építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát ötmillió forintig visszatéríti az állam - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden közösségi oldalán. Magyarország több pontján is kisebb földrengést észleltek az emberek nem sokkal délután negyed egy után. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint Horvátországban volt 6,3-as földrengés, ez volt érezhető Magyarország több településén is. Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, a természeti katasztrófának több halálos áldozata van, köztük egy gyermek is - közölte a helyi sajtó. Felajánlotta Magyarország támogatását a földrengés okozta károk enyhítésében és a katasztrófát követő újjáépítésben Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet horvát kollégájának, Andrej Plenkovicnak írt. Szlovéniában elővigyázatosságból leállították a Krskóban lévő atomerőművet a szomszédos Horvátországban bekövetkezett földrengés miatt - jelentette be a létesítmény szóvivője. Dmitro Kuleba ukrán külügyiminiszter szerint Budapest Ukrajna számára a „nyílt sebek” egyike maradt, a miniszter ugyanakkor némi bizakodással is beszélt a két ország közötti kapcsolatok várható alakulásáról. Az uniós tagállamokat tömörítő Tanács írásbeli eljárás útján elfogadta az Európai Unió és Egyesült Királyság között létrejött kereskedelmi egyezmény aláírásáról és annak 2021. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatot. Támogatja a kormányzó brit Konzervatív Párt legbefolyásosabb keményvonalas Brexit-párti frakciócsoportja az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló megállapodást. Világszerte 81 260 603-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 774 130-ra a halálos áldozatok és 45 969 222-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem reggeli adatai szerint. Ausztriában meghaladta a hatezret a koronavírus szövődményeiben a járvány megjelenése óta elhunytak száma. Romániában a koronavírus-fertőzések terjedési ütemének további lassulását igazolták a friss adatok: leginkább a Székelyföldön sikerült megfékezni a járványt, a legnagyobb fertőzési rátát pedig a főváros térségéből jelentették. Szerbia korlátozza a vendéglátóhelyek nyitva tartását Szilveszter éjjel, hogy megakadályozza az újévvárások szervezését - közölte az RTV szerb közszolgálati televízió. Litvániában a járványügyi adatok digitalizálásánál elkövetett hiba miatt az eddig ismertnél valószínűleg jóval többen hunytak el koronavírusban - közölte a balti állam egészségügyi minisztériuma. A spanyol egészségügyi miniszter világossá tette: csak úgy győzhető le a vírus, ha minél többen beoltatják magunkat, de ezt nem lehet kötelezővé tenni. Eddig csaknem 2 millió ember fertőződött meg. Svédországban 32 485 koronavírus-fertőzöttet és a fertőzésből eredő 205 halálesetet regisztráltak december 23. óta - derül ki az egészségügyi ügynökség által nyilvánosságra hozott adatokból. Svédországban új törvényt fogadtak el, ami lehetővé teszi a bevásárlóközpontok bezárását és a tömegközlekedés leállítását, ha szükséges a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Hollandiában nőtt koronavírus okozta Covid-19-betegségben elhunytak száma, a világjárvány miatt a második világháború óta nem volt ilyen magas a halálozás az országban - közölte a holland nemzeti statisztikai hivatal. Soha nem regisztráltak ennyi fertőzöttet Angliában, mint az elmúlt napokban. Az új esetek száma meghaladta a 41 000-et. A londoni kórházakat fel is kérték arra, hogy készüljenek fel a válsághelyzetre. Izraelben három hónapos rekordot ért el az új fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Románia 200 ezer adagot adományoz Moldovának a német Pfizer és az amerikai BioNTech gyógyszeripari vállalatok közös fejlesztésű vakcinájából Maia Sandu nyugatbarát moldovai államfővel való szolidaritása jeléül. Törvénnyel tilthatják meg Németországban a kivételezést az új típusú koronavírus elleni oltással rendelkezőkkel - írta a Die Welt című német lap. Nyilvántartást kíván készíteni a spanyol kormány minden olyan állampolgárról, aki elutasítja a koronavírus elleni védőoltást - közölte a LaSexta spanyol kereskedelmi televíziónak adott interjúban Salvador Illa egészségügy-miniszter. Angliában csaknem 700 ezer ember kapta meg a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját. Írországban is elkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány a német Pfizer és az amerikai BioNTech gyógyszeripari vállalatok közös fejlesztésű vakcinájával. Oroszország azt tervezi, hogy különleges útleveleket bocsát ki azok számára, akik beoltatták magukat a koronavírus elleni vakcinával - közölte az orosz egészségügyi miniszter. Törökország maga akarja gyártai a koronavírus elleni Szputnyik V orosz vakcinát, de további tájékoztatást kér, mielőtt beoltja állampolgárait - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Megkezdték az oltási kampányt Argentínában a koronavírus elleni Szputnyik V orosz vakcinával. Egy óriási szökőár söpört végig a Földközi-tenger keleti partvidékén, a mai Izrael területén nagyjából tízezer évvel ezelőtt - állapították meg izraeli és amerikai kutatók. Az elmúlt 24 órában 27 002 újabb, igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek Oroszországban, ahol így 3 105 037-re nőtt az eddig megfertőződöttek száma - tájékoztatta a sajtót a koronavírus elleni küzdelemért felelős szövetségi operatív törzs. Ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, csaknem hétezer új beteget és több mint 230 halálos áldozatot jegyeztek fel egy nap alatt, ugyanakkor kiemelkedően magas, 16 ezer fölötti lett a gyógyultak száma is. Egynapos gyászt hirdettek keddre az északnyugat-oroszországi Murmanszki területen az előző nap tengerbe veszett 17 halász tiszteletére - közölte kedden Andrej Csibisz, a terület kormányzója az Instagram-oldalán. Magas rangú német biztonsági és hírszerzési vezetőket vett fel Oroszország a beutazási tilalommal sújtott személyek listájára, válaszul a Moszkva ellen októberben elrendelt uniós szankciókra - jelentette be kedden az orosz külügyminisztérium. Az amerikai képviselőház hatályon kívül helyezte hétfőn Donald Trump leköszönő elnök vétóját, és elfogadta a 740 milliárd dollár keretösszegű jövő évi katonai költségvetést. Az amerikai képviselőház elfogadta hétfőn Donald Trump leköszönő elnök követelésének javaslatát, amellyel hatszázról kétezer dollárra nő az az összeg, amelyet közvetlenül megkap minden egyes amerikai állampolgár. Lezárják a riói strandokat szilveszter éjszakáján, hogy megakadályozzák a koronavírus-járvány további terjedését a brazíliai nagyvárosban - közölték Twitteren a helyi hatóságok. Nigériában elraboltak egy római katolikus püspököt sofőrével együtt - jelentette a Kathpress osztrák katolikus hírügynökség helyi médiajelentésekre hivatkozva. 208 ember ellen intézkedtek a rendőrök maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt közterületen, kétszer tömegközlekedési eszközön vagy várakozóhelyen, 23-szor pedig egyéb zárt helyen - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Letartóztatta egy hónapra a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit, akit még karácsony előtt fogtak el a rendőrök és azzal gyanúsítanak, hogy prostitúcióra kényszerített egy nőt Budapesten - közölte a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 73 éves palotási lakos ellen - írja a police.hu Egy nyolc méteres fa dőlt ki a Petőfi téren ma hajnalban az erős szél miatt. Két parkoló autót is megrongált. A kár becslések szerint meghaladja a fél millió forintot. A Telekom Veszprém 31:26-ra kikapott a Paris Saint-Germain csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája előző idényéből elhalasztott kölni négyes döntőjének bronzmérkőzésén. A spanyol élvonalban szereplő Ciudad De La Laguna Tenerife csapatához igazolt Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya. A francia labdarúgó-bajnokságban címvédő Paris Saint-Germain irányítói kedden közleményben jelentették be, hogy menesztették a vezetőedzői posztról Thomas Tuchelt.