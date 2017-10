Buszoztatás: elszámolást követel a DK

Elszámolást követel a Fidesztől a Demokratikus Koalíció arról, hogy mennyiért és milyen pénzből szállították a tömeget buszokkal Orbán Viktor október 23-i beszédére Budapestre. A felvételek szerint a buszok között több olyan is volt, ami sportklubok tulajdona, és feltehetően tao-pénzből vásárolták.

Ráczné Földi Judit szerint mindezt közpénzből finanszírozhatták. Az ünnepségen ott parkolt a Felcsúti Puskás Akadémia busza is. A Mészáros Lőrinc vezette akadémiával hónapok óta pereskedik a DK, az alapítvány ugyanis nem akarja nyilvánosságra hozni, mire költik a tao-pénzeket.

„A DK tudni akarja, mennyi közpénzt kötött a kormány Orbán tapsolóira. Milyen órabérrel tapsoltak Orbánnak, hány ezer forintba került egy bértapsoló. Azt is tudni akarjuk hogy a bértapsolókat is a Felcsút fizette, vagy őket másképp fizeti ki a Fidesz. A Demokratikus Koalíció, már ezért is folytatja a TAO pénzek átláthatóságáért indított pereket, hogy kiderüljön mennyi közpénzt költött a Fidesz Orbán bértapsolóira” – jelentette ki a politikus.