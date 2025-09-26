Keresés

Belföld

Célpont – A hálózat, amely a gyermekvédelmen keresztül igyekszik megdönteni a kormányt + videó

2025. szeptember 26., péntek
baloldal Célpont Semjén Zsolt álhírbotrány

A Gyermekvédelmi törvény körüli társadalmi vita immár nem csupán jogi, hanem politikai háborúvá fajult. A Célpont riportja a kormány állítását vizsgálja, miszerint a gyermekek védelmére hivatkozó akciók valójában egy szisztematikusan felépített politikai hálózat céljait szolgálják. Feltárjuk, kik azok a külső és belső szereplők, akik a gyermekvédelmi témát a kabinet megdöntésére használják, és mekkora összegek mozognak a kampány finanszírozásában. Valóban a kormányzati váltás a cél a gyermekek védelme helyett? A Célpont bemutatja a hálózatot és a módszereket.

  • Célpont – A hálózat, amely a gyermekvédelmen keresztül igyekszik megdönteni a kormányt + videó

Példátlan lejárató álhírhadjáratot indított a kormány ellen a baloldal. A komplett baloldali ellenzék mindenféle bizonyíték nélkül próbálja pedofil botrányba belerángatni a kereszténydemokrata Semjén Zsoltot és destabilizálni az országot.

Az ügy lényege, hogy baloldalról elhintették, hogy egy bizonyos Zsolti bácsi szexuális ragadozóként zsákmányol ki fiatal lányokat, vagy éppen fiúkat.

Majd ezt szépen kezdik mindenféle fronton bújtatva beültetni az emberek fülébe, végül vádaskodva, de alapok nélkül ezt ráhúzzák Semjén Zsoltra. De hogyan kezdődött a gondosan, felépített, egész hálózatot felvonultató suttogó propaganda, ami végül nyílt támadássá alakult?

Mesterterv: Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó

Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

