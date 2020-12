Covid percek (2020-12-07)

A jelenlegi szigorú intézkedések január 11-ig érvényben maradnak – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A kormányfő kitért arra is: a szentestére vonatkozó szabályozásról majd december 21-én döntenek, de az már biztos, hogy szilveszteri rendezvényeket nem lehet szervezni. 3870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 254 148-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 116 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5984-re emelkedett. A területi közigazgatásban dolgozókkal folytatódik a célzott csoportos tesztelés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az operatív törzs sajtótájékoztatóján. György István közölte: azokat kezdik tesztelni, akik a kormányhivatalokban, járási hivatalokban közvetlenül találkoznak az ügyfelekkel. Minden elérhető vakcina gyártójával tárgyalunk, nagy a valószínősége, hogy egyszerre többféle oltóanyag is lesz Magyarországon jövő év első negyedévében - mondta az országos tiszti főorvos. Magyarország mérlegeli, hogy bekapcsolódjon-e a koronavírus ellen létrehozott orosz vakcina klinikai vizsgálatába - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: a „nagyvonalúan felkínált” lehetőséggel élve három-ötezer magyar állampolgár juthatna védőoltáshoz. Az ellenzék az uniós költségvetési vitában lehetőséget lát arra, hogy Brüsszel segítségével a magyar belpolitikában újranyissa a migráció kérdését, és bevándorlók befogadására kötelezze Magyarországot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Miközben az uniós nemzetállamok a koronavírus-járvány ellen küzdenek, az Európai Unió bürokratái azzal vannak elfoglalva, hogy bevándorlási akciótervet készítsenek - mondta a KDNP frakciószóvivője az Országgyűlésben. A baloldal most is Soros és a bevándorláspárti Brüsszel érdekét képviseli - közölte a Fidesz. Az elmúlt több mint egy évben mindössze egy kamucéggel kötött gyanús szerződésre futotta a Karácsony Gergely-féle fővárosi vezetéstől a buszbeszerzések terén – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint míg a városvezetés a hozzájuk közel álló üzleti köröknek személyre szabott tenderekkel kedvez, addig naponta több száz műszaki hiba miatt kényszerülnek leállásra a budapesti tömegközlekedési eszközök. A miniszterelnök képével népszerűsíti saját akcióját a Facebookon Ferencváros baloldali polgármestere. Baranyi Krisztina egy olyan poszthoz használta fel az Orbán Viktorról készült fotót, amelyben bejelentette: a kerületben 1000 ingyenes koronavírus tesztet készítenek. Támogatják a multik visszaszorítását a nemzeti szemléletű kereskedelem szereplői. Erről az érintettek a Magyar Nemzetnek nyilatkoztak Lázár János múlt csütörtöki bejelentése után. Bajban van a hazai baromfiágazat - erre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: A járvány visszaesést okoz, ráadásul a takarmányárak is drágultak. Huszonhat raklap tisztító- és fertőtlenítőszert ajánlott fel a járvány elleni védekezéshez az Unilever Magyarország, amelyből a határon túli magyarokat is segíti a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács - mondta Soltész Miklós, az NHKT elnöke. Az európai uniós költségvetéssel és helyreállítási alappal összefüggésben kilátásba helyezett vétó ügyében Magyarország és Lengyelország kormánya megerősítette, hogy kitartanak egymás mellett - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Magyarország az Európai Unió és az Egyesült Államok szoros együttműködésében érdekelt, és fontosnak tartja, hogy az a kölcsönös tiszteleten alapuljon - jelentette ki Szijjártó Péter. Öt politikai alakulatnak lehet parlamenti képviselete Romániában a következő négy évben a vasárnapi választásokat követően - közölte a Digi 24 hírtelevízió a voksok több mint 87 százalékának összesítésére alapozva. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének ahhoz, hogy a vasárnapi választáson elért eredménynek köszönhetően továbbra is jelentős magyar képviselet lesz a román parlamentben. Ukrajna nem érdekelt abban, hogy politikai harcot vívjon Magyarországgal - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Megkezdődött a 2016-os brüsszeli terrortámadások résztvevői ellen indított büntetőbírósági per előkészítése a belga fővárosban - írta a Brussels Times című helyi hírportál. Több mint 67 millió a koronavírus-fertőzöttek és 1,536 millió a halálos áldozatok száma a világon a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A november 17-e óta tartó, a koronavírus-járvány fékezését célzó zárlat után ma kinyitottak az üzletek, és megkezdődött a tanítás az iskolák alsó tagozatain Ausztriában. Új járványkórház nyílt a hét végén a Belgrádhoz közeli Batajnicán, az illetékes orvosok szerint nagy szükség volt az intézményre, egyre több ugyanis a súlyos beteg, és egyre több embernek van szüksége lélegeztetőgépes kezelésre. Nem csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Szlovéniában és Horvátországban, utóbbiban tovább nőtt a kórházi ellátásra szoruló betegek száma is. Nem szükséges korlátozni az oroszországi régiók közötti közlekedést a Covid-19 járvány miatt, az eddig meghozott egészségügyi óvintézkedések után továbbra sincs szükség újakra - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Újabb városok váltak kiemelten fertőzötté Izraelben a koronavírus-járvány terjedése nyomán - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Kifogytak a koronavírus-tesztekből és az ezek kiértékeléséhez szükséges vegyi anyagokból a Gázai övezet egyetlen, erre alkalmas laboratóriumában - jelentette a Háárec című izraeli újság honlapja. Koronavírussal fertőzött lett Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje - tudatta Trump a Twitteren. Brazíliában vasárnapra már 6,6 millió fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma - adta hírül a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Mindössze 15 újabb koronavírusos fertőzést jegyeztek fel vasárnapról hétfőre Kínában, és senki sem halt meg 24 óra alatt a járvány miatt - adta hírül a kínai egészségügyi hatóság. Görögország uniós fegyverembargót követel Törökországgal szemben a december 10-én és 11-én tartandó EU-csúcson - közölte Sztéliosz Pecasz görög kormányszóvivő. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn arra szólította fel a Földközi-tenger keleti medencéjének nemzetközi vitát kiváltó energiahordozói ügyében érintett, térségbeli országokat, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz a témáról. Ismét fogad nemzetközi repülőjáratokat az ausztráliai Victoria állam fővárosa, Melbourne. Az államba várhatóan hetente több százan érkeznek majd légi úton, a hatóságok szigorítanak a repülőtéri karanténszabályokon. Őrizetbe vettek Hongkongban nyolc embert, akik ellen egy diáktüntetés kapcsán indított nyomozást a város nemzetbiztonságért felelős rendőrségi osztaga - adta hírül a South China Morning Post. Több száz ember került kórházba egy rejtélyes betegség miatt a dél-indiai Ándhra Prades államban. Az egészségügyi hatóságok eddig még nem tudták megállapítani, mi okozza a hányingerrel, fejfájással, sok esetben eszméletvesztéssel járó megbetegedéseket. A világ fegyver- és hadfelszerelés-piacának bő 60 százalékát amerikai cégek uralták 2019-ben, a 25 legjelentősebb vállalat eladásai 361 milliárd dollárt tettek ki, 8,5 százalékkal többet tavalyelőtthöz képest- közölte a svéd Nemzetközi Békekutató Intézet. 439 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 886, ebből a tízezernél több lakosú településeken 768 esetben intézkedtek a rendőrök - közölte Kiss Róbert alezredes. Információs vonalat hozott létre a Semmelweis Egyetem a kórházban kezelt koronavírusos betegek hozzátartozóinak. Az érdeklődők információt kaphatnak az ellátás gyakorlati kérdéseiről, a csomagküldésről és a látogatási lehetőségekről. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint december 4-én késsel megsebesített egy prostituáltat Budapesten, Józsefvárosban - tájékoztatott a fővárosi főügyész. Emberkereskedelemmel vádolnak egy 22 éves férfit, aki prostituáltakat futtatott Nyugat-Európában, pere ma kezdődött el a Szegedi Törvényszéken. Letartóztatták azt az autóst, aki szándékosan hajtott hulladékszállító munkások közé pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője. Országszerte 91 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a hétvégén, két ember életét vesztette a lángokban - tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mától vásárolhatók meg 2021-es éves országos és megyei autópálya-matricák. A 2020-as évre váltott ugyanilyen típusú vignetták január 31-ig érvényesek. Budapest adhat otthont a 2024-es sakkolimpiának - erről döntött a nemzetközi szövetség. Menesztette Bódog Tamás vezetőedzőt a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Budapest Honvéd. Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - MOL-Pick Szeged 23:25 A Sopron Basket két zárt kapus mérkőzést játszik a jövő héten hazai pályán a török Galatasarayjal a női kosárlabda Euroligában. Sergio Pérez, a Racing Point mexikói versenyzője nyerte Bahreinben a Forma-1-es Szahíri Nagydíjat.