Covid percek (2020-12-22)

5500 vakcina érkezhet december 27-én hazánkba, amellyel megkezdődhet a Dél-Pesti Centrumkórház munkatársainak oltása - erről számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány minden vakcina-gyártóval tárgyalt, és egyelőre 17 és félmillió oltóanyagot kötöttek le. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a fertőzés terjedésében egyértelmű fordulat következett be: Magyarország túlesett a második hullám csúcspontján. 1238 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 306 368-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 180 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 8 462-re emelkedett. Az oltási terv megvalósítása sokban függ attól, hogy az emberek beadatják-e maguknak az ellenanyagot vagy sem - mondta a Dél-pesti centrumkórház infektológiai főosztályvezetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szlávik János hangsúlyozta: először az egészségügyben dolgozók és az idős, krónikus betegek fogják megkapni a védőoltást. Hozzátette: a Pfizer és a BioNTech vakcinája kifejezetten gyorsan kialakítja a védelmet, és ez nagyon biztató. Már több mint 307 ezren igényeltek védőoltást - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlament államtitkára. Dömötör Csaba ismertette: a hivatalos weboldal mellett érkeznek már a postai úton visszaküldött regisztrációk is. Emmi: A kormány köszönetét és megbecsülését fejezi ki az egészségügyi dolgozóknak, akik egész évben és az ünnepek alatt is áldozatosan dolgoznak a koronavírusos és minden más beteg ellátásában. Az Színház- és Filmművészeti Egyetem 22 oktatója lépett vissza attól, hogy a következő tanévben osztályt indítson az intézményben. A munkahelyek megvédését, és újabbak létrehozását is segíti az a pályázat, amelyben már mintegy 3,7 milliárd forintot pályáztak sikeresen magyar cégek digitális képességeik fejlesztésére - jelentette be Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Közlekedésfejlesztést valósított meg Szolnokon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert több mint 2,6 milliárd forintból a város önkormányzata. Az Európai Bizottság engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalomba hozatalát. A világon 77,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,7 millió, a gyógyultaké 43,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Montenegró szigorított a határátlépési feltételeken, mától csak 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehet beutazni az országba, Szerbia meghosszabbította az üzletek nyitvatartási idejét. Spanyolországban továbbra is gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme, százezer emberből átlagosan 224-en fertőzöttek, egy hete számuk még 193 volt - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatásából. Luxemburgban december 26-tól szigorítják a koronavírus terjedését lassítani hivatott korlátozó intézkedéseket. Az orosz Szputnyik V védőoltás fejlesztői bejelentették, hogy megállapodást írtak alá a brit AstraZenaca gyógyszergyártóval arról, hogy közösen tesztelik a koronavírus ellen általuk kifejlesztett védőoltások kombinált változatát. A második országos zárlat óta a legtöbb új fertőzöttet azonosították egy nap alatt Izraelben. Hétfőn a rekordszámú, 86 857 tesztből 3594 pozitívnak bizonyult, ami október 7. óta két és fél hónapos csúcsot, valamint 4,2 százalékos arányt jelent. Joe Biden megválasztott amerikai elnök élő tévéadásban adatta be magának hétfőn a koronavírus elleni vakcina első adagját, kifejezetten azért az egyik elsőként és nyilvánosan, hogy meggyőzze az amerikai közvéleményt az oltóanyag biztonságosságáról. Az amerikai képviselőház, majd a szenátus is megszavazta a koronavírus-válság ellensúlyozására hivatott, 892 milliárd dollár összegű gazdaságösztönző csomagot és a kormányhivatalok 1400 milliárd dolláros, egyéves költségvetését. A koronavírus-világjárvány új gócpontját fedezték fel az Antarktiszon egy chilei katonai bázison. Ezzel egyetlen kontinens sem maradt a Földön, ahol ne jelent volna meg a SARS-CoV-2 jelű új koronavírus. Meg kell ismételni a parlamenti választásokat Koszovóban, miután az alkotmánybíróság hétfő este semmissé nyilvánította egy korrupció miatt elítélt parlamenti képviselő megválasztását, és így a kormány megválasztását is érvénytelenítette. Bekérették az orosz külügyminisztériumba Németország, Svédország és Franciaország moszkvai diplomáciai képviseletének vezetőjét, mert az EU tiltott vegyifegyver-használat miatt korlátozó intézkedéseket vezetett be 6 ember és egy szervezet ellen. Felbocsátották első útjára Kína legújabb, Hosszú Menetelés-8 típusú hordozórakétáját a dél-kínai Hajnanon található Vencsang kilövőbázisról. Jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélte Vizoviczki Lászlót folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés, minősített adatokkal való visszaélés és más bűncselekmények miatt a Fővárosi Ítélőtábla. Kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt vádat emelt a Szarvasi Járási Ügyészség hét büntetett előéletű borsodi férfi ellen. A bűnbanda közműszolgáltatók képviselőjének kiadva magát 29 idős embert károsított meg országszerte. Vádat emelt az ügyészség egy kábítószer-kereskedő csoport hat tagja ellen, a vádhatóság szerint a társaság kereskedői-fogyasztói láncolatot kiépítve számos embert látott el droggal Kaposváron és környékén - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség. Csaknem 400 rendbeli közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi férfi ellen, aki ügyfelei járműveinek forgalomba helyezését azzal segítette, hogy a tudtuk nélkül hamis lakcímkártyákat igényelt a nevükre. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője kétmillió forint nyomravezetői díjat tűzött ki a szigetszentmiklósi olajszennyezés ügyében - közölte a rendőrség honlapján. Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EC Red Bull Salzburg (osztrák) 7:0 Jégkorong Erste Liga: Opten Vasas HC-UTE 3:4 Női röplabda Extraliga: MTK Budapest-Szent Benedek RA 1:3 Hat játékosával hosszabbított szerződést a Telekom Veszprém kézilabdacsapata - jelentette be Nagy László sportigazgató.