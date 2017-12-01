2017. december 1.,
péntek, Elza napja

CÖF-támogatás: ellentmond Lázárnak az államtitkár

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2017. december 1., péntek 08:18, frissítve: péntek 09:00

Fónagy János szerint nem közpénz az a félmilliárd forint, amelyet az MVM adott a CÖF-nek.

Ellentmond Lázár Jánosnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a CÖF támogatásával kapcsolatban. Fónagy János szerint ugyanis nem közpénz az a félmilliárd forintos támogatás, amelyet a Magyar Villamos Művektől kapott a kormányközeli civil szervezett.

A tárca államtitkárát a jobbikos Szávay István kérdezte az ügyben. Fónagy János ugyanazzal érvelt, mint korábban a kereszténydemokrata Aradszki András, aki azt mondta: az MVM eredményesen működik, ez lehetővé teszi, hogy a társadalmi felelősségvállalási aktivitását saját forrásból fedezze, és számos közhasznú tevékenységet támogasson.

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MVMFónagy JánosLázár JánosCÖF

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