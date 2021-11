Célpont: Mi az alapvető különbség a Fidesz és a baloldal rezsipolitikája között?

Megosztás itt:

Németországban, a katasztrófavédelem már oktatóvideót is közreadott arról, miképpen lehet túlélni a fűtés leállását. Az oktató filmben egy idős nő kabátban, kesztyűben didereg a fűtetlen lakásában, ezért alufóliával ragasztja le az ablakot, majd virágcserépből és mécsesekből saját kezűleg készít mini fűtőtestet. Együtt dideregnek a lakásban ezután. A németek nincsenek egyedül a helyzettel. Ausztriában is megkezdődött a felvilágosító kampány. Ott az oktatóvideók mellett a sajtó is felkészíti a lakosságot a túlélő technikákra. Az ORF közszolgálati csatorna arról számolt be, hogy akár egyhetes áramszünetet is lehetségesnek tart a tél folyamán. Az osztrák mentőszolgálat közben pedig közölte, hogy áramhiány esetén csak 48 órán át tudnának működni. Ausztriában már törvényt is elfogadtak egy új válságközpont létrehozásáról egy széles körű, hosszan tartó áramszünet esetére. A központ a Belügyminisztérium épülete alatt, négy emelet mélységben működik majd. Az osztrák fegyveres erők pedig válságtáborokat hoznak létre. De mi történt hirtelen a világban? Mitől nőnek az energia árak a sokszorosára rövid idő alatt és mi okozza a hiányt?

Október 23-án megmérettette magát a kormánypárt és az ellenzék, míg a kormány melletti szimpátiatüntetésen a békemeneten több százezer ember képviseltette magát, addig az ellenzéki dzsemborin alig néhány ezren lézengtek. Ennek egyik oka lehet az, hogy az ellenzéki pártok szimpatizánsai nem érzik magukénak a kívülről jött miniszterelnök-jelöltet. Márki-Zay Pétertől azt próbáltuk megtudni, hogy hogyan tervezi képviselni az őt támogató pártokat.

