Célpont: egy török hátterű cég emberei állhatnak a reptéri lopások mögött

ORBÁN: SOROS GYÖRGY EMBEREI NEMCSAK BUDAPESTRE ÉS BRÜSSZELBE, HANEM NEW YORKBA IS BEFÉSZKELTÉK MAGUKAT. NEM MAGYARORSZÁG PROBLÉMÁIRÓL BESZÉLT A MINISZTERELNÖK ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN AZ ELLENZÉK SZERINT. LIBERÁLISOK: MAGYARORSZÁG A MEGERÕSÖDÉS HELYETT AZ UNIÓ SEREGHAJTÓJÁVÁ VÁLT AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN. BRIT LAP: ORBÁN ÉVÉRTÉKELÕJE MIATT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK LESZ KONKRÉT OKA KIZÁRNI A FIDESZT A SORAIBÓL. NEM AKAR ÖNÁLLÓ POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET A KISTELEPÜLÉSEKEN A FIDESZ. NÉPSZAVAZÁST TARTOTTAK ERZSÉBETVÁROSBAN ARRÓL, HOGY A SZÓRAKOZÓHELYEK ÉJFÉLKOR BEZÁRJANAK. TÚL KEVESEN, A SZAVAZÓK 16 SZÁZALÉKA MENT EL VOKSOLNI, A SZAVAZÁS ÉRVÉNYTELEN. A REFERENDUMOT TÁMOGATÓ LMP-S KÉPVISELÕ TÁRGYALÓASZTALHOZ ÜLTETNÉ AZ ÉRINTETTEKET. A MEGTÉRÜLÉS ELÕTT 6 ÉVVEL CSERÉLTÉK LE A KÖZVILÁGÍTÁST HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN TIBORCZ ISTVÁN AKKORI CÉGÉNEK LED-LÁMPÁIRA CÉLPONT. TIBORCZ ISTVÁN KÖRE IS ÉRDEKLÕDIK AZ ÓBUDAI PIACFELJLESZTÉS IRÁNT INDEX. VONA GÁBOR: A JOBBIK KORMÁNYRA KERÜLVE MEGREFORMÁLNÁ A NYUGDÍJRENDSZERT, MEGERÕSÍTENÉ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST. TÖBB MINT NEGYVEN SZÁZALÉKKAL EMELI A MINIMÁLBÉRT VLAGYIMIR PUTYIN, EGY HÓNAPPAL AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: ALAPTALAN, HOGY AZ FBI 13 OROSZ ÁLLAMPOLGÁRT VÁDOLT MEG, AMIÉRT BEAVATKOZTAK AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA. AMERIKAI DEMOKRATA SZENÁTOR: NE HOZZÁK NYILVÁNOSSÁGRA AZ OROSZORSZÁG-DOSSZIÉT AZ ÕSZI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSOK ELÕTT. HAZAFIAK NÉVEN ELINDÍTOTTA ÚJ SZUVERENISTA PÁRTJÁT A FRANCIA NEMZETI FRONT KORÁBBI ALELNÖKE. AZ IZRAELI RENDÕRSÉG ELÕÁLLÍTOTT KÉT, NETANJAHUHOZ KÖZELI GYANÚSÍTOTTAT A BEZEQ TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉG KORRUPCIÓS ÜGYÉBEN. IRÁN JELENTI A LEGNAGYOBB FENYEGETÉST A VILÁGRA JELENTETTE KI BENJAMIN NETANJAHU EGY MÜNCHENI KONFERENCIÁN. 66 EMBERREL A FEDÉLZETÉN LEZUHANT EGY UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕ IRÁNBAN, A TRAGÉDIÁNAK NINCS TÚLÉLÕJE. NÉGYEN MEGHALTAK, AMIKOR EGY FEGYVERES HÁZASPÁR TÜZET NYITOTT AZ ÜNNEPLÕ TÖMEGRE AZ EGYIK DAGESZTÁNI VÁROSBAN NAPI.HU. LAVINA SODORT EL SÍELÕKET A FRANCIA ALPOKBAN - EGY APUKA ÉS KISLÁNYA MEGHALTAK ATV.HU. KÉT LENGYEL JÉGMÁSZÓT TEMETETT MAGA ALÁ A LAVINA A MAGAS-TÁTRÁBAN, EGYIKÜK MEGHALT BUMM.SK. MEGBUKOTT A DOPPINGVIZSGÁLATON EGY OROSZ CURLINGES A PJONGCSANGI TÉLI OLIMPIÁN. ELÕADÁS KÖZBEN MEGHALT JOÓ TAMÁS, A FÕVÁROSI NAGYCIRKUSZ 32 ÉVES PORONDMESTERE BLIKK.HU. HOSSZAN TARTÓ, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN 68 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT GALAMBOS BÉLA VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ. EGY TÖRÖK HÁTTERÛ CÉG EMBEREI ÁLLHATNAK A REPTÉRI LOPÁSOK MÖGÖTT CÉLPONT. TÛZ ÜTÖTT KI AZ EGYIK FEGYVERNEKI LAKÓHÁZBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. NÉGY ARANYÉREMMEL ZÁRTA A MAGYAR VÁLOGATOTT AZ EGRI KEREKESSZÉKES VÍVÓ VILÁGKUPAVERSENYT.