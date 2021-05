Bús Balázs: Karácsony és Szabó Tímea luxus lakóparkot építenének Mocsárosdűlőn

Módosította a parlament a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvényt, amelynek hatálya így az Országgyűlés őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig tart. Ugyan több mint egy évvel a járvány kezdete után sem mondhatjuk, hogy a végére értünk, ám már bízhatunk abban, hogy tömeges oltás nyomán átléptük azt a határt, ahonnan kifelé vezet az út - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. 382 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 955-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 277-re emelkedett. Már több mint 4 millió 715 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 749 ezren a második dózist is megkapták. Lecsengőben van a koronavírus-járvány, de a higiénés szabályokat és a járványügyi korlátozó intézkedéseket továbbra is be kell tartani - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. További finomhangolásra van szükség az egészségügyi kormányzat részéről több téren, például az egészségügyi törvény kapcsán – mondta az Emmi miniszteri főtanácsadója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kollár Lajos közölte: a járvány számtalan kérdést és tervet felülírt, de már a járvány előtt megkezdődtek a tárgyalások és a munkák. A kormány döntése értelmében azok az érettségizők, akik önhibájukon kívül, például koronavírus-fertőzés miatt nem tudtak megjelenni az írásbeli vizsgákon, szóbeli vizsgát tehetnek még a jelenlegi vizsgaidőszakban. A doktori fokozatáról Karácsony Gergely közölte, azt politikusi munkája miatt nem tudta megszerezni, és az életrajzába valaki más írta be, hogy rendelkezik vele. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint jó eséllyel Karácsony Gergely nyerheti a baloldali előválasztást. Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, nem tartanak a Budapesti főpolgármestertől, aki Gyurcsány Ferenc embere. Karácsony Gergely képében térne vissza a Gyurcsány-korszak, ha a baloldal nyerne a 2022-es országgyűlési választáson - jelentette ki a Volner Párt elnöke . Hiába ajánlott együttműködést és teljes átláthatóságot a kormány a fővárosnak a Fudan Egyetem és a diákváros beruházása kapcsán, Karácsony Gergelyék továbbra sem támogatják a projektet. Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a kormány minden beruházást be szeretne fejezni, Karácsony Gergely hiába gátolja a Fudan Egyetem megépülését. A baloldallal ellentétben a kormány nem az idős embereken akar spórolni - mondta a családokért felelős miniszter a Magyar Nemzetnek. Novák Katalin közölte: a kabinet célja, hogy a családok támogatását és a nyugellátásokat a járvány miatti gazdasági nehézségek idején is tovább növelje. Pedofilellenes törvénycsomagot nyújt be a Fidesz az Országgyűlés elé jövő héten a gyermekek védelméért és az elkövetők súlyosabb büntetéséért - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A magyar gazdaság érte el a legnagyobb növekedést az EU-n belül az eddig nyilvánosságra hozott adatok alapján az előző negyedévhez képest - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Armin Pappergert, a német Rheinmetall AG autó- és védelmi ipari cégcsoport elnökét. Május 31-ig igényelhető az ágazati bértámogatás. Visszamenőleg, akár tavaly novemberig beadhatják a pályázati kérelmet a munkahelyek megtartását szolgáló állami segítségre a nehéz helyzetbe került szektorok vállalkozásai - mondta Bodó Sándor államtitkár. Megszavazta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely szeptember elsejétől minden 1-es típusú diabéteszes gyermeknek garantálja, hogy biztonságosan vehessen részt a többi gyerekkel együtt az óvodában, iskolában - közölte Novák Katalin. Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpátaljai szociális programcsomag idei felhívásait - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. Nem tárgyalnak még tűzszünetről a szemben álló felek a gázai-izraeli rakétaháború kilencedik napján sem - jelentette a katonai rádió. Támogatja az Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet közötti tűzszünet létrejöttét - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. Ferenc pápa fogadta az európai körúton tartózkodó Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette, amelyben legalább 200 palesztin és 10 izraeli állampolgár vesztette életét. Recep Tayyip Erdogan török elnök éles szavakkal bírálta Ausztriát, amiért szolidaritást vállalt Izraellel a zsidó állam és a radikális iszlamista Hamásszal kialakult konfliktusban. A világon 163,4 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A Johnson & Johnson cég a vakcinabeszerzéséről szóló szerződésben rögzítettektől eltérve jelentős késéssel szállítja koronavírus elleni oltóanyagát az Európai Unióba, továbbá felére csökkentette a vakcinák ezen a héten szállítani kívánt mennyiségét. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint négyezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, az elhunytak száma megközelítette a háromszázat. Néhány angliai körzetben most már az új típusú koronavírus indiai variánsa az új fertőzéseket okozó domináns változat - jelentette be Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Oroszországban egészében véve stabil, de a nagy népsűrűségű városokban feszült a Covid-19-járványhelyzet - jelentette ki Mihail Murasko egészségügyi miniszter. Még mindig nem engedhető meg - a koronavírus ellen teljesen beoltott embereknek sem -, hogy Ausztráliából külföldre utazzanak - jelentette ki Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. Mintegy 450 rab és fegyőr hunyt el a koronavírus-járvány kitörése óta a túlzsúfolt brazil börtönökben - közölte a G1 brazil hírportál. A koronavírus elleni védőoltást elutasítók maradjanak otthon, hogy ne fertőzzenek meg másokat - jelentette ki Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki államfő. Mintegy 2700 embert toloncoltak vissza Marokkóba azok közül, akik az elmúlt nap során illegálisan jutottak be az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területére. Letartóztatták a tuniszi Bardo múzeumban 2015 márciusában elkövetett, 20 halálos áldozatot - többségében turisták életét - követelő terrortámadás egyik fő gyanúsítottját egy hajó fedélzetén, amellyel Európába akart szökni. 127 ember eltűnt a nyugat-indiai Mumbai partjainál, miután a Tauktae nevű ciklon lecsapott a térségre, és felborította a hajót, amelyen utaztak - közölték hatósági források. A koszovói rendőrség 400 kilogramm kokaint foglalt le egy Brazíliából érkezett hússzállítmányban - közölték a helyi hatóságok. Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki megölte újszülött gyermekét 2004-ben Péteriben - közölte a Pest megyei főügyész. Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy kislány képeit szerezte meg és küldte tovább a gyerek ismerőseinek az interneten - tájékoztatott a Baranya Megyei Főügyészség. Több mint 1,2 tonna kockázatos élelmiszert vont ki a forgalomból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzsér település egyik élelmiszerüzlete ellenőrzése során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A kedvező járványügyi helyzet miatt visszavonta az országos főállatorvos a baromfik zárt tartására vonatkozó előírást. A felsővezeték-hálózat meghibásodása miatt a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, azon a szakaszon a menetidő 30-40 perccel megnőhet, járatelmaradásokra is számítani kell - közölte a Mávinform. Fucsovics Márton legyőzte a svájci Henri Laaksonent a genfi salakpályás férfi tenisztornán és bejutott a legjobb 16 közé. Hosszú Katinka arany-, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet szerzett női 400 méter vegyesen a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Pap Bianka SM10, míg Konkoly Zsófia SM9 kategóriában aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a paraúszók portugáliai Európa-bajnokságán. Peter Sagan nyerte a sprintbefutót a Giro d'Italia kerékpáros körverseny tizedik szakaszán, amelyen nem változott az összetett élcsoportja: Egan Bernal megtartotta a rózsaszín trikót, Valter Attila maradt az ötödik helyen. Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - Grundfos Tatabánya KC 29:24; Veszprémi KKFT - HE-DO B.Braun Gyöngyös 29:28