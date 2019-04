Címlap: Terítéken a baloldali színésznő-jelöltek

Elfogadhatatlannak nevezte Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, hogy a bevándorláspártiak ma már nyíltan fenyegetik a bevándorláselleneseket - a kormánypárti politikus a svéd miniszterelnök nyilatkozatára reagált. Az európai parlamenti választás tétje, hogy az európaiaké marad-e Európa vagy bevándorlókontinenssé válik - jelentette ki Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Több mind 600 ezer támogató aláírást gyűjtött össze eddig a Fidesz az EP-kampányban - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1-en. Április 23-án 16 óráig kell leadniuk az összegyűjtött 20 ezer érvényes ajánlást és bejelenteniük listájukat a pártoknak, ha indulni szeretnének a májusi EP-választáson - mondta Gáva Krisztián, a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettese az M1-en. A magyar választók és Európa jövőjét szem előtt tartva, legjobb szakmai tudásuk szerint dolgoztak az Európai Parlamentben az elmúlt öt évben - értékelte munkájukat Ujhelyi István, az MSZP és Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. A bevándorláspárti ellenzék totálisan szembe megy a magyar választókkal - reagált a Fidesz Ujhelyi István és Jávor Benedek sajtótájékoztatójára. Beismerte Mirkóczki Ádám, a Jobbik kommunikációs igazgatója, hogy korábban ő is tett antiszemita vagy rasszista megjegyzéseket zártkörű beszélgetéseken - írja az Origo. Erős a bérleti és a befektetési kereslet a hazai kereskedelmi ingatlanok piacán, erre a kínálat csak késve tud reagálni, tavaly a piac minden területén csökkent a kihasználatlansági ráta - derül ki az MNB jelentéséből. A magyar gazdaság tavalyi, kiemelkedő, 5 százalékos gazdasági növekedése is megalapozta, hogy az itt működő német cégek stabilnak és jónak tartják a magyar gazdasági környezetet - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Megalapozatlanok a Baranya megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény mozsgói otthonát érintően a sajtóban megjelent súlyos állítások az eddig lefolytatott vizsgálatok alapján - közölte Fülöp Attila államtitkár. Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása mellett állt ki Orbán Viktor Szabadkán, a magyar és a szerb kormány ötödik együttes ülése után. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a következő nagy történelmi feladat Szerbia EU-tagságának megvalósítása, amely a szerbeknek és a magyaroknak egyaránt jó lesz, és szüksége lesz rá az EU-nak is. Közös magyar és szerb sikernek nevezte a balkáni migrációs útvonal megváltozását Orbán Viktor miniszterelnök a közös kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Többek között az európai integrációban nyújtott támogatásért, a gazdasági együttműködésért és a magyarországi szerb kisebbség támogatásáért is köszönetet mondott Ana Brnabic szerb miniszterelnök Orbán Viktornak és a magyar kormánynak. Magyarország egyértelmű érdeke az, hogy Szerbia erős ország legyen, hiszen a szomszédok erőssége felértékel bennünket - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szabadkán. Nagy István agrárminiszter kétoldalú egyeztetést folytatott szerb kollégáival a mezőgazdaság és a környezetvédelem aktuális kérdéseiről az ötödik magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozón Szabadkán - közölte az agrártárca. Csak a Fidesz-KDNP alkalmas arra, hogy kellő súllyal, komolysággal képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren, hogy kiálljon a magyarokért Brüsszelben - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szabadkán. Uniós pénzeket vonna el Magyarországtól a svéd miniszterelnök, mivel hazánk nem támogatja a bevándorlást. Stefan Löfven szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarország blokkolja az uniós menekültügyi szabályozásokat. Meg kell erősíteni Európát, az európai politikát, ehhez pedig az Európai Parlamentnek több hatáskört kell biztosítani - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke. Az Európai Bizottság elégedett a migránsoknak biztosított bankkártyaprogrammal, amely helyes eszköze a szükséget szenvedők számára biztosítható, valódi humanitárius segítségnyújtásnak - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Nagy siker, hogy az ENSZ tagállamai elsöprő többséggel elfogadták a migrációs megállapodást, és ezzel azt is, hogy a menekülés és elűzetés ügye nemzetközi feladat, amelyet csak közösen lehet megoldani - közölte Angela Merkel német kancellár. Terrortámadás előkészítésének gyanújával előállítottak és őrizetbe vettek egy 22 éves férfit a belgiumi Wavre városában - közölte az illetékes belga ügyészség. Tűz ütött ki a párizsi Notre Dame székesegyházban, amely következtében összeomlott a felújítás alatt álló katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és a teljes tetőszerkezet. A lángok elérték az egyik harangtornyot is. „Egy egész nemzet gyászol” - írta a Twitteren Emmanuel Macron francia államfő a párizsi Notre Dame székesegyházban kigyulladt tűzzel kapcsolatban. Néhány ezernyi szavazatkülönbség döntött a finnországi választásokon, az élen az ellenzéki, baloldali finn Szociáldemokrata Párt végzett, míg szorosan a nyomában, a második helyre a nacionalista Finnek jutottak - közölte a finn igazságügyi minisztérium. Nem szavazott bizalmat az észt parlament a márciusi választásokon győztes liberális Észt Reformpárt vezetője, Kaja Kallas által javasolt kormánynak. Jóváhagyták az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások megkezdését a feszültség enyhítése érdekében az uniós tagállamok kormányai. Mind polgári, mind katonai vonalon teljesen megszűnt az együttműködés Oroszország és a NATO között - jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes. Az Afrikai Unió ultimátumot intézett Szudán átmeneti katonai tanácsához, hogy 15 napon belül adja át a hatalmat egy civil kormánynak, különben felfüggesztik tagságát a szervezetben - közölte az AU Biztonsági Tanácsa. Hét csádi katona életét vesztette, tizenöt pedig megsebesült a Boko Haram nigériai terrorszervezet támadásában. A dzsihadisták 63 embert vesztettek - közölte Azem Bermandoa katonai szóvivő. Mun Dzse In dél-koreai elnök közölte, hogy kész bárhol, bármilyen formában találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Üzemanyag-korlátozást vezettek be Szíriában a kormány ellenőrzése alatt álló területeken a súlyosabbá vált üzemanyaghiány miatt - közölte a szíriai olaj- és energiaügyi minisztérium. Kétmillió ember szorul humanitárius segélyre Iránban az árvizek miatt, amelyekben március óta legalább 76-an meghaltak - közölte a vöröskereszt. Aggodalmát fejezte ki a hindu és a keresztény közösségek nőtagjainak erőszakkal való iszlámra térítésével és muszlimokkal kötött kényszerházassága miatt a Pakisztáni Emberi Jogi Bizottság. Emberölés miatt jogerősen kilenc év börtönre ítélt a Pécsi Ítélőtábla egy Tolna megyei nőt, aki tavaly októberben halálosan megsebesítette a szeretőjét. Harmincmillió forint értékű drogot foglaltak le a rendőrök Budapesten - a két férfinél ötféle kábítószert és nagy mennyiségű pénzt találtak. Fokozottan ellenőrzi a jövőben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az erdei faválasztékot szállítókat az esetleges visszaélések felszámolása érdekében - közölte a Nébih. Kétórás figyelmeztető sztrájkot tart a szakszervezet a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt-nél szerdán, ha addig nem születik megállapodás a felek között - közölte a társaság. A munkabeszüntetés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér induló és érkező forgalmát, valamint a Magyarország felett átrepülő forgalmat is érintheti, kisebb késéseket eredményezhet. Burkolatjavítási munkálatok miatt hétfő és kedd este nyolc órától másnap reggel hat óráig egy sávon haladhat a forgalom az M1-es autópályán Győrnél, a Rába-hídnál - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hosszú Katinka aranyéremmel zárt a Stockholmban rendezett nemzetközi úszóversenyen. Balázs Attila bejutott a második fordulóba a tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Fucsovics Márton változatlanul a 37. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. Jövőre Budapestről rajtol a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny.