ByeAlex drogbotrányáról is kérdezte a HírTV Gulyás Gergelyt a Kormányinfón + videó

Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 2026 februárban már folyósítani is fogják a juttatás első részét. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy a nyugdíjak reálértékét minimum megőrizzék, és lehetőség esetén akár emeljék is.