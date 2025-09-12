Keresés

2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Célpont - Baloldali szeretetország Magyar Péter körül: akasztás, fenyegetés, lökdösődés + videó

2025. szeptember 12., péntek 22:30 | Hír TV

A Célpont exkluzív riportban tárja fel a Tisza Párt aktivistáinak gyanús fenyegetéseit. Szeptember 7-én Kötcsén halálos fenyegetéssel, akasztással uszítottak a közmédia riportere ellen, miközben egy háromgyermekes anyát is bántalmaztak – a párt elhatárolódik, de a növekvő agresszióhullám, köpködés, lökdösődés, fenyegeti a magyar demokráciát. Szakértők szerint ez nem csak uszítás, hanem potenciális bűncselekmény!

Célpont - A magyarok örülnek, hogy nincs sok Mohamed az iskolákban + videó

 A magyar közvélemény egyértelműen elutasítja a migrációt, és hálás a Fidesz-KDNP kormány következetes határvédelméért. Oroszlány polgármestere örömmel jelentette ki az évnyitó után, hogy „de jó, hogy nincs köztük Mohamed”, míg Menczer Tamás kiemelte, hogy csak a kerítés miatt nem lett Magyarország a Mohamedek országa, mint Nyugat-Európában, ahol a migránsok terrorhoz, bűnözéshez és kulturális káoszhoz vezetnek az iskolákban.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

