Címlap: Orbán Viktor a magyarok hangját képviseli

A Nézőpont-csoport vezérigazgatója szerint Orbán Viktor miniszterelnök világos elképzeléseket közölt hétpontos programjában a bevándorlás megállítására, egyértelművé téve, hogy mit akar kezdeni az európai parlamenti választási felhatalmazásával. A Fidesz-KDNP pártszövetség leadta az EP-választáson való induláshoz szükséges számú ajánlást a Nemzeti Választási Irodában - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Felfüggesztette a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről. Puzsér Róbert a Hír TV-nek azt nyilatkozta, hogy biztosan elindul a főpolgármesterségért. A Belügyminisztérium felszólította az ellenzéket, hogy kampányszlogenjeikben mellőzzék a rendőrségre való hivatkozást, és támogassák a rendőrség pártpolitikától mentes arculatának megtartását. Azok a kormányzati programok, amelyek 1990 és 2010 között próbáltak segítséget nyújtani a cigányságnak, nem vezettek eredményre, 2010-ben a cigánypolitikában is új időszámítás kezdődött - jelentette ki Gulyás Gergely miniszter a nemzetközi romanapon. A kormány által indított Befogadlak elnevezésű nevelőszülői kampány célja, hogy a lehető legtöbb gyermek családban tudjon nevelkedni – hangsúlyozta Simon Attila István államtitkár. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaságnak szüksége van a jól képzett pénzügyi szakemberekre. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője elmondta, hogy az import gyors növekedése továbbra is a beruházások és a fogyasztás robosztus dinamikáját tükrözi. Eötvös Loránd fizikus halálának 100. évfordulója alkalmából Áder János köztársasági elnök fővédnökségével ünnepséget rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Emlékérmét bocsát ki Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából az MNB. Esti tagozaton egészségügyi szakmát tanulók is pályázhatnak az Ápoló leszek ösztöndíjprogramra áprilisban - közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Új egészségkultúrát szeretnénk Magyarországon megvalósítani, ami elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodik - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Tarlós István szerint még idén elindulhat az e-jegyrendszer és a jegyek és bérletek elektronikus úton történő adás-vétele. Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető az adóhatóság webes felületén, amelyet érdemes átnézni, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Már lehet vetni a Dunántúlon a hétvégi esőzésnek köszönhetően, ugyanakkor a csapadékhiány az Alföldön hátráltatja a tavaszi szántóföldi munkákat - közölte a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Világszerte olyan veszélyek fenyegetik az emberiséget, amilyenek az új vagy ismételten fellángoló fertőző betegségek, a klímaváltozás vagy a szuperbaktériumok - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet magyar főigazgató-helyettese. A Magyarország és Horvátország között védelmi együttműködés bővítéséről egyeztetett a két ország védelmi minisztere Budapesten. Magyarország konzuli feladatokat is ellátó diplomáciai képviseletet nyitott Luxembourgban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A bevándorlás jelentette kockázatot tovább súlyosbítja az Európai Bizottságnak a migrációs folyamatok serkentését célzó hozzáállása és erőteljes nyomása - jelentette ki Szijjártó Péter az EU-tagországok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozása után. Nem lehet egyoldalúnak tekinteni azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország tett határai megvédésére – mondta Kovács Zoltán a Sky Newsnak. A terrorveszély és a migrációs nyomás németországi növekedésére számít Hans-Georg Maassen, a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal volt vezetője. A Brüsszelt most uraló bürokraták helyett az identitással bíró nemzetek és népek Európáját hirdette meg Matteo Salvini, az olasz kormánypártok közé tartozó Liga vezetője. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a kisebbségi jogokkal kapcsolatos állásfoglalásai állhatnak Ukrajnából történt kitiltása hátterében, de erről semmilyen hivatalos indoklást nem kapott. Emberiesség elleni bűncselekményekért vádat emelt a román katonai ügyészség Ion Iliescu volt államfő ellen az 1989-es forradalom ügyében. Petre Roman volt miniszterelnök esetében bizonyítékok híján megszüntették az eljárást. Theresa May miniszterelnök lemondatását kezdeményezte a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik alsóházi képviselője, aki szerint, ha May szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már pénteken kiléphet az Európai Unióból. Támadásai leállítására szólította fel a líbiai Halifa Haftár tábornokot az Európai Unió. Az EU egy évvel meghosszabbította az Iránnal szemben bevezetett szankcióit: az emberi jogok súlyos megsértése miatt kiszabott vagyonieszköz-befagyasztást és vízumtilalmat, valamint az elnyomás céljára használható berendezések exportjának tilalmát. Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint a 13-14 ezer szavazatnyi előny kevés ahhoz, hogy az ellenzék isztambuli főpolgármester-jelöltje a március 31-ei helyhatósági választás győztesének nevezhesse magát a kormánypártival szemben. A pakisztáni külügyminisztérium bejelentette, hogy szabadon bocsátottak száz indiai foglyot, a lépést pedig jóindulatú gesztusnak szánják Újdelhi felé, hozzátéve, hogy további foglyok elengedését is tervezik. Szudánban a hadsereg megakadályozta, hogy a biztonsági erők feloszlassák a kormányellenes tüntetők tömegét. Határozatlan idejű sztrájkba kezdtek a lengyel pedagógusok. Megrongálták az 1989-es Tienanmen téri vérengzés emlékét őrző hongkongi múzeumot. Balesetben meghalt egy motoros Komáromban - a 28 éves férfi megcsúszott az úton és járművével árokba hajtott. A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak és nőnek a letartóztatását, aki a múlt héten a gyanú szerint betört Sajószentpéteren egy idős férfi lakásába, és több késszúrással végzett vele. Szerda reggel változik a közösségi közlekedés a BAH-csomópontnál világháborús bombák hatástalanítása miatt. Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a játékosok önmaguknak is bizonyítottak a zágrábi Európa Kupa-győzelemmel. A magyar női jégkorong-válogatott szétlövéssel kikapott a szlovákoktól a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon. Jani Réka második mérkőzését is megnyerte a luganói salakpályás női tenisztorna selejtezőjében, ezzel feljutott a főtáblára. Aranyérmet szerzett a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon. George F. Hemingway eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek. Ancsin Gábor nyártól a Tatabánya kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A 97 kilós Szabó Mihály folytathatja szereplését a vigaszágon, mivel a legyőzője döntőbe jutott a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten - közölte Tarlós István főpolgármester.