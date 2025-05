BYD elektromos autók: már biciklinél is olcsóbb alternatívát kínálnak Szegeden

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely hazudik és másokra mutogat

Karácsony Gergely főpolgármester most is azt a két dolgot csinálja, amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat, most éppen a miniszterelnökre - közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.