Célpont: magyar közpénz horvát gazdáknak, bőkezű Fidesz-adomány a jól viselkedőknek

Horvát és szerb gazdákat támogatott fejenként tizenötezer euróval, azaz majdnem öt-öt millió forinttal egy magyar állami alapítvány a Délvidéken – tudta meg a Célpont. A magyar közpénzből a horvát és a szerb gazdák mellett a Fidesz-kormánnyal szimpatizáló Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vezetőinek, illetve azok családtagjainak is jutott. Sok magyar gazda viszont kimaradt az Economica Hungarica Alapítvány gazdaságfejlesztési támogatásából – tudta meg a Hír TV oknyomozó műsora.

A HMDK vezetői több esetben lényegében saját maguknak osztották ki a pályázati pénzt, hiszen a magyar kormány alapítványának a HMDK segített a pályázat lebonyolításában és papírozásában. Vissza nem térítendő támogatást, csaknem ötmillió forintot nyert például Pálinkás Krisztián, a HMDK alelnöke, valamint Prosszer Horvatin Szanella, a szervezet titkára és Hordósi Anika, akinek fia, Hordósi Dániel a HMDK újságjánál dolgozik. A pályázók között további 15 olyan személy nyert, aki jó viszonyt ápolt a párt elnökével.

Az Economica Hungarica Alapítvány ötszázmillió forintot kapott a magyar kormánytól a határ menti területeken élő gazdák mezőgazdasági tevékenységének támogatására. Az alapítványt formálisan a zűrös ügyeiről hírhedt Magyar Nemzeti Kereskedőház egyik cége hozta létre. A magyar külügy által gründolt kereskedőház sok milliárd forint veszteséget halmozott fel az utóbbi években, működését kétes ügyek sora kíséri.

Ennek ismeretében nem csoda, hogy az általuk létrehozott délvidéki alapítvány sem osztotta tisztán a magyar adófizetők millióit. A Célpont talált olyan magyar pályázót, akinek a HMDK emberei kerek perec elmondták, hogy nem fog kapni a támogatásból.

A műsornak nyilatkozó horvátországi magyar politikusok szerint a horvát gazdáknak a szavazatát hálálta meg a HMDK. A Délvidéken a legutóbbi horvátországi parlamenti választások előtt több száz embert magyarosítottak átmenetileg, hogy szavazhassanak a nemzetiségi listára, így sikerült elérni, hogy a Fidesszel szövetséges horvát pártot támogató HMDK képviselője kerüljön be a horvát parlamentbe. A szavazatok manipulálásáról 2016 őszén már írt az Index. Most a Célpont számolt be elsőként arról, hogy egy évvel később, 2017 őszén feltételezhetően ellentételezésként kaptak 15-15 ezer eurót a Fidesz akarata szerint cselekvők, illetve a Célpont talált olyan horvátokat is, akik 200-300 kunát, mintegy tízezer forintot kaptak azért, hogy magyarosították magukat, és magyarként szavaztak a horvát választásokon.