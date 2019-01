Centenáriumi programsorozattal ünnepel Balassagyarmat

1919 januárjában az akkor csehszlovák csapatok elfoglalták a várost azzal a céllal, hogy Balassagyarmatról tovább nyomulva megszerezzék a magyarlakta területeket. A város viszont ellenállt: polgárok, vasutasok, katonák megakadályozták, hogy Magyarország északi része idegen kézbe kerüljön.

A Bátrak Úszásával kezdődött a „Civitas Fortissima 100” programsorozat szombaton. Huszonhatan, férfiak és nők egyaránt megmártóztak a városi tó jeges vizében, ezzel is tisztelegve Balassagyarmat bátor hősei előtt.

„Nagyon jó, kellemes, tavaly is csináltam és hál' Istennek, idén is meg tudtam tenni, bízom benne, hogy sokáig fog még tartani ez a rendezvény” – nyilatkozta Szatmári Csaba.

Kovács Laci, extrém sportoló nem csak úszott egyet: az 1919-es hőstett emlékére 19 percet töltött el az 1-2 fokos vízben. „Felfrissültem, kicsit nehezen mozognak az izmok az arcomban, kitűnő volt, tudom ajánlani” – mondta.

Mindeközben Magyarnándorból egy emléktúra indult Balassagyarmat központjába, amelyet IX. alkalommal rendeztek meg, azt az útvonalat követték a résztvevők, amelyet száz évvel ezelőtt a város segítésére siető honvédek is.

Az 1919-es eseményeket egy tudományos konferencián is körbejárták az előadók. A két nap során átadták a hősi temetőt is, ahol az elesett balassagyarmati és cseh katonák nyugszanak és Baráti Huszár Aladár, volt városparancsnok tábláját is felavatták.

„Sokszor beszélünk hősökről a 20. század vonatkozásában – kezdte Szeneczey Balázs, Budapest városfejlesztésért felelős polgármester-helyettese. – Hősök azok, akik a legnehezebb körülmények között is képesek voltak a legjobb döntéseket meghozni. Nézzünk magunkba. Vajon képesek lettünk volna annak idején helytállni, az I. világháborúban katonaként? Utána itt Balassagyarmaton a cseheket kiverni. Képesek lettünk volna a nehezebb utat választani? Gömbösnek nemet mondani, küzdeni Budapest autonómiájáért, függetlenségéért és az önkormányzatiság eszméjéért?”

A leglátványosabb program a „Laktanya ostroma” elnevezésű hadijáték volt: a város főtéren fegyveres hagyományőrzők csaptak össze, bemutatva, hogyan foglalták vissza a csehektől a laktanyát.

„Sikerült a hadügyminisztert meggyőzni arról, hogy támogatni kell a balassagyarmati, spontán felkelést, ide vezényelték az iglói géppuskás tanfolyam oktatóiból és hallgatóiból álló különítményt, akik gyakorlatilag egy rohammal elfoglalták a honvédlaktanyát A mai nap ezt játszották el katonai hagyományőrzők, gyakorlatilag az ország egész területéről” – mondta Gere József helytörténész.

A Legbátrabb Város centenáriumi programsorozat hétfőn Kárpát-medencei vetélkedővel, fáklyás felvonulással és könyvbemutatóval folyatódik.