2025. 08. 29. Péntek
Belföld

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

2025. augusztus 29., péntek 22:30 | Hír TV

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke igazi bakancslistás nyarat tudhat maga mögött. Miközben a nép egyszerű fiának szerepében tetszelegve hergeli a közvéleményt és a miniszterelnököt kéri számon, saját hónapokig tartó luxusvakációjának költségei kérdéseket vetnek fel.

  • Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

Látványos kenutúrák, kvadozás és sétarepülőzés - és persze az aura farming. Ez csak néhány élmény, amit a nép egyszerű fia, Magyar Péter az idei nyáron kipipálhat a bakancslistáján. A Tisza Párt elnöke hakniturnét csinált vakációjából: egyik nap egy oldtimer fullad le alatta, máskor viháncolva pillecukrot sütöget. Fontos politikai kérdések megválaszolása helyett pedig a jól bevált taktikát választja: a hergelést. Mindeközben pedig jól szórakozik a nyaralásán.

A miniszterelnököt kérte számon nyaralása miatt Magyar Péter, közben azonban saját, hónapokig tartó vakációjának költségei körül számos kérdés merül fel. Magyar Péter viszont halmozza az élményeket vakációján. Viszont arról nem számolt be: mennyibe került a nyaralgatás és ki finanszírozta az ő és kedvese szórakozásait.

A Mandiner készített is egy számítást a tiszavezér vakációzásáról. A lap mindent alulbecsülve jutott arra, hogy körülbelül 20 ezer euróba, azaz csaknem 8 millió forintba kerülhetett Magyar Péter kalandozása.

Háború Ukrajnában

