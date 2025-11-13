Keresés

Belföld

ByeAlex drogbotrányáról is kérdezte a HírTV Gulyás Gergelyt a Kormányinfón + videó

2025. november 13., csütörtök 11:18 | HírTV
ByeAlex drogbotrány Kormányinfó

Aki az élet bármely területén példakép lehet a fiatalaok számára , azoknak különösen el kell utasítaniuk a drogokat – így válaszolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV munkatársának, amikor ByeAlex kábítószer-botrányáról kérdezte a tárcavezetőt a Kormányinfón.

  • ByeAlex drogbotrányáról is kérdezte a HírTV Gulyás Gergelyt a Kormányinfón + videó

További témák: 

  • Tiszás adatszivárgás
  • Megduplázott bankadó 
  • Migráció
  • Kéri László fealdná a szuverenitás egy részét

Fotó: ByeAlex zenész

 

