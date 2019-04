Címlap: A Facebook irányítja a gondolatainkat

Európának új vezetőkre van szüksége, olyanokra, akik felismerik az európai emberek érdekeit, és képesek is azokat megvédeni - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker európai vezetőként megbukott, mert a briteket nem tudta bent tartani a közösségben, a migránsokat pedig nem tudta az uniós határokon kívül tartani. Az egyházra leselkedő legnagyobb veszély, ha időleges ideológiákhoz akar alkalmazkodni - mondta a miniszterelnök helyettes a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Semjén Zsolt szerint sok esetben azt látni, hogy az egyház vagy egyházi személyek úgy viselkednek, mint egy szakszervezet vagy egy filantróp egyesület. Koszorút állítottak és a Dunába dobott rózsákkal emlékeztek meg idősebb és ifjabb Hollán Sándorról - a két államtitkárt száz éve, a Tanácsköztársaság alatt végezték ki húsvétvasárnap éjszakáján. Az ünnepi hagyományok az internetnek és a digitális eszközöknek köszönhetően sokszor a virtuális világban élnek tovább - mondta Barna Gábor néprajzkutató. Nem feltétlenül hibázott a Srí Lanka-i hírszerzés, ha tudott a támadásokról, és nem cselekedett - jelentette ki Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő közölte: a hírszerzés tudomására jutott információk szerint politikusokat céloztak volna a támadások során, nem pedig templomokat. Most térnek haza Irakból és Szíriából a harcokat túlélt iszlamisták, és Sri Lankából rendkívül nagy létszámban csatlakoztak az Iszlám Állam harcosaihoz – mondta Nógrádi György. A magyar kormány 9 millió forint gyorssegélyt ajánl fel a Srí Lankán elkövetett merényletek súlyosan sérült túlélőinek és az árván maradt gyerekeknek - jelentette be Azbej Tristan államtitkár. Egy Srí Lanka-i iszlamista csoport követte el a húsvétvasárnapi támadásokat. A hét öngyilkos merénylő mindegyike Srí Lanka-i állampolgár volt – közölte Radzsita Szenaratne helyi egészségügyi miniszter. Csaknem 300-ra emelkedett a halottak száma és mintegy 500-an megsebesültek a Srí Lanka-i templomokat és szállodákat ért robbantásos merényletekben - a halottak között 39 külföldi van. Hatástalanítása közben robbant fel egy autóba rejtett bomba a Srí Lanka-i Kochchikade templomnál - közölte a BBC. Közben 87 újabb gyújtószerkezetet találtak Srí Lanka fővárosában, a colombói buszállomáson. Anders Holch Povlsen, Dánia leggazdagabb embere négy gyermeke közül hármat veszített el a Srí Lanka-i merényletekben - közölte a férfi divatcégének szóvivője. Az embertelen terrorista támadások sohasem igazolhatók – hangsúlyozta Ferenc pápa. Köveket és petárdát dobott a húsvéti mise alatt a hívekre egy mohamedán férfi, aki Allahu akbart kiáltással rontott be egy müncheni templomba, ahol a horvát közösségnek tartottak istentiszteletet. A petárda valószínűleg fel is robbant, mert a jelenlévők durranó hangot hallottak – pánik tört ki, 24-en megsérültek, sokan sokkos állapotba kerültek. Szaúd-Arábiában őrizetbe vettek 13 embert terrorista támadások tervezésével kapcsolatban. Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta. Csaknem teljes feldolgozottság mellett 73,15 százalékkal Volodimir Zelenszkij humorista-producer nyerte az ukrán elnökválasztás második fordulóját. Az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában, de a fejlesztéséről más elképzelései vannak Volodimir Zelenszkij csapatának, mint ami a parlament előtt lévő nyelvtörvény tervezetében áll – mondta az elnökjelölt kampányszóvivője. Ukrajna új elnökének megválasztása nyomán esély van az orosz-ukrán viszony javítására - írta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök Facebook-bejegyzésében. Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök is gratulált Volodimir Zelenszkijnek, az ukrajnai elnökválasztás győztesének. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozóját csütörtökön fogják megrendezni Vlagyivosztokban, a Russzkij szigeten - közölte a Kremlhez közel álló, Izvesztyija című lap. Donald Trump amerikai elnök kormányzata megvonja a szankciók alóli mentességet iráni kőolajat importáló nyolc országtól, köztük több szövetségesétől - jelentette be a Fehér Ház. Bulgáriában 30 év börtönre ítélte egy ruszei bíróság azt a férfit, aki tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt. Lezuhant egy kisrepülő Texasban, a gép fedélzetén tartózkodó hat ember életét vesztette. Legkevesebb tíz ember vesztette életét és harmincan megsérültek az északkelet-nigériai Gombe városában, ahol egy rendőr hajtott a húsvétot ünneplő menet tagjai közé. Legkevesebb huszonöten életüket vesztették és huszonnégyen megsebesültek Bolíviában egy busz és egy másik jármű frontális ütközésében. 6,3-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - többen életüket vesztették. Havazott Hargita megye hegyvidékén, ahol jelentős hóréteg rakódott le - közölte az Agerpres hírügynökség. Kamion és kisbusz ütközött össze a 77-es úton, Nemesvámosnál, a balesetben hárman megsérültek. A rendőrök a forgalmat Nemesvámos belterületére terelik. A bíróság elrendelte a veszprémi halálos dulakodás gyanúsítottjának letartóztatását - a férfi beismerő vallomást tett. Negyedik mérkőzését is megnyerte a magyar kettős a norvégiai curling vegyespáros-világbajnokságon - Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya a braziloknál bizonyult jobbnak 9:2-re. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a barcelonai salakpályás férfi tenisztornán. Babos Tímea feladta mérkőzését az isztambuli salakpályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, azonban szerencsés vesztesként így is a főtáblára került. Majoros Bence, Ecseki Nándor, Lakatos Tamás és Szudi Ádám feljutott a férfi egyes 128-as főtáblájára a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon. A Békéscsaba hazai pályán 3:0-ra legyőzte az UTE csapatát a női röplabda Extraliga bronzéremért zajló párharcának első mérkőzésén.