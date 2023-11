Célpont: Meddig fogyaszthatjuk a híres krémest a Ruszwurm cukrászdában? + videó

Megosztás itt:

„December 4-én fogja a végrehajtó a zárakat kicserélve, a Ruszwurm cukrászdát bezárni.” – mondta el a Célpont stábjának Szamos Miklós, a Ruszwurm Kft. tulajdonosa.

Pár héttel ezelőtt, jelentek meg azok a hírek, miszerint V. Naszályi Márta 20–30 millió forintot kért Szamos Miklóstól, egyfajta védelmi pénz gyanánt, cserébe pedig azt ígérte, nem fogják kitúrni a Várnegyedből.

Nem kértem védelmi pénzt. Sem Szamos Miklóstól, sem senki mástól. Szamos Miklós rágalmaz engem, be fogom perelni és meg fogom nyerni a pert – hangsúlyozta V. Naszályi Márta, az I. kerület párbeszédes polgármester.

Úgy tűnik Szamos Miklós beperelte V. Naszályi Mártát, az I. kerület polgármestere pedig beperelte Szamos Miklóst. Mind a ketten azt állítják, hogy a másik nem mondd igazat. A közelmúltban megjelent hírek szerint egy azonban biztosnak tűnik, az önkormányzat december 4-én bezáratja Szamos Miklós világhírű cukrászdáját. Legalábbis ez derült ki egy a sajtóhoz került végrehajtói jegyzőkönyvből. A párbeszédes polgármester ezt megerősítette a Célpontnak.

„Megdöbbentő számomra, hogy az első kerületben, ilyen ügy kirobbanhat, egy ilyen komoly korrupciós vád megfogalmazódhat egy polgármesterrel szemben” – mondta Gulyás Gergely Kristóf, I. kerületi fideszes önkormányzati képviselő.

A Fidesz I. kerületi képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügy 2016-ra nyúlik vissza. Ekkor ugyanis felmondták a Ruszwurm Kft. bérleti szerződését és azóta bérleti díj megfizetése nélkül üzemelt a két cukrászda. A politikus azt is felidézte, hogy volt egy peres eljárás, amit az előző jobboldali városvezetés kezdeményezett és ekkor lépett be a képbe V. Naszályi Márta.

„Elmondása szerint is, illetve ügyvezető úr elmondása szerint is többször egyeztettek a választást megelőzően. A hírekben megjelent ugye az, hogy 20–30 millió forint pénzt kért a kampányára azért cserébe, hogy ezt a jogvitát megválasztása után kisimítsák, ahol az érdekességek jöttek. A megválasztását követően kb. 6 hónapra 2020 januárjában felfüggesztették azt a peres eljárást, ami a cég és az önkormányzat között volt. Ez időben is tudjuk, hogy többször találkoztak mind a hivatalban mind a hivatalon kívül V. Naszályi Márta és a cég ügyvezetője. Annyit tudunk még, hogy a jogerős bírósági döntést követően több mint fél éven keresztül a két üzlethelyiség úgy működött, hogy a kerületi közterület felügyelet semmilyen módon nem szankcionálta azt, hogy illegálisan használták a helyiségeket. Mikor kezdődtek el a retorziók? Amikor ez az egész korrupciós botrány kirobbant. Amikor Szamos úr előállt azzal, hogy a polgármester tőle védelmi pénzt kért 2019-ben.”