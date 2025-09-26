Célpont – Lebukott a Tisza Párt mesterlövésze + videó
2025. szeptember 26., péntek 22:30
A Célpont feltárja, miért jelent komoly fenyegetést az ex-vezérkari főnök. Leleplező riportunkban bemutatjuk, milyen hadműveleti terv alapján dolgozik a Tisza Párt új "mesterlövésze", Ruszin-Szendi altábornagy. Milyen kulcsfontosságú titkokat ismer a honvédelmi rendszerről, és hogyan tervezik a kormányoldal legérzékenyebb pontjait támadni?
Megmutatjuk, hogyan alakítanak ki migránsgettókat a köztereken, hogyan nőtt drámaian a közbiztonsági kockázat. Személyes beszámolók, elhallgatott statisztikák és leleplező felvételek a valóságos Párizsról!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Példátlan lejárató álhírhadjáratot indított a kormány ellen a baloldal. A komplett baloldali ellenzék mindenféle bizonyíték nélkül próbálja pedofil botrányba belerángatni a kereszténydemokrata Semjén Zsoltot és destabilizálni az országot.
Panyi Miklós szerint a budapesti városvezetés képmutató: hat éve nem tettek semmit a lakhatási helyzet enyhítésére (nincs bérlakás, csőd a lakásügynökség), most viszont politikai jóváhagyáshoz kötnék az Otthon Start program megfizethető lakásainak építését. Az államtitkár szerint a Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció célja a fiatalok otthonteremtésének ellehetetlenítése.