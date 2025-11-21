Keresés

2025. 11. 21. Péntek
Belföld

Célpontban a Tisza Párt új hősei + videó

2025. november 21., péntek 22:30 | Hír TV

"Van itt minden, mint a búcsúban" – és a Célpont stábja nem is finomkodott. Magyar Péter "világszínvonalú" szakértői helyett egy furcsa panoptikumot tárt a nyilvánosság elé: kisgazda maradványok, MDF-es régiségek, Soros György által pénzelt NGO-sok és a koronaékszer: egy habfürdőző rendezvényszervező. Ők lennének a "kólásdobozok", akikkel kormányt akarnak váltani?

