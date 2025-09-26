Célpont – A hálózat, amely a gyermekvédelmen keresztül igyekszik megdönteni a kormányt + videó

Megosztás itt:

Példátlan lejárató álhírhadjáratot indított a kormány ellen a baloldal. A komplett baloldali ellenzék mindenféle bizonyíték nélkül próbálja pedofil botrányba belerángatni a kereszténydemokrata Semjén Zsoltot és destabilizálni az országot.

Az ügy lényege, hogy baloldalról elhintették, hogy egy bizonyos Zsolti bácsi szexuális ragadozóként zsákmányol ki fiatal lányokat, vagy éppen fiúkat.

Majd ezt szépen kezdik mindenféle fronton bújtatva beültetni az emberek fülébe, végül vádaskodva, de alapok nélkül ezt ráhúzzák Semjén Zsoltra. De hogyan kezdődött a gondosan, felépített, egész hálózatot felvonultató suttogó propaganda, ami végül nyílt támadássá alakult?