Covid percek (2020-12-24)

A karácsony reményt hordozó, vigasztaló ünnep, és ez a vonása nehéz időkben mutatkozik meg igazán - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Az idei ünnep visszafogottabb, szerényebb, de „életünk kényszerű korrekciója” talán közelebb enged a karácsony igazi nagy titkához - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke karácsony alkalmából. „Szörnyű év áll mögöttünk”, és számos körülmény nehezíti az ünneplést, „mégsem mondhatunk le az idei karácsonyról” - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. A pandémia ellenére több programot és szertartást is hagyományos módon szerveznek meg a keresztény egyházak, sok helyen lesz éjféli mise is - írta a Magyar Nemzet. 3292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 311 554-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 113 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8 729-re emelkedett. Soha nem állt még ilyen kihívások előtt az egészségügy, mint a koronavírus-járvány idején, és a dolgozók megmutatták igazi erejüket, összetartásukat - méltatta az egészségügyi dolgozók helytállását a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Merkely Béla közölte: a járványidőszakban a kórházak egymást segítették ki, az egyetemek pedig közösen végeztek nagy, reprezentatív szűrést annak érdekében, hogy pontosan meg lehessen határozni a vírus fertőzőképességét és azt, hol állunk a járványban. December 26-án érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra, másnap elkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Leváltotta Gajda Pétert a fővárosi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság éléről Karácsony Gergely - tudta meg híradónk. A kispesti polgármestert tavasszal nevezte ki a főpolgármester a korrupcióellenes bizottság elnökévé annak ellenére, hogy több baloldali politikus is kifogásolta ezt. Egy valóban konzervatív, kereszténydemokrata politikai közösség az igazságnak igyekszik többséget szerezni, nem önmagáért a hatalomért küzd - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Hírlapnak. Novák Katalin azt mondta, hogy a baloldal érdeke a békétlenség, és mindent megtesz azért, hogy szítsa az indulatokat. Pénzügyminisztérium: Gazdaságvédelmi, oktatási-nevelési, valamint egészségügyi fejlesztések, kórházak adósságrendezése is szerepel a kormány év végi forrásbiztosító határozatában, amely alapján több mint 860 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre. A magyar közteherviselés rendszere jobb értékelést érdemelt ki, mint a német, a brit vagy az amerikai szisztéma, miközben az is kiderült, hogy tavaly Magyarország volt a legnagyobb adócsökkentő - nyilatkozta Izer Norbert államtitkár a Magyar Nemzetnek. A kormány a koronavírus-járvány második hulláma idején nemcsak adókedvezménnyel támogatja a vállalkozásokat, hanem a szabályok egyszerűsítésével is - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Tadeusz Kondrusiewicz érsek visszatérhetett Minszkbe - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta: már a belorusz katolikus egyház vezetője fogja celebrálni az ünnepi szentmiséket. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Florin Citunak Románia miniszterelnökévé történt megválasztásához. Románia, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország államfője közös nyilatkozatban gratulált Maia Sandu moldovai elnöknek, országuk támogatásáról biztosítva reformtörekvései és az Európai Unióhoz történő közeledése megvalósításában. Letette a hivatali esküt, és ünnepélyesen beiktatták tisztségébe Chisinauban Maia Sandut, a Moldovai Köztársaság új elnökét. Megállapodás született az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről - jelentette be a londoni miniszterelnöki hivatal. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás tisztességes, kiegyensúlyozott és igazságos - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről született megállapodás a szabadkereskedelmi egyezmények új generációját jelenti - jelentette ki Michel Barnier, az EU főtárgyalója. Negatív teszt fejében komppal és a Csalagúton keresztül is engedélyezték a francia hatóságok, hogy Nagy-Britanniából átkeljenek a csatornán a teherautó-sofőrök. Erről Magyarország londoni nagykövete tájékoztatta a Hír Televíziót. Kumin Ferenc kiemelte, a több száz magyar kamionsofőr megérti, elfogadja, de az ünnepre való tekintettel mentálisan nehezen viseli a koronavírus mutációja nyomán kialakult rendkívüli helyzetet. Kumin Ferenc megerősítette, díjmenetesen kapnak élelmiszert és vizet a sofőrök, továbbá a szigetországban élő magyar közösségek is segítséget nyújtanak. A világon 78,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 44,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A szlovén kormány december 24-én és 25-én déltől 20 óráig feloldotta a lakhelyelhagyási tilalmat, és két háztartásból legfeljebb hat emberig engedélyezi a gyülekezést, úgy, hogy a 15 évesnél fiatalabbakat nem számítják bele ebbe. Montenegró feloldja az éjszakai kijárási tilalmat az ünnepi időszakra, Koszovó szigorít a beutazási feltételeken. Hollandiába jövő keddtől csak negatív PCR-teszttel léphet be bárki, aki a koronavírus-járvány szempontjából veszélyes övezetből érkezik. Már tünetmentes Emmanuel Macron francia elnök, akinek a koronavírustesztje december 17-én pozitív lett, ezért véget vetnek egészségügyi elszigetelésének - közölte az Elysée-palota. Járványügyi korlátozásokkal, félig megtelt templomokkal ünneplik idén a karácsonyt Izraelben és a Palesztin Hatóság területén. Kéthetes országos karantén kezdődik vasárnap Izraelben az új koronavírus-fertőzések meredeken emelkedő száma miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Donald Trump leköszönő amerikai elnök az utóbbi két napban 50 elítéltnek kegyelmezett meg, vagy enyhítette a büntetését. Donald Trump amerikai elnök vétót emelt a törvényhozásban elfogadott, 740 milliárd dollár keretösszegű katonai költségvetés ellen, ami újabb vitát okoz közte és a törvényhozás között. Japán keleti részén a hatóságok csütörtökön megkezdték egy tojásfarm több mint egymilliós csirkeállományának leölését, miután madárinfluenza-fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. Migránsokat szállító csónak süllyedt el Tunézia partjainál, legkevesebb húszan meghaltak, amikor a Földközi-tengeren megpróbáltak az olaszországi Lampedusa szigetére eljutni. Szlovéniában a bíróság első fokon öt és fél év börtönre ítélte a boszniai állampolgárságú Izudin Muminovicot, aki kocsijával tavaly novemberben közúti balesetet okozott, amelyben meghalt 3 szíriai állampolgár - közölte a Dnevnik c. szlovén lap. Lelőtte a járőrtársa életére törő férfit egy rendőr Újpesten, a késes támadó a helyszínen meghalt, a rendőrt életveszélyes sérülésekkel kórházba vitték - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Évente mintegy 3500 tonna fogy szaloncukorból, amelynek éves forgalma 7 milliárd forint körül alakul - közölte Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke. A mentők a karácsonyi ünnepek alatt is teljes készenlétben állnak: Magyarország 255 mentőállomásán egyszerre 1700 mentőápoló, mentőgépkocsi-vezető, mentőtiszt, mentőorvos és mentésirányító lesz szolgálatban - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott sikereinek egyik titka, hogy a kölcsönös bizalom az alapja a játékosokkal való kapcsolatának. Christian Gross veszi át a német labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Schalke 04 szakmai munkájának irányítását. Az orosz Nyikita Mazepin molesztálási ügye nem befolyásolja a jövő évi Forma-1-es szereplését. A Haas-csapat bejelentése szerint lezárult a belső vizsgálat a 21 éves orosz versenyzővel szemben.