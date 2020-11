Covid percek (2020-11-24)

3929 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 181 881-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 117 beteg, így az elhunytak száma 4 008-ra emelkedett, 44 020-an pedig már meggyógyultak. A főváros és Pest megye a leginkább érintett a koronavírus járványban - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília kiemelte: a települések 91 százalékában megjelent már a vírus, Budapesten mintegy 30 ezer aktív fertőzött van. A járvány lassítása és az idősek védelme érdekében keddtől ismét vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Az árusok abban bíznak, hogy a vevők betartják az idősávokat kijelölő új szabályozást, amelyet a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében vezettek be - írja a Magyar Nemzet. Ahhoz, hogy minél többen beadassák majd maguknak a koronavírus elleni védőoltást, ismertetni kell az emberekkel, miként hatnak oltások, mi történik a szervezetükben a vakcina hatására - mondta Szlávik János a Kossuth rádióban. A vakcinakérdést nem szabad átpolitizálni, aki ezt teszi, felelőtlen - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás közölte: a beérkezett orosz vakcinát magyar szakemberek vizsgálják, hiszen egészségügyi vészhelyzet esetén a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy milyen vakcinát alkalmaznak, forgalmazás esetén lenne szükség EU által adott engedélyre. Zökkenőmentesen álltak át az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények a digitális oktatásra, a fenntartó informatikai fejlesztésekkel és eszközök biztosításával is támogatja a zavartalan működést - közölte az ITM Már több mint tízezer lakossági előfizető kérte az ingyenes internethozzáférést az arra jogosultak közül - közölték a szolgáltatók. Az éves parkolási engedélyek Budapesten - a járványhelyzetre való tekintettel - a jövő év januárja helyett március végéig lesznek érvényesek - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az a rendszeres, heti tesztelés, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester bejelentett, nem zajlik a fővárosban - mondta Sára Botond Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kamucég nyerhette el a BKV pályázatát - állítja a fővárosi Fidesz. Wintermantel Zsolt a BKV igazgatósági tagja tudni szeretné, hogy igazak-e azok a hírek, miszerint egy olyan cégtől bérel majd buszokat a BKV, amely a pályázat megnyerése előtt nem is létezett. Levélben kéri a Fidesz fővárosi frakciója Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy vizsgálja ki a BKV buszbérlésének ügyét. Az Európai Unión kívül is van élet - mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Magyarország élőben című műsorunkban. Toroczkai László közölte: örülne, ha inkább egy európai gazdasági közösséghez tartozhatna az ország egy politikai birodalom helyett. A koronavírus járvány ellenére sem állnak le a Modern Városok Program beruházásai. A fejlesztések fedezetei a jövő évi költségvetésben is benne vannak - írja a Magyar Nemzet. Újabb 3 milliárd forint áll a kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar kutatók rendelkezésére. A jövő évi Élvonal kutatási kiválósági programra 2021. február 16-ig lehet pályázni - jelentette be Schanda Tamás. Komoly előrelépést jelent Magyarország gázellátásában, hogy elkezd üzemelni Horvátországban Krknél az a terminál, amely cseppfolyósított gázt képes fogadni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélben köszönte meg Magyarország anyagi támogatását egy szakképző intézmény felépítéséhez a kenyai kangemi Munkás Szent József egyházközség fejlesztési programokért felelős igazgatója. Az EP jóváhagyta a horvátországi földrengés és a lengyelországi áradások okozta károk miatti helyreállításra, továbbá hét ország, köztük Magyarország számára a koronavírus okozta károk enyhítésére szánt 823 millió eurós európai uniós segítséget. Napokon belül meghozzák a források felszabadításához vezető döntést az Európai Unió következő hétéves költségvetése és a koronavírus-világjárvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló helyreállítási alap ügyében - mondta a német külügyminiszter. A belső határellenőrzések nélkül működő schengeni térséghez való gyors és teljes körű visszatérést sürgette brüsszeli plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 59,1 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,8 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A harmadik ígéretes kísérleti oltóanyag bejelentésével egyre több a fény a „hosszú, sötét alagút végén” - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre ismét több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel az utóbbi egy napban. Meghosszabbítják a kijárási tilalmat Montenegróban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében: míg eddig 21 és 5 óra között volt tilos az utcára lépni, szerdától már 19 órától érvényes a tilalom. Olaszországban túllépte az ötvenezret a járvány halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 630 beteg veszítette életét. A jövő hónap közepétől lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat, és negatív leletet kapnak. Annak ellenére fokozatosan kinyitnak az iskolák Izraelben, hogy növekszik a koronavírusos fertőzöttek száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. A koronavírus-járvány miatt elmarad Mexikóban az idei guadalupei zarándoklat, amelyet a világ legnagyobb ilyen eseményeként tartanak nyilván. Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata - erről az illetékes amerikai szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet. Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy a hivatali átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta maga Trump a Twitteren. Joe Biden amerikai demokrata párti elnökjelölt megnevezte leendő kormánya kulcsfontosságú tagjait, Antony Blinkent külügyminiszternek, John Kerry volt külügyminisztert pedig klímaügyi különmegbízottnak jelöli majd. Michigan állam négytagú választási bizottsága hitelesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt választási győzelmét. A négytagú bizottság egyik republikánus tagja tartózkodott a hitelesítés megszavazásakor. Túszul ejtett hat gyereket egy baltás férfi Szentpéterváron - jelentették kedden orosz hírügynökségek. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet két parancsnokával végeztek Hajber-Pahtunhva tartomány egyik törzsi körzetében a pakisztáni hatóságok - tudatták helyi biztonsági források. Meghiúsítottak egy pakisztáni rendőrőrs elleni terrortámadást az ország északkeleti részén fekvő Lahor közelében, az öngyilkos merénylet elkövetésére készülő férfit agyonlőtték - közölte a pakisztáni terrorelhárítás. Azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre szólította fel az ENSZ-főtitkár az Afganisztánban szemben álló feleket annak érdekében, hogy előmozdítsák az afgánközi tárgyalások sikerét. Elhunyt 65 éves korában Böröndi Tamás színművész, a Vidám Színpad igazgatója. Két csoport is csónakkal lépte át illegálisan a magyar-szerb határt Szegednél a Tiszán keddre virradóra - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Tatabányai Járásbíróság egy hónapra letartóztatott három román embercsempészt, aki a gyanú szerint megkísérelt tizenkét szír állampolgárt Ausztriába juttatni - tájékoztatott a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Vádat emeltek egy vámosmikolai pár ellen egy januári emberölés miatt - tájékoztatott a Pest Megyei Főügyészség. Nem tett vallomást az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy lakástüzet okozott hétfő hajnalban a Budapest XV. kerületi Pázmány Péter utcában, és ezzel kioltotta egy 60 éves házaspár életét - mondta Gál Sándor, a BRFK életvédelmi osztályvezetője. A nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozása e hét végétől ismét az általános szabályok szerint lesz érvényben, vagyis a kamionok szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek a hazai közutakon - közölte az ITM. Az ország nagy részén romlott a levegőminőség; egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen már veszélyesnek minősítették a levegőt a magas szállópor-tartalom miatt. Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai) - Dunaújvárosi Acélbikák 8:3; Gyergyói HK (romániai) - Titánok 3:4 Kolding városában játssza csoportmérkőzéseit a magyar női kézilabda-válogatott a jövő csütörtökön kezdődő dániai Európa-bajnokságon, amelynek szervezői megkapták a kormány engedélyét a torna önálló lebonyolítására. Elhalasztották az evezősök és paraevezősök januárra tervezett amerikai olimpiai kvalifikációs versenyét a koronavírus-járvány miatt.