Covid percek (2020-10-16)

Benyújtotta az Országgyűlésnek a törlesztési moratórium 2021. június 30-ig történő meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. 1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 43 025-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 krónikus beteg, így a halottak száma 1085-re emelkedett, 13 134-en pedig már meggyógyultak. A koronavírus-járvány a napnál világosabbá tette, hogy számos területen sok jó tudósunk van, akik gyakorlatban hasznosuló eredményeikkel komoly presztízst vívnak ki maguknak a világban - hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Bódis József államtitkár. Sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora lehet az esély a halálra, ha valaki egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Hatékony az idősek érdekében hozott látogatási és intézményelhagyási tilalom az idősek otthonaiban - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: jelenleg 60 idősek otthonát érinti a koronavírus-fertőzés, ahol 707 lakó igazoltan pozitív, a járvány második hullámában 55-en gyógyultak meg. Az eddigi tudományos ismeretek alapján az élelmiszerek és azok csomagolóanyagai nem játszanak szerepet a koronavírus terjedésében - közölte az országos főállatorvos. Illegális bitcoin-bányát működhetett az erzsébetvárosi önkormányzatnál. A polgármesteri hivatalt rendőrök szállták meg és több informatikai eszközt is lefoglaltak. A gépeket a DK-s Borka-Szász Tamása irodájából vitték el, aki a razzia után lemondott mandátumáról és kilépett a pártból. Feljelentést tervez a baloldal bukott antiszemita jelöltje, Bíró László korrupciógyanús ügyében Hadházy Ákos, aki egyúttal azt is állítja: bizonyítani tudja, hogy az általa feltártakról tájékoztatta az ellenzéki pártok vezetőit - írja a Magyar Nemzet. Bíró László közösségi oldalán reagált a Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott dokumentumokra. Azt írta: elfogyott a türelme, és Hadházy Ákostól sem hajlandó eltűrni a rágalmazást, ezért feljelenti a független képviselőt. A mindenkori kormánynak támogatnia kell Budapestet, de az is igaz, hogy nem gyámkodhat felette - mondta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Évente mintegy kétezer sikeres újraélesztés történik Magyarországon - közölte az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Kásler Miklós az újraélesztés világnapján arra buzdítja az embereket, hogy sajátítsák el az újraélesztés gyakorlatát, és szükség esetén cselekedjenek. A Magyar Bankszövetség által kezdeményezett banki véradók hetén mintegy 600 véradó vett részt - a bankszövetség. A kormány a közigazgatásban 2010-től kezdődően a kiegyezés óta legnagyobb fejlesztést hajtotta végre, melynek legújabb állomásai a kormányablakbuszok - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. KSH: Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 13,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az épületek építése 17,1 százalékkal, az egyéb építményeké 8,9 százalékkal csökkent. A színvonalas agrárszakképzés a nemzet jövőjét jelenti, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból egyaránt - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Modellváltás nélkül a budapesti turizmus nem fogja túlélni a koronavírus-járvány miatti válságot - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Új, 30 milliárd forintos keretösszegű pályázat segíti a kertészeti üzemek korszerűsítését, a támogatási kérelmek hétfőtől nyújthatók be - jelentette be Nagy István agrárminiszter. Csaknem 1600 civil szervezet nyert forrást a Magyar falu programon belül működő Falusi civil alapból összesen ötmilliárd forint értékben - jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Mintegy 800 millió forintból épülő új, háromállású felületelőkészítő- és fényező csarnok kivitelezése kezdődik a napokban a MÁV-Start Zrt. szolnoki Járműjavítójában. Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata soha nem volt olyan jó, mint most - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. Magyarország és Vietnam gazdasági együttműködése egyértelmű sikertörténet, nagyon kevés országról mondható el, hogy a koronavírus-járvány időszakában ilyen jelentősen tudta volna növelni a kereskedelmét - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Nehéz őszre és talán még nehezebb télre számít a koronavírus-járvány miatt Orbán Viktor. A miniszterelnök a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón készült videoüzenetben hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar egészségügy egyelőre állja a sarat, egyúttal azt javasolta az embereknek, ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazást. A váratlan és komoly hatásokkal járó koronavírus-járvány leküzdéséhez a lehető legmagasabb szintű együttműködésre van szükség az Európai Unió tagországai között - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A koronavírus-járvány minden uniós tagállamot érintő rohamos terjedése miatt gyors és azonnali előrelépésre van szükség nyár elején elfogadott, a járvány okozta károk helyreállítását célzó pénzügy alap végrehajtásában - jelentette ki a német kancellár. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ideje felkészülni arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások. Az Európai Unió még az év vége előtt kereskedelmi megállapodást akar kötni az Egyesült Királysággal, de nem minden áron - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben, az uniós tagállamok állam-, és kormányfőinek tanácskozásán. Sok munka van még hátra az Európai Unió és az unióból kilépett Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól szóló megállapodás eléréséig, ugyanis ahhoz mindkét félnek kompromisszumokat kell kötnie érdekeik feladása nélkül - jelentette ki a német kancellár. Két befutónak számító helyet enged át az ellenzékének a parlamenti választásokra összeállított jelöltlistáin a Romániai Magyar Demokrata Szövetség - jelentette be a szövetség elnöke. Politikai részrehajlással, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt utasításainak végrehajtásával vádolta Ludovic Orban miniszterelnök az alkotmánybíróságot, a testület és a PSD azonban a jogállamiság elleni támadásként elutasította a vádakat. A világon 38,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 097 278, a gyógyultaké pedig 26,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Romániában az egészségügyi miniszter szerint még legalább két hétig fokozatosan emelkedni fog a koronavírus-fertőzöttek napi száma, amely pénteken immár harmadik napja meghaladta a négyezret. Szlovénia erősen fertőzött régióiban bezárják a vendéglátóhelyeket, hogy javítsanak a súlyosbodó járványügyi helyzeten, Horvátországban először haladta meg az ezret az újonnan fertőzöttek napi száma. Már tízezer körül a napi fertőzöttek száma Csehországban. Roman Prymula, egészségügyi miniszter szerint várható, hogy a napi esetszám még mintegy két hétig emelkedni fog. Bosznia-Hercegovinában a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt Szarajevóban szabadtéren is kötelezővé tették a maszk használatát, és a hatóságok bejelentése szerint más településekre is kiterjeszthetik az intézkedést. Önkéntes kijárási korlátozására szólították fel a lakosságot az olasz orvosok, hogy csökkenjen a koronavírus-járvány terjedése. A brit kormány több millió olyan koronavírus-gyorstesztet vásárolt, amely néhány perc alatt eredményt mutat - jelentette be a brit miniszterelnök. Kesztyű és maszk nélkül péntektől nem engedik felszállni a moszkvai tömegközeledési eszközökre az utasokat a koronavírus-járvány miatt. Lefejeztek egy férfit a Párizs közelében található Conflans-Sainte-Honorine településen, az elkövetőt agyonlőtte a rendőrség, az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot - közölték a francia hatóságok. Megduplázódott az illegális határátlépések száma a balkáni útvonalon az év első kilenc hónapjában a tavalyi hasonló időszakhoz képest, szeptemberben 2200 határsértés történt - közölte az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség. Újraindult a migránsok evakuálása a konfliktus sújtotta Líbiából, miután az ENSZ légijáratait a koronavírus-járvány miatt fel kellett függeszteni - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Azerbajdzsán nem tervezi kiterjeszteni a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban folyó harctevékenységet Örményország területére - jelentette ki Ilham Aliyev azeri elnök. Több tucat szomáliai katona és az al-Shabaab terrorszervezethez tartozó szélsőséges vesztette életét a Mogadishutól északnyugatra két napja zajló összecsapásokban - közölték a Sonna állami hírügynökség és szemtanúk. Bűnszövetkezetben való részvétellel is meggyanúsították négy napig tartó újabb kihallgatása után Nicolas Sarkozy volt francia államfőt 2007-es elnökválasztási kampányának állítólagos törvénytelen líbiai finanszírozása ügyében. Országos tüntetéseket indított az ellenzék Pakisztánban Imran Hán miniszterelnök kormányának megdöntésére. Kibertámadást követtek el két iráni kormányzati intézmény ellen a héten, az egyik célpont az ország kikötőinek elektronikus infrastruktúrája volt - jelentette egy iráni hírügynökség. A japán kormány eldöntötte, hogy az óceánba eresztik a 2011-ben katasztrófát szenvedett fukusimai atomerőmű radioaktív elemeket tartalmazó, már kezelt hűtővizét. Huszonegy év fegyházra ítélte felesége megölése miatt a darnózseli hentest a Kúria. Letartóztatásba került a Székesfehérvári Járásbíróság döntése értelmében egy 700 milliós költségvetési csalással gyanúsított fővárosi szervezet három tagja, míg a negyedik gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezték. Életmentő defibrillátorokat telepített a Volánbusz négy autóbuszállomásra: Budapesten a Stadionnál és a Népligetnél, vidéken pedig Pécsen és Miskolcon tudnak segítséget nyújtani a készülékekkel a közlekedési vállalat munkatársai. Vasárnap egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Rákóczi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Az eredetileg tervezettnél másfél hónappal korábban, december közepén átadják a forgalomnak az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros közti 17,6 kilométeres szakaszát. Elzárta a Hernád áradása miatt kiöntött Bársony patak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádszentandrást, a települést nem lehet járművel megközelíteni, így a tömegközlekedés is szünetel - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. A MOL-Pick Szeged 25:19-re kikapott a portugál FC Porto otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. Babos Tímea négyszeres Gramd Slam-tornagyőztes teniszező bejelentette, hogy megvált amerikai edzőjétől, Michael Joyce-tól.