Célpontban a Tisza Párt új hősei + videó

"Van itt minden, mint a búcsúban" – és a Célpont stábja nem is finomkodott. Magyar Péter "világszínvonalú" szakértői helyett egy furcsa panoptikumot tárt a nyilvánosság elé: kisgazda maradványok, MDF-es régiségek, Soros György által pénzelt NGO-sok és a koronaékszer: egy habfürdőző rendezvényszervező. Ők lennének a "kólásdobozok", akikkel kormányt akarnak váltani?
Szepesfalvy Anna rámutatott, hogy a Tisza párt adja Karácsony Gergely többségét, mégis egy éve semmiért sem vállalnak felelősséget. Nem adnak helyettest, nem támogatnak helyettest, de a csődköltségvetést politikai pozíciókért cserébe megszavazták.