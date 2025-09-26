Keresés

Belföld

Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó

2025. szeptember 26., péntek 22:30 | Hír TV

A Célpont feltárja, miért jelent komoly fenyegetést az ex-vezérkari főnök. Leleplező riportunkban bemutatjuk, milyen hadműveleti terv alapján dolgozik a Tisza Párt új "mesterlövésze", Ruszin-Szendi altábornagy. Milyen kulcsfontosságú titkokat ismer a honvédelmi rendszerről, és hogyan tervezik a kormányoldal legérzékenyebb pontjait támadni?

  Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó

