Cáfolja a Honvédkórház, hogy bezárná koraszülöttosztályát

Nem zárják be az osztályt a Honvédkórház koraszülöttosztályán, hanem ügyeleti jelleggel működik tovább az orvoshiány miatt – erről a Magyar Idők számol be. A Perinatális Intenzív Centrumban folyamatos az ellátás, de a kívülről érkező csecsemőket átirányíthatják más intézménybe, ha igényel sürgős orvosi beavatkozást. Hozzáteszik: koraszülött ellátatlanul nem marad a kórházban. A lap arról is, hogy az érintett orvosok nagy része nem anyagi okok miatt távozott, hanem szülési szabadságon van.