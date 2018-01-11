2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Civil jogvédőket igazoltattak a rendőrök Szegeden

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 21:20

Az egyik bevásárlóközpont előtt közel tucatnyi járőrautóval mintegy húsz egyenruhás és civil nyomozó állta körbe a külföldi fiatalokat. A jogvédők a röszkei csata néven elhíresült események kapcsán terrorcselekménnyel megvádolt Ahmed H. tárgyalására érkeztek a városba.

A szír férfit első fokon tíz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, de a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az ítéletet, és új elsőfokú eljárást rendelt el. Az ítélőtábla azzal indokolta a döntését, hogy az eljárás során nem derült ki, milyen alapon válogatott a bizonyítékok közül a bíróság.

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Szegedigazoltatáscivil jogvédő

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