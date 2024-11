Cáfolják a balliberális Partizán internetes csatornán elhangzott vádakat

Megosztás itt:

Határozottan visszautasítom a korábbi műemléki referens részéről több médiumban tett, a műemlékvédelmet és személyemet érintő hamis vádakat, a szükséges jogi lépéseket megteszem – írta a közösségi médiában közzétett posztjában Lánszki Regő, majd hozzátette, hazugság, hogy az egykori Kilián-laktanya műemléki védelme sérült.

Hazugság, hogy bárki az épület bontását akárcsak kezdeményezte volna. A tény ezzel szemben az, hogy nincs semmilyen engedély vagy elfogadott terv az épülettel kapcsolatban, így sem átépíteni se semmilyen munkálatot elindítani nem lehet. Nem igaz, hogy testvérem tervét segítettem. A valóság ezzel szemben az, hogy az elmúlt években készült tervekből az Országos Építészeti Tervtanács egyet sem fogadott el, így testvérem koncepciótervét sem. Testvérem nem tervezője az épületnek – tisztázta a politikus, majd hozzátette, ha valaki csak a Partizán videóját látta, azt hinné, az egykori Kilián-laktanya vagy annak egy része eltűnt. Nem, nem nyúlt hozzá érdemben évtizedek óta senki, pedig szükség lenne rá. Az elmúlt években öt különböző terv készült az épületre, azonban egyik sem került engedélyezésre.

A testvérem tervét nem segítettem, nem is tárgyaltam, nem is tárgyalhattam. Informálisan sem segítettem. Az Országos Tervtanács – mint független testület – kétszer is kritikailag elutasította azt. Így az általa tervezett ötlet nem valósult és nem valósulhat meg. A testület tagjai – Kós-, Kossuth-, Ybl-, Pro Architectura-díjas, világnézetileg és szakmailag is sokszínű független szakemberek – kollektív munkáját megkérdőjelezni nem egyéb, mint rágalmazás – emelte ki Lánszki Regő, aki szerint a széles körű védelemmel együtt a volt Kilián-laktanya hasznosítását meg kell oldani, hiszen évtizedek óta lepusztult állapotban van, a tömbrehabilitációban megújult környék és a Nagykörút látványos szégyenfoltja. Az államtitkár kiemelte, Magyarországon 15.000 műemlék áll védelem alatt, de ezek több mint 60 százaléka romos állapotban van. Az elmúlt évtizedekben a műemléki értékeknek pedig akár 20 százaléka megsemmisülhetett.

