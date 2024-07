Búzagyűjtő napot tartottak Sombereken + videó

Őri László elnök, Baranya Vármegyei közgyűlés: "A baranyai gazdák az elmúlt bő egy évtizedben is minden évben fontosnak tartották, hogy kivegyék a részüket a búza felajánlásból, és ha végig, hogy hány helyre került az ország minden pontjáról, így Baranyából is a felajánlott búzából, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy igen hasznos és nagyon szép célokat tudott szolgálni ez a felajánlás."

