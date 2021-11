Célpont: Cápák és jutalékok

Megosztás itt:

Karácsony jött látott győzött 2019 októberében. Már a választási kampányban is szebbnél szebb ígéretekkel ámította az embereket, mint a nyugdíjasok gázártámogatása, vagy a 18 éven aluliak ingyenes BKV-ja. 2 év elteltével egyre inkább úgy néz ki ezek is pont annyira valósulnak meg, mint ahogy Karácsony Gergely megmutatja, hogy kell tisztességesen politizálni. Ki gondolta volna, hogy a fővárosi vagyont jutalék fejében adják veszik a baloldal közeli vállalkozók. A hangfelvételeket az az Anonymus hozta nyilvánosságra, aki korábban a Cseh Katalinhoz köthető több milliárdos értékben elcsalt EU-s pénzek ügyében is nyilvánosságra hozott anyagokat. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy Karácsony Gergelyék el akarták adni a Városházát és erről a fővárosi vagyonkezelő vezetője konkrét tárgyalásokat is folytatott. Az egyik ilyen megbeszélésen feltehetően, az MSZP korábbi miniszterelnöke Karácsony bizalmasa, Bajnai Gordon is beszél.

BKV buszbeszerzési tender

Na de ne felejtsük el Karácsonyék másik nagy botrányát sem, ami körül máig nagy a hallgatás. 2020 áprilisában egy olyan cég nyert a BKV buszbeszerzési tenderén, amely a pályázat kiírásakor még csak nem is létezett és mindössze egyetlen alkalmazottal rendelkezik. A győztes pályázónál még az is gyanús volt, hogy valós telephellyel sem rendelkezett, de ami még nagyobb probléma, hogy buszokkal sem, amikre pályáztatott a Budapesti Közlekedési Zrt. Ezek után senki ne lepődjön meg, hogy a CR Facilities 3 cégből jött létre, amiben a többségi tulajdonos cég a Cratis ZRT-hez köthető, amely Leisztinger Tamás cége, aki korábban Karácsony főpolgármesterének élettársa volt.

Soproni Tamás másfél év elteltével is következetesen hisz Karácsony Gergelyben. A 6ik kerület Momentumos polgármesterének bizalma irigylésre méltó.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ugyanakkor ilyen rövid idő alatt ennyi botrány nem lehet véletlen. Láng Zsolt hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely vagy azért alkalmatlan, mert nem tud a körülötte folyó szövevényes üzletekről, vagy azért mert tud róluk és szemet huny felettük.

Koronavírus 4-ik hullám

Növekvő esetszámok, csökkenő oltási kedv. 2021 őszén beköszöntött a koronavírus járvány negyedik hulláma itthon is, újra kötelező a maszkviselés a boltokban és a szolgáltatások igénybevételekor. Több, mint 2 millió ember már a harmadik oltását is felvette, de még mindig sokan vannak azok, aki az ajánlások ellenére nem éltek az oltás lehetőségével. A héten a kormány oltási akcióhetet tartott, előzetes regisztráció nélkül is bárki felvehette az első, a második vagy akár a harmadik oltását is.

Az első oltási akcióhét egyértelmű sikerrel zárult, ezért a kormány december 5-ig meghosszabbította azt. Világossá vált, hogy a koronavírust nem lehet félvállról venni, akármennyire is próbál az ellenzék lépten nyomon keresztbetenni a sikeres járványkezelésnek, és keltik az indulatokat a vakcinákkal szemben, a kép azt mutatja: az emberek a józan eszükre hallgatnak.

Teljes műsor:

