Covid percek (2020-09-25)

Magyarország a koronavírus-járványt követő gazdasági fellendülést a beruházások növelésével és az adók csökkentésével kívánja elérni - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Reuters hírügynökségnek adott nyilatkozatában. Bátor döntés volt az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból, de Magyarország nem fogja ezt az utat követni - jelentette ki a magyar kormányfő. Meggyőződésem, hogy Donald Trump fogja megnyerni a november 3-ai amerikai elnökválasztást - mondta a magyar kormányfő a Reuters-nek. 927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 22 127-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg, így a halottak száma 718 főre emelkedett, 4945-en pedig már meggyógyultak. Ha a baloldal nem segíti a járvány elleni védekezést, akkor legalább ne hátráltassa - jelentette ki a kormányszóvivő a köztelevízióban. Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: az ellenzék most is álhírekkel támadja a kormány munkáját, baloldali médiumokban ugyanis az jelent meg, hogy nincs elég lélegeztetőgép. Mindenkinek ki kell lépnie komfortzónájából, mert rendkívüli helyzet van - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília azt mondta, hogy továbbra is járványügyi készültség áll fenn nem csupán Magyarországon, de az egész világon. 4-5 hét múlva emelkedhet a halálozások száma - jelentette ki az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs tájékoztatóján. Napokon belül az egészségügy rendelkezésére fog állni a külügyminisztérium által megrendelt 1000 darab, lélegeztetőgép, amelyet a hazai székhelyű Celitron Medical Technologies Kft. már legyártott - mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A rendőrök 263 alkalommal intézkedtek a koronavírus-járvány miatt hétfőn életbe léptetett kormányrendelet alapján az elmúlt négy napban - közölte a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Meg kell tanulni együtt élni a koronavírussal - mondta Jakab Ferenc, virológus professzor Magyarország élőben című műsorunkban. A professzor szerint a Covid-19 nagy valószínűséggel már sosem fog eltűnni, de ha lesz vakcina, akkor kordában tartható. Ősszel is folytatni kell a gazdaságvédelmi intézkedéseket, a kiemelt ágazatok védelmét, azt a költségvetés továbbra is jelentős forrásokkal támogatja majd - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter az 58. Közgazdász vándorgyűlésen. A magyarok ellen kampányolt a Momentum elnöke a Facebookon. Fekete-Győr András egy felvételen arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy inkább a liberális USzeRe PLUS önkormányzati jelöltjeit támogassák a hétvégi választáson. A videót később a Momentum eltávolította az oldalról. Korábban is történt hasonló eset, tavaly novemberben román és szlovák jelöltek mellett kampányoltak a magyarokkal szemben. A Momentumra nemzeti ügyekben nem lehet számítani. Így reagált Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a történtekre. Mintegy 60 milliárd forintot fordít a kormány kastélyok és várak megújítására a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban - közölte György István államtitkár. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter javaslatára 2020. október 1-jétől Pavlik Lívia a Semmelweis Egyetemen, Decsi István pedig a Pécsi Tudományegyetemen látja el a kancellári feladatokat. Az amerikai milliárdos migrációs tervét végrehajtó Gerald Kanus ismét szankciókat sürgetett Magyarországgal szemben, mert szerinte hazánkban sérül a jogállamiság. Többen dolgoznak, mint év elején. A gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően a júniusi mélyponthoz képest 53 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma szeptemberre. Csökkent a természetes népességfogyás Magyarországon a tavalyi évhez képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Novák Katalin, államtitkár elmondta: a következő időszakban tovább fogják bővíteni a családtámogatások körét. Erősíteni kell a kistelepülési önkormányzatok szabályozottságát és korrupció elleni védettségét, a vizsgált önkormányzatok mintegy fele ugyanis nem volt védett a korrupcióval szemben az Állami Számvevőszék ellenőrzése szerint. Ausztria az egyik legfontosabb és legszorosabb szövetségese Magyarországnak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: nagyra becsülik a jelenlegi osztrák kormányt, és bár vannak kérdések, amelyek tekintetében eltér az álláspontjuk, nem hagyják, hogy ezek „túszul ejtsék” az együttműködést. A kötelező kvóta szerinti elosztás a magyar kormány számára "mindig vörös vonal volt", és ebben Ausztria az egyik legfontosabb szövetségese - mondta Varga Judit, az uniós ügyekért is felelős igazságügyi tárca vezetője Lezuhant egy kadétokat szállító ukrán katonai An-24-es szállítógép Harkiv megyében. A gépen mintegy harmincan tartózkodtak, a baleset halálos áldozatokat követelt. Már 32,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 981 ezer, a gyógyultaké pedig 22,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A kétmilliót is elérheti a koronavírus halálos áldozatainak a száma, mielőtt széles körben alkalmazzák a sikeres védőoltást, sőt magasabb is lehet, ha nem hoznak összehangolt lépéseket a járvány megfékezésére - közölte az Egészségügyi Világszervezet. Bulgáriában 290-nel nőtt az elmúlt napon a koronavírussal fertőzöttek száma, ami 130-cal meghaladja az előző napi esetszámot, és két hónapos rekordot jelent. A koronavírus-járvány kitörése óta a legmagasabb napi növekményt, 1587 új fertőzöttet regisztráltak Lengyelországban, az egészségügyi tárca szóvivője járványügyi szigorításokat helyezett kilátásba. Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzés napi esetszáma Franciaországban: az elmúlt 24 órában 16 096 új esetet regisztráltak. Libanonban az elmúlt 24 órában 1027 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, ez a legmagasabb szint a pandémia kitörése óta a közel-keleti országban. Csökken Indiában az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, már ötödik napja 90 ezer alatt maradt. Péntek reggel az ország egészségügyi minisztériuma 86 052 új esetet jelentett az elmúlt 24 órából. Tovább növeli azon területek számát a madridi tartomány vezetése, ahol korlátozzák a lakosok szabad mozgását a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a helyi autonóm kormány egészségügyi tárcavezetőjének helyettese Ismét több amerikai városban tüntettek a rendőri túlkapások ellen. A megmozdulások sok helyen kisebb zavargásokba torkolltak. Argentínában 13 467 új koronavírusos esetet regisztráltak az egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában, ami napi rekordot jelent a járvány kezdete óta. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak kölcsönösen szavatolnia kell, hogy nem avatkozik be a másik belügyeibe - kezdeményezte Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az Egyesült Államok négy tagállamában megugrott az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma. Wisconsinban, Dél-Dakotában, Montanában és Utah államban regisztráltak egy nap alatt sok új fertőzöttet. Újabb tömegtüntetést szervez a fehérorosz ellenzék a hét végére, néhány nappal Aljakszandr Lukasenka váratlan beiktatása után. Bocsánatot kért Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a dél-koreai néptől, miután északi katonák a héten agyonlőttek egy dél-koreai tisztségviselőt, aki északi vizekre tévedt - közölte a szöuli nemzetbiztonsági hivatal vezetője. Terrortámadás történt Párizsban. Két embert megkéseltek, a Charlie Hebdo volt szerkesztőségének közelében, ahol 2015 januárjában két terrorista meggyilkolt 12 embert. Az elkövetők machetével támadtak áldozataikra. A két tettest később elfogták. Nemzetközi művelet során csaknem 28 millió illegális vagy hamisított árucikket, köztük 27 millió szájmaszkot és használatra alkalmatlan, vagy a követelményeknek nem megfelelő orvosi eszközöket foglaltak le európai uniós tagállamok bűnüldöző hatóságai. Egymás után törli a magyar vírustagadó oldalakat a Facebook. Gődény György, a koronavírussal kapcsolatban szkeptikus megnyilvánulásairól ismertté vált gyógyszerész saját közösségi oldalán tudatta olvasóival, hogy a Facebook törölte a közösségi oldalát. Idén nyáron több mint 570 rászoruló nagycsalád és egyszülős család nyaralhatott a Mészáros Csoport támogatásával. Az ingyenes üdültetést elsősorban a koronavírus-járvány ideje alatt nehéz helyzetbe került családok vehették igénybe. A bíróság jogerősen 1 év 4 hónap és 1 év 5 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt két olasz állampolgárt embercsempészés miatt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A megjelenés hetében első helyen nyitott a Mandoki Soulmates, vagyis Leslie Mandoki zenekarának dupla albuma a Mahasz hivatalos slágerlistáján. Szombaton és vasárnap egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Margit hidat és a Petőfi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Szinte hibátlanul sikerült a délutáni középfutamos program a házigazda magyar csapatnak, a paradöntőkben pedig újabb érmeket gyűjtöttek a hazai versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupa nyitónapján. A FIFA tanácsa azonnali hatállyal felfüggesztette a Trinidad és Tobagó-i szövetség tagságát, mert súlyosan megsértette a nemzetközi szövetség alapszabályát, amikor egy helyi bírósághoz fordult jogorvoslatért a FIFA-val történt nézeteltérés miatt.