Cigarettával a kezében, ülve énekelte a himnuszt augusztus 20-án a Műegyetem Rakparton Ajsa Luna + videó

Sokkoló fordulat az Északi Áramlat-ügyben: Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsát hívja össze, hogy lerántsa a leplet az ukrán gyanúsított, Szerhij Kuznyecov körüli botrányról! Moszkva a német nyomozás átláthatatlanságát bírálja, miközben Kijev tagad. Kattints, és fedezd fel, ki állhat a világ energiaellátását megrázó szabotázs mögött!
Rétvári Bence történelmi tanulsággal figyelmeztet: a háború csak szenvedést hoz a kisebb országokra, ezért Magyarország a béke és a nemzeti értékek útját választja! A totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapján keményen odaszólt a szélsőségeknek, és a család, hit, függetlenség szentségét hangsúlyozta. Kattints, és tudd meg, miért kell mindenkinek ismernie a múltat a jövő védelméért!
A fiatal előadó a nemzeti ünnepen ülve, cigarettával a kezében, hamisan énekelte el a himnuszt. A Kossuth-díjas előadó úgy fogalmazott: az énekesnő viselkedése aláásta a nemzeti ünnep komolyságát, valamint egy ország imáját.
Úgy beszél Magyar Péter képmutatásról, hogy ő az, aki bennfentes kereskedelemmel pár óra alatt keresett 70 millió forintot - így reagált a Menczer Tamás arra, hogy Magyar Péter a nyaralása miatt kezdte kritizálni Orbán Viktort.