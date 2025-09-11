Keresés

Charlie Kirk halála: a gyűlöletkeltés ára

2025. szeptember 11., csütörtök 07:45 | Magyar Nemzet
kivégzés gyűlöletkeltés Charlie Kirk

Németh Balázs szerint Charlie Kirk kivégzése rávilágít, hogy a gyűlöletbeszédnek és politikai uszításnak súlyos következményei vannak, és mindenki számára intő példaként szolgál.

  • Charlie Kirk halála: a gyűlöletkeltés ára

Jó lenne, ha a fiatal amerikai véleményvezér kivégzését itthon is mindenki egy utolsó utáni figyelmeztetésnek vennék: nincs következmények nélküli hergelés és gyűlöletkeltés – jelentette ki közösségi média oldalán Németh Balázs. Hozzátette, nem lehet következmények nélkül, 

politikusok kivégezésével poénkodni a színpadon, politikai alapon véglényezni, patkányozni, a színészi képességeket szándékosan a feszültségek felkorbácsolására használni agresszív, uszító videók készítésével; egyetemi tanárként vagy egyszerű bloggerként azzal hergelni, hogy nem lesznek demokratikus választások, ezért a népharagnak kell eltakarítania a jelenlegi hatalmat, arccal vagy arc nélkül ocsmány, primitív, fenyegető kommenteket írogatni.

Németh Balázs kiemelte, Charlie Kirk kivégzése után megint jönnek majd a fogadkozások, aztán néhány nap elteltével minden folytatódik.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

