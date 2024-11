CÖF-CÖKA: A multinacionális cégek bővítsék ki szállítási portfóliójukat + videó

ifj. Lomnici Zoltán, szóvivő, CÖF-CÖKA: "Magyarország egyes kistérségeiben, ahol nem működik bolt, üzlet, élelmiszerüzlet a jogsértés gyanúját is felvető módszerekkel próbálják alapvető élelmiszerekkel ellátni az ott élő magyar embereket. Anélkül, hogy minősítenénk ezt a helyzetet, hiszen nem vagyunk hatóság, Civil Szervezetként egyet legalább tudunk tenni, javaslatot teszünk a Magyarországon működő multinacionális cégeknek, illetve élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak, hogy bővítsék ki a szállítási portfóliójukat és olyan területeket is vegyenek föl a kiszállítási listára, amelyek korábban ebbe nem tartoztak, különös tekintettel a vidék kieső, ilyen értelemben elhagyatott településeire is."

