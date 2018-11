Chipsgyár épül Ásotthalmon

2018. NOVEMBER 27., KEDD KORMÁNYPÁRTOK: NEMCSAK AZ ELLENZÉK, HANEM A SOROS-SZERVEZETEK IS TÁMADJÁK A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓT. KIKAPCSOLÁSI MORATÓRIUMOT VÁLLAL A NEMZETI KÖZMÛVEK DECEMBER 17. ÉS 2019. JANUÁR 6. KÖZÖTT AZ ÁRAM- ÉS FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSRA. HONVÉDELMI ALKALMAZOTTKÉNT, JELENTÕS ILLETMÉNYEMELÉSSEL DOLGOZHATNAK TOVÁBB JÖVÕRE A MAGYAR HONVÉDSÉG CIVIL MUNKAVÁLLALÓI MI. ORBÁN BALÁZS: JANUÁRTÓL ÁTLAGOSAN HARMINC SZÁZALÉKKAL NÕ A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓ KORMÁNYTISZTVISELÕK BÉRE MAGYAR IDÕK. JOBBIK: FELGYORSULHAT A KIVÁNDORLÁS, HA A PARLAMENT ELFOGADJA A TÚLÓRASZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSÁT. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: NEM PÉLDA NÉLKÜLI AZ ÉVENTE 400 ÓRÁS TÚLÓRA KERET, A PLUSZMUNKÁT PEDIG KIFIZETIK A MUNKAADÓK. NEM ÉRIK BE A MUNKÁLTATÓK AJÁNLATÁVAL A SZAKSZERVEZETEK: A JAVASOLT 5%-OS BÉREMELÉS HELYETT, ANNAK TÖBB MINT A DUPLÁJÁT SZERETNÉK. MSZP: A KORMÁNY A NÕKET VERÕ FÉRFIAKAT VÉDI, MERT NEM HAJLANDÓ RATIFIKÁLNI AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNYT. VEJKEY IMRE: AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNYNEK VANNAK OLYAN RENDELKEZÉSEI, AMELYEK EGYÉRTELMÛEN A GENDER TERÜLETÉRE ESNEK. KEVESEBB PÉNZBEHAJTÁS INDULT IDÉN, MINT TAVALY MAGYAR IDÕK. PUBLICUS INTÉZET: TÖBB SZÁZEZER SZAVAZÓT VESZÍTETT A JOBBIK A PARLAMENTI VÁLASZTÁS ÓTA. FELJELENTETTE BOTKA LÁSZLÓT A SZEVIÉP-ÜGY MIATT, AZ EGYKORI BESZÁLLÍTÓK EGY RÉSZÉT KÉPVISELÕ LIKVID KONTROLL KFT. ÜGYVEZETÕJE. HAT ÚJ ÚTVONALAT NYIT BUDAPESTRÕL A RYANAIR A JÖVÕ NYÁRI MENETRENDBEN. A KERCSI-SZOROSNÁL FOGLYUL EJTETT 3 UKRÁN HAJÓ ÉS LEGÉNYSÉGE AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÉRTE OROSZORSZÁGTÓL JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR. OROSZORSZÁG DURVÁN MEGSÉRTETTE A SZUVERÉN UKRAJNA TERÜLETI ÉPSÉGÉT MONDTA AZ USA ENSZ-NAGYKÖVETE AZ ENSZ BT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN. MOSZKVA: KIJEV KÉSZÍTETTE ELÕ ÉS SZERVEZTE MEG A PROVOKÁCIÓT A KERCSI-SZOROSBAN. MIKE POMPEO: WASHINGTON ELÍTÉLI OROSZORSZÁG AGRESSZÍV AKCIÓJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SZOROSABB KAPCSOLATOT TART MAJD FENT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉGGEL. SZLOVÁKIA KÜLÜGYMINISZTERE KILÁTÁSBA HELYEZTE LEMONDÁSÁT ARRA AZ ESETRE, HA HAZÁJA NEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁHOZ. KIZÁRTA AZ OSZTRÁK VÉDELMI MINISZTER, HOGY HAZÁJA RÉSZT VEGYEN EGY EURÓPAI HADERÕ MÛKÖDÉSÉBEN. KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK MAREK CHRZANOWSKIT, A LENGYEL BANKFELÜGYELET KÉT HÉTTEL EZELÕTT LEMONDOTT ELNÖKÉT. A 2016-OS TERRORTÁMADÁS MIATT HÁROMFOKOZATÚ VÉDELMI RENDSZERREL NYITOTT A BERLINI KARÁCSONYI VÁSÁR. MEXIKÓ KITOLONCOLTA A MEXIKÓI-AMERIKAI KÖZÖS HATÁRT MEGROHAMOZÓ 98 BEVÁNDORLÓT. MEXIKÓ A KÖNNYGÁZ BEVETÉSÉNEK ALAPOS KIVIZSGÁLÁSÁT KÉRI WASHINGTONTÓL. A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET 102 ETIÓP MIGRÁNST SZÁLLÍTOTT VISSZA ÖNKÉNTES ALAPON HAZÁJÁBA HÉTFÕN A JEMENBÕL. EGY AUTÓ HAJTOTT GYALOGOSOK KÖZÉ KÍNA DÉLNYUGATI RÉSZÉN, HÉT EMBER MEGHALT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB KÖRÖZÖTT EMBERT FOGTAK EL A "BULINEGYEDBEN" TARTOTT ÚJABB ELLENÕRZÉS SORÁN POLICE.HU. MÁVINFORM: VONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY EMBERT A FEJÉR MEGYEI SZABADEGYHÁZA ÉS SÁROSD KÖZÖTT. EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ A RENDÕRSÉG A MÚLT HÉTEN ELFOGOTT NYÍREGYHÁZI KÉSELÕ ELLEN, MIUTÁN AZ AUTÓJA CSOMAGTERÉBEN EGY HOLTTESTET IS TALÁLTAK. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT BUDAPESTEN HÉTFÕ ESTE, A DÉLI PÁLYAUDVAR ÉS KELENFÖLD KÖZÖTT EGY GYALOGOS ÁTJÁRÓNÁL. EGY 26 ÉVES INDIAI NÕT MENTETTEK KI A DUNÁBÓL BUDAPESTEN A VÍZI RENDÕRÖK HÉTFÕN, A NÕ A LÁNCHÍD BUDAI HÍDFÕJÉNÉL ESETT A VÍZBE. 8 FT-TAL CSÖKKEN A BENZIN ÉS 10 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁN. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG.