Covid percek (2020-12-09)

3221 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 259 588-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 160 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 6280-ra emelkedett. A járványügyi szabályok betartására és a védőoltások iránti bizalom fenntartására kérte a lakosságot Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Mindenki, aki teheti, kérje a koronavírus elleni védőoltást – javasolta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa a Kossuth rádióban. Néhány kattintás és a vakcinainfo.gov.hu oldalon bárki jelezheti az oltás iránti igényét - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Dömötör Csaba közölte: már készül a kormány oltási terve, a végleges terv attól is függ, hogy mely vakcinák kapnak engedélyt. Nemrég indult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra, és már most látszik, hogy óriási az érdeklődés - mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Veszélyhelyzeti rendeletekkel segíti a kormány, hogy senki ne essen el a családtámogatások lehetőségétől a koronavírus-járvány miatt - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Még a hitelesség látszatára sem adott a BKV buszbérlési tenderét megnyerő kamucég - így fogalmaz a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a ciprusi offshore hátterű cég nem létező buszok alvázszámát írta be a szakmai ajánlatába, a pályázatban szereplő adatok pedig több helyen is ellentmondtak egymásnak. Nyílt levélben fordult a Fidesz fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyhez, mert nem kapott válaszokat a főpolgármestertől a botrányos busztender ügyével kapcsolatban. Láng Zsolt közösségi oldalán azt írta: a BKV döntéshozóinak már tavasszal feltűnt, hogy a CR-Facilites Zrt. kockázatot jelent, ennek ellenére az offshore hátterű cég nyert az eljárásban. Rendőrségi nyomozás indulhat a BKV botrányos busztendere miatt - írja a Pestisrácok. A portál szerint az ügyben Tényi István tett feljelentést, miután kiderült, hogy egy offshore-gyanús cég nyerhetett a BKV pályázatán. Az illetékes kormányhivatal döntése akadályozza majd meg azoknak az önkormányzatoknak a tervét, amelyek az adóstop ellenére megpróbálják felemelni a helyi közterheket - mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a lapnak leszögezte: a kormány mindenképpen érvényt szerez az adóemelési tilalomnak. Drogbirtoklás miatt nyomoznak a kispesti szocialisták ellen - adta hírül a Pestisrácok. Információik szerint a hatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a sajtóban megjelent, Lackner Csaba volt MSZP-s kispesti képviselő egy felvételen azt állította a kerületi vagyonkezelő igazgatójáról, Kránitz Krisztiánról, hogy kokainozott. KSH: Októberben az export euróban számított értéke 1,5, az importé 6,8 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az exporttöbblet tavaly októberhez képest 516 millió euróval 896 millió euróra nőtt. Nyolcmilliárd forintos turisztikai fejlesztés kezdődik Hajdúszoboszlón, a beruházás előkészítésére 400 millió forintot biztosít a kormány - jelentette be Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Egy ötgyermekes család karácsonyi kívánságait teljesítette Herczegh Anita a Karácsonyi Kívánságlista elnevezésű program keretében. A köztársasági elnök felesége személyesen vitte el a kért ajándékokat a Magyar Református Szeretetszolgálathoz. Karácsonyi ajándékcsomagokat juttat el rászoruló családoknak az Ökumenikus Segélyszervezet a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának felajánlásából. Az adóhatóság által lefoglalt 8500 hamis raklapból juttatnak tűzifát a rászorulóknak - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán. Magyarország fair megállapodásra törekszik a közös európai klímacélok elérésében, a kormánynak ugyanakkor fontos a rezsiköltségek alacsonyan tartása - mondta Palkovics László miniszter a mandiner.hu-nak. Magyarország nem megakadályozni akarja a 2030-as uniós klímavédelmi célok elfogadását, hanem biztos és észszerű szakpolitikai kereteket akar annak végrehajtásához - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A koronavírus-járvány hatására felgyorsultak azok a változások, amelyek egy új világrend kialakulásának irányába mutatnak - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. A válság idején is erősek a bolgár-magyar kapcsolatok, hiszen a járvány felértékelte a két ország együttműködését - jelentette ki Szijjártó Péter, miután hivatalában fogadta Bulgária gazdasági és demográfiai politikáért felelős miniszterelnök-helyettesét. Minden korábbinál közelebb került egymáshoz a magyar és a lengyel álláspont - mondta a miniszterelnök, miután Varsóban kollégájával, Mateusz Morawieckivel tárgyalt. Orbán Viktor hangsúlyozta, egyetértenek abban, hogy külön kell választani a költségvetési ügyektől a jogállamisági kérdéseket, mert azoknak nincs egymáshoz közük. A visegrádi csoportnak egységesen ki kellene állnia Lengyelország és Magyarország mellett a két országnak az Európai Bizottsággal a következő uniós keretköltségvetésről és a helyreállítási alapról folyó vitájában - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő. Magyarország az Európai Unió stratégiai partnerének tekinti Törökországot, mert Európa szomszédjai közül a legerősebb gazdasággal rendelkezik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Anadolu török állami hírügynökségnek. Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában úgy nyilatkozott, hogy hazája gazdaságát „nem rengeti meg nagyon”, ha az európai uniós tagországok állam- és kormányfői csütörtökön kezdődő találkozójukon Törökországgal szemben szankciókról állapodnak meg. Az Európai Bizottság új terrorizmusellenes cselekvési tervet fogadott el annak érdekében, hogy erősítse a küzdelmet és az unió ellenállóképességét a terrorista fenyegetésekkel szemben. Lemondott Eugen Tomac, a romániai Népi Mozgalom Párt elnöke, miután pártjának nem sikerült átlépnie az 5 százalékos küszöböt a parlamenti választásokon. Több mint 68 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,556 millió a halálos áldozatok száma a világon. Újabb szigorításokat jelentett be a horvát válságstáb a koronavírus-járvány terjedése miatt, korlátozzák az üzletek látogatóinak számát. Montenegróban egy órával meghosszabbították az éjszakai kijárási tilalmat, emellett a vendéglátóhelyek 18 óráig, az élelmiszerüzletek pedig 20 óráig tarthatnak csak nyitva a kormány legújabb járványmegelőzési intézkedéseinek értelmében. Ismét robbanásszerű emelkedésnek indulhat az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, ezért az eddigieknél jóval szigorúbb korlátozásokat kell bevezetni - mondta Angela Merkel kancellár. Svédországban karácsonykor is legfeljebb csak nyolc ember gyűlhet össze, mivel a koronavírus-járvány élénkül - jelentette be Stefan Lovfen miniszterelnök. Izraelben a kormány jogi nehézségekre hivatkozva visszavonta az éjszakai korlátozásokat, engedélyezte a nem kiemelten fertőzött településeken található plázák megnyitását, és megérkezett az első oltóanyag-szállítmány. Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni védőoltás idején - jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alekszandr Gincburg akadémikus. Az orosz parlament alsóháza megszavazta a volt elnökök mentelmi jogáról rendelkező törvénytervezetet. Az amerikai legfelsőbb bíróság indoklás nélkül elutasította kedden Donald Trump elnök jogászainak keresetét, amelyben a pennsylvaniai elnökválasztási eredmények hitelesítésének leállítását kérték. Terrortámadás ért egy kisebb észak-iraki olajmezőt, az elkövetők felrobbantottak két olajkutat; a hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezet számlájára írják ezt. A nyugati tartományok után Ausztria déli tartományait is elérte az ítéletidő, Karintiában 4000, Steiermarkban 2600 háztartás maradt áram nélkül. A kétoldalú személyforgalom számára megnyílt a magyar-szlovák határon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán levő határellenőrzési pont - jelentette be Kiss Róbert alezredes. Idén már több mint 39 100 határsértőt fogtak el vagy fordítottak vissza a magyar határon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egy hódmezővásárhelyi iskolaigazgató által indított büntetőügyben mondta ki jogerősen bűnösnek rágalmazás vétségében a Szegedi Törvényszék Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét. Vádat emelt a barátját tavaly februárban Bécsben több késszúrással megölő és feldaraboló magyar nő és a holttest elrejtésében segédkező anyja ellen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. Ideiglenesen felfüggesztette a jegyértékesítést az 1-es metró állomásain a Budapesti Közlekedési Központ a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán. A magyar kormány megemelte a kimagasló sporteredményekért járó állami jutalmak összegét, így az olimpiai aranyéremért az eddigi 35 helyett már 50 millió forint jár. Kenderesi Tamás legyőzte 200 méter pillangón a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristófot az úszók kaposvári olimpiai kvalifikációs országos bajnokságán. Férfi vízilabda ob I: Szeged - Metalcom Szentes 11:5