CÖF-támogatás: ellentmond Lázárnak az államtitkár

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS,5 ÓRA 50 PERCTÕL 9 ÓRÁIG. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. FÕBB TÉMÁINK:
8:30 A PERONON: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3 - 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
LÁZÁR JÁNOS: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT.
EDDIG KB. 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT.
TROLLAKCIÓ: KAMU BÍRÓI ÁLLÁSHIRDETÉSSEL HEKKELTE MEG AZ EGYÜTT A KORMÁNYPÁRTI LOKÁL CÍMÛ LAPOT.
A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK.
A DK AZT ÍGÉRI, HOGY HA KORMÁNYRA KERÜL, EMELI A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT; A FIDESZ SZERINT GYURCSÁNYÉK EMELTÉK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT.
A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET.
LMP: CSÖKKENTENI KELL A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉR ZAJ- ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSÉT.
A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAI MOBILTELEFONJÁT.
AZ ÉSZT EU-ELNÖKSÉG JAVASLATA ÉRTELMÉBEN NEM LENNE KÖTELEZÕ KVÓTARENDSZER.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS.
TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT, FENNAKADÁSOK VOLTAK A KÖZLEKEDÉSBEN IS.
GRÁNÁTOKAT ROBBANTOTT FEL EGY KELET-UKRAJNAI BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTEREMBEN EGY MEGGYILKOLT FÉRFI APJA, KETTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
EGY FALI TELEFONCSATLAKOZÓ MÖGÉ REJTETT, LEHALLGATÓKÉSZÜLÉKET TALÁLT BUKARESTI BÉRELT LAKÁSÁBAN A ROMÁN BELÜGYMINISZTER.
A TÖRÖK LÉGIERÕ 66 TAGJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK MIATT.
IZRAELI TELEPESEKET DOBÁLTAK MEG KÕVEL CISZJORDÁNIÁBAN, MIRE EGYIKÜK VÁLASZUL TÜZET NYITOTT, ÉS AGYONLÕTT EGY PALESZTIN TÁMADÓT.
THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON.
ISMÉT ERÕS FÖLDRENGÉS VOLT IRÁNBAN, AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NINCSENEK HALÁLOS ÁLDOZATOK.
PÁPUA ÚJ-GUINEA TÉRSÉGÉBEN, A TENGERPARTNÁL IS VOLT EGY SZINTÉN 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS MA REGGEL, DE SZÖKÕÁRRIADÓT NEM RENDELTEK EL.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZÁSUL AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
MÁSFÉL ÉV MÚLVA, 2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A JAPÁN CSÁSZÁR KÖZÖLTÉK TOKIÓBAN; AKIHITÓT IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
FERENC PÁPA HATÁROZOTT LÉPÉSEKET VÁR A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGTÕL A ROHINGJÁKÉRT.
AZ ÚJ ZIMBABWEI ELNÖK MEGNEVEZTE KORMÁNYA TAGJAIT, A KABINET NÉVSORÁBAN ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZEREPEL.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL.
AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT.
3100 FOGYASZTÓ MARADT IDEIGLENESEN ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK.
ÕRIZETBE VETTÉK AZT 22 ÉVES FÉRFIT, AKI KÕBÁNYÁN, EGY GYALOGÁTKELÕHELYEN ELGÁZOLT EGY IDÕS NÕT; A 70 ÉVES ÁLDOZAT BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE.