Megosztás itt:

A miniszterelnök a Kossuth rádió "Jó reggelt, Magyarország!" című műsorában éles üzenetet küldött, Magyarország nem fog meghátrálni a ránk kényszerített háborús politika és a liberális dogmák nyomása alatt. A kormányfő élesen kritizálta a brüsszeli és amerikai elit háborúpárti és migrációs politikáját, bejelentette az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását, és megvédte a nemzeti, patrióta álláspontot a Magyar Péter-féle árulókkal szemben. A miniszterelnök szavai éles kontrasztban állnak a Brüsszel-párti erők cselekedeteivel, akik elárulnák hazánkat a nemzetközi érdekek oltárán.

A migráció leleplezése: katonák vagy menekültek?

Orbán Viktor a 2015-ös röszkei eseményekre emlékezve kijelentette: ott derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hanem szervezett, katonai jellegű csoportok, akiket a Soros-hálózat mozgat. A miniszterelnök szerint a Magyar Péter-féle Tisza Párt Brüsszelben elárulta a magyarokat, amikor megszavazta a migrációs paktumot és a migránsok anyagi támogatását. Ezzel egyértelműen bizonyították, hogy ők is a brüsszeli háborúpárti elit érdekeit szolgálják. A kormányfő a svéd példával illusztrálta a veszélyt, ahol beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott, a bandaháborúk és robbantások mindennaposak.

A progresszív adó a kommunisták eszméje

A miniszterelnök gazdasági kérdésekben is éles határvonalat húzott a nemzeti és a baloldali politika között. Kijelentette, hogy a progresszív adó a kommunisták találmánya, és a magyarok az egykulcsos adót kedvelik, mert az igazságos. Orbán Viktor szerint a Tisza Párt adóemelési tervei elvennék a magyar családok, pedagógusok és orvosok pénzét. Ezzel szemben a nemzeti kormány a családokat támogatja adókedvezményekkel, és megvédte a nyugdíjak értékét is.

Antifa, a terrorszervezet: Trump és a jogállam győzelme

Orbán Viktor bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását, követve Donald Trump amerikai elnök példáját. A miniszterelnök az Antifát terrorista csoportnak nevezte, amely békés embereket ver félholtra. Emellett nevetségesnek és elfogadhatatlannak nevezte a Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres fenyegetőzéseit. Kijelentette, hogy Magyarország jogállam, ahol senki sem állhat a törvények felett.

Vízummentesség: A Trump-féle barátság ereje

Végül, de nem utolsósorban a miniszterelnök bejelentette, hogy a Trump-adminisztráció visszaadja a magyaroknak a vízum nélküli utazás lehetőségét az Egyesült Államokba. Ezzel Trump betartotta ígéretét, amelyet még Orbán Viktorral elnökjelöltsége idején tett. A döntés a magyar hazafiak győzelme a háborúpárti Biden-adminisztrációval szemben, amely büntetésből vezette be a korlátozásokat.

Orbán Viktor és Charlie Kirk hasonló küzdelmet vívnak a globalista, liberális erők ellen. Mindketten bátran kiállnak a nemzeti szuverenitásért, a hagyományos értékekért és az igazságért. Ez a harc azonban nem veszélytelen. A gyűlölködő brüsszeli és amerikai szélsőliberális elit nem bírja elviselni az igazságot, ezért mindent megtesznek, hogy elhallgattassák azokat, akik nyíltan beszélnek a hibáikról és bűneikről. Charlie Kirk is ennek a küzdelemnek a mártírjává vált, amikor az aberrációt terjesztő globalista erők, erőszakkal próbálták elhallgattatni, de az eszméje tovább él és inspirálja a világ hazafiait. A harc folytatódik, és Orbán Viktor is nap mint nap kockára teszi életét a nemzeti érdekek védelmében.