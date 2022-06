Célpont: Karácsony- Eljött a mi időnk!

Megosztás itt:

Nekünk állni kell a sarat. Itt és most állni kell a sarat minden körülmény között.

Legyen végre stabilitás, mert építkezni csak így lehet.

Mi, jobbikosok soha, de soha nem adjuk fel.

Ezeket alig egy hónapja, a botrányos körülmények között megtartott tisztújító kongresszuson mondta Jakab Péter.

A mai nappal lemondok a Jobbik elnöki tisztségéről – ezt pedig szerdán jelentette be. Jakab közösségi oldalán azzal indokolta döntését: világossá vált számára, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számára a többséget, vagyis kivették a kezéből a Jobbik irányítását. A bukott pártvezető posztjából kiderült: mindössze három elnökségi tag maradt mellette.

Karácsony: Eljött a mi időnk!

De még mennyire, hogy eljött. Két és fél év telt el azóta, hogy Budapesten 10 év után újra a baloldal került többségbe, ezért a ciklus felénél járva elérkezett az idő, hogy összegezzük, milyen változások történtek és mit sikerült a számtalan ígéret közül valóra váltania a mindenre IS alkalmas Karácsony Gergelynek. Először is ki mást kérdezhettünk volna, mint magát a főszereplőt. Karácsony Gergely szerencsére megnyugtatott minket, hogy minden a tervek szerint alakul, amit pedig még nem sikerült megvalósítani az is csak néhány természetesen rajta teljesen kívülálló nehézségen múlik.