Covid percek (2020-10-12)

1173 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 38 837-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 14 krónikus beteg, így az elhunytak száma 968 főre emelkedett, 11 037-en már meggyógyultak. Az egészségügy felkészült és minden eszköz rendelkezésre áll a koronavírus-járvány második hulláma alatt – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A koronavírus a tünetek megjelenése előtt 48 órával már fertőzhet - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a higiéniás szabályok betartását kérte mindenkitől. Hangsúlyozta: a bevezetett szabályok működnek, ha betartjuk azokat, tudjuk laposítani a járványgörbét, ami a koronavírus első hulláma alatt is cél volt. A hétvégén 99 esetben intézkedtek a rendőrök a védelmi intézkedések megszegése miatt – mondta Kiss Róbert alezredes. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi országgyűlési választást Borsodban. A Fidesz-KDNP így megőrizte kétharmadát a parlamentben. Nagyon köszönöm minden támogatómnak, és köszönöm a választóknak, hogy elmentek voksolni az időközi választáson, és hozzásegítettek ehhez a sikerhez - mondta Koncz Zsófia az Origónak. A Fidesz-KDNP újonnan megválasztott képviselője elmondta: az egész térséget fogja képviselni az Országgyűlésben. Gratulálok, Koncz Zsófia! -írta a választási győzelem után a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor a közös kép alá azt írta: édesapád most nagyon büszke lenne rád, ahogy mindannyian azok vagyunk. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje győzelmével is bebizonyította, hogy a teljes baloldali ellenzék összefogása sem képes a választópolgárok megvezetésére - fogalmazott Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Fidesz: Megbukott a baloldali koalíció a szerencsi választáson. A választáson részt vevő emberek egyértelmű üzenetet küldtek: nem kérnek abból a baloldalból, ami egyszer már tönkretette az országot. A Fidesznek nincs mit magyarázni, megőrzi a kétharmados többségét az országgyűlésben - így értékelte a Hír Tv-nek Koncz Zsófia győzelmét a Nézőpont Intézet igazgatója. Mráz Ágoston Sámuel közölte: a 2018-as választási győzelmét ismételte meg a Fidesz. Az ellenzék veresége óriási pofon - írta Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, miután a közös ellenzéki jelölt veszített a borsodi időközi választáson. Donáth Anna momentumos EP-képviselő újabb kiszivárgott mondatai talán még a korábbi részleteknél is súlyosabb ellenzéki hazugságokról rántják le a leplet - írta Varga Judit igazságügyi miniszter hivatalos Facebook-oldalán. A családosok, akik igénybe veszik a csokot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát új otthonuk vásárlásakor - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin emlékeztetett, 2021. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet kell majd fizetni az új otthonokért, csak 5 százalékos áfát az új építésű otthonok után, a mostani 27 százalék helyett. Kétszáztíz település nyert el összesen hárommilliárd forintnyi támogatást a Magyar falu program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálat működését segítő busz vásárlására - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Csaknem hárommilliárd forintos orvostechnológiai eszközfejlesztés valósul meg az Országos Onkológiai Intézetben - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Szemléletváltást sürgetett Áder János köztársasági elnök a természeti erőforrások megóvása érdekében a Közép-Európai Zöld pénzügyi konferenciának küldött videoüzenetében. Az európai uniós szerződésekkel ellentétes az a javaslat, amely szerint az unió külpolitikai döntéseihez a jövőben nem kellene egyhangúság - jelentette ki Szijjártó Péter az EU-s tagországok külügyminisztereinek tanácsülését követően Luxembourgban. Megkezdte működését a visegrádi országok járványügyi koordinációs központja, amiről a V4-es miniszterelnökök a szeptember 11-i lublini csúcstalálkozójukon állapodtak meg. Önkéntes karanténba vonul Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja, miután koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében dolgozók között - ezt maga az uniós biztos közölte Twitter-üzenetben. A világon 37,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 075 848, a gyógyultaké pedig 26 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. Visszavonásig bezárták Szlovákiában a középiskolákat, és áttértek a távoktatásra. Meghaladta az ötezret a koronavírus-fertőzés következtében eddig elhunytak száma Ukrajnában, eközben egyre telítődnek a kórházak betegekkel, az iskolákban pedig előre hozzák az őszi szünetet. Nem zárta ki Jean Castex francia miniszterelnök, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére egyes régiókban karantént vezet be a kormány, miután az országban „erős a második hullám”. Eddig 81 orosz sportoló kapta el a koronavírust az ország különböző központi és regionális edzőtáboraiban, azok májusi újranyitása óta. Csíkszeredában az utcanévtáblák kettévágásával hajtották végre a román nyelv elsőbbségét megszabó bírósági ítéletet - közölte a Székelyhon.ro portál. Az Európai Unió Tanácsa az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel közös megegyezéssel az Európai Bizottság új ír tagjává nevezte ki Mairead McGuinnesst - közölte az uniós tanács. Az Európai Unió külügyi tanácsa luxemburgi ülésén egy évvel, 2021. október 16-ig meghosszabbította a vegyifegyverekre vonatkozó szankciórendszer érvényességét. Több mint hétszáz embert vettek őrizetbe a fehérorosz fővárosban, valamint az ország más településein tartott tiltakozó megmozdulásokon - közölte a minszki belügyminisztérium. Ötödször választották elnökké Emomalii Rahmon tádzsik államfőt, a 28 éve hatalmon lévő politikus a voksot mintegy kilencven százalékát szerezte meg. Családok százai menekülnek a dél-afganisztáni Hilmend tartományban a kormányerők és a radikális iszlamista tálibok között kibontakozott harcok elől - közölték tartományi politikusok. Kormányellenes zavargások törtek ki Kasmír India által ellenőrzött részének székhelyén, miután a kormányerők megöltek két szeparatistát. Gépegyverből nyitott tüzet egy férfi a zágrábi Szent Márk téren a kormány épülete előtt, az őrt álló egyik rendőr a lövésektől megsebesült - jelentette a horvát közszolgálati televízió. Az elkövető később öngyilkos lett. Ismét kifut az Oruc Reis török kutatóhajó, amely augusztusban és szeptemberben energetikai feltárást végzett a Földközi-tenger keleti medencéjében. Már 18 halálos áldozata van az elmúlt napok heves esőzéseinek és áradásainak Vietnam középső részén, további 14-en eltűntek - jelentette be a délkelet-ázsiai ország katasztrófavédelmi bizottsága. Két amerikai tudós, Paul R. Milgrom és Robert B. Wilson kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat - jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. 502 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt az ügyészség azzal az angol férfival szemben, aki januárban rekordmennyiségű, 22 kilogramm heroint próbált Magyarországon keresztül Németországba csempészni - tudatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Letartóztatott két szekszárdi, az elmúlt hónapokban dizájner drogokkal kereskedő férfit a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája. Több kilogrammnyi - mintegy 100 millió forintot érő - különféle kábítószert találtak egy újlipótvárosi lakásban a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Több mint 3,5 millió orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítő folyadék és védőeszköz, leginkább maszk forgalomba kerülését akadályozta meg a NAV a május 11. és július 12. között megrendezett nemzetközi STOP akció keretében. Négy új CAF-villamos állt forgalomba Budapesten - az alacsonypadlós, 56 méteres szerelvények az 1-es villamosvonalon közlekednek . A magyar labdarúgó-válogatott az újonc Könyves Norbert góljával 1:0-ra győzött Szerbia vendégeként a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Férfi kosárlabda NB I: Jászberényi KSE - Naturtex-SZTE-Szedeák 67:89 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Black Wings Linz (osztrák) 3:1 Egyik játékosának pozitív koronavírus-mintája miatt a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata nem léphet pályára a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében.