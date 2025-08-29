Keresés

Célpont - Júliusban lépett életbe a helyi önazonosság védelméről szóló törvény + videó

2025. augusztus 29., péntek 22:30 | Hír TV

A jogszabály azonnal indulatokat korbácsolt a baloldalon, a kormány határozott álláspontja viszont az, hogy a helyi önkormányzatok dönthessenek arról, hogy kit fogadnak be, mint új beköltözőt és kit nem. 

  • Célpont - Júliusban lépett életbe a helyi önazonosság védelméről szóló törvény + videó

A törvény abból indul ki, hogy Magyarország 3200 településéből 2200-ban ugyan csökken a népesség, de vannak olyan helyiségek, ahol nemhogy nő, hanem aránytalanul nő a lakosság, amit az infrastruktúra fejlesztése nem tud követni, a betelepülők miatt az ingatlanárak robbannak, a helyiek pedig nem, vagy csak jóval nehezebben tudnak lakáshoz, házhoz jutni.

A balliberális 444 közben támadja a törvényt. Úgy tűnik, szerintük az egész jó részt csak cigányellenességről szól. Azt írják:"A helyi önazonosság védelméről szóló törvény egyértelműen azért született, hogy azok a települések, melyek távol akarják tartani a romákat vagy általában az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket, ezt megtehessék"

A liberális kirekesztésről, meg fajgyűlöletről szóló hangokat azonban itt rövidre is lehet zárni.

Hiszen, ahogy az riportunkból kiderül, Pélyen és Sátoraljaújhelyen is örülnek a helyiek, hogy a településük sorsát az önrendelkezési törvény adta lehetőséggel is saját kezükbe vehetik. A helyiek örülnek, a felvilágosult liberális médiumok pedig valószínűleg azt látják, hogy megmaradhat a helyiek és településük identitása. Ez pedig ugye veszélyes...

Kapcsolódó tartalmak

