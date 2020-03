Burány Sándort is át akarta csábítani Gyurcsány a Demokratikus Koalícióhoz

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a kormány tíz akciócsoportot állított fel a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében. Hétfőtől tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe az iskolákban, a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekekre otthon lehetőleg ne a nagyszülők vigyázzanak, mert az új koronavírus főleg az idősekre veszélyes. 19-re nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Három újabb fertőzött magyart diagnosztizáltak, mindhárman kórházban vannak, jó állapotban – mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakatos Tibor közölte: 11 437 magyar állampolgárt ellenőriztek, ebből 166 magyar állampolgár esetében rendelték el a hatósági házi karantént, 204 emberrel szemben megtagadták az országba való belépést. Sem Budapest, sem pedig más város lezárását nem tervezi a kormány a koronavírus miatt – mondta az operatív törzs vezetője. Lakatos Tibor álhírnek nevezte azokat az értesüléseket, amelyek a lezárást híresztelik. Hosszú harc várható, amihez óriási lelki erőre van szükség - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A magyar jogrend alkalmas arra, hogy a kormányt a hatékony és gyors védekezésre eszközökkel ruházza fel, és nem fognak habozni, hogy ezeket alkalmazzák - jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor közölte: az idei és a már tervezés alatt álló 2021-es költségvetést is teljesen újra kell gondolni a koronavírus-járvány miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta: felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell szembenézni. Németország hamarosan dönthet arról, hogy kivételt tesznek az elrendelt exporttilalom alól és Magyarországra szállítják a korábban megrendelt védőfelszereléseket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szünetel a személyes ügyfélfogadás az ország valamennyi ügyészségén - olvasható az ügyészségi honlapon. A koronavírus-fertőzés miatt a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel felírási igazolás nélkül is kiváltható a hozzátartozó gyógyszere. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elrendelte budapesti és vidéki zsinagógáik bezárását a koronavírus-fertőzés miatt. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség fenntartása alatt álló zsinagógák továbbra is nyitva lesznek. Mindenki fontolja meg a külföldi látogatását egyrészt a fertőzés, másrészt az utazási nehézségek szempontjából – mondta a tájékoztatásért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Menczer Tamás hangsúlyozta: az események gyorsan változnak, kiszámíthatatlan, hogy egy külföldi utazás során milyen problémák merülhetnek fel. Magyarországon csökkent a negyedik legnagyobb arányban a csecsemőhalálozás 2010 óta - mutatott rá az Eurostat friss adatait elemezve Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz, az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mintegy 1,1 millió Törökországban élő szír menekült kap támogatást az Európai Uniótól - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Ismét összecsapások voltak a görög-török határon - a görög határőrök könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megállítani az Európába tartó migránsokat. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége az Athén által március elején kért határ menti gyorsbeavatkozás részeként 100 határőrt küldött Görögországba a Törökországgal közös szárazföldi határszakaszán jelentkező rendkívüli helyzet kezelésére. Európába tolódott a koronavírus-világjárvány súlypontja - közölöte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés érdekében Ukrajna lezárja határait minden külföldi előtt március 15-29. között. A koronavírus miatt Ausztria több helyen lezárta a határt Magyarország felé. Karantén alá helyezik az ausztriai Tirol tartomány egy részét, valamint visszaállítják az ellenőrzést a svájci-osztrák határon - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Az új típusú koronavírus terjedése miatt külföldi állampolgárok vasárnap éjféltől nem léphetnek be Csehországba, a cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. Csehországban nem nyithatnak ki a kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek ma reggeltől. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledel boltok és az újságárusok a kivételek. A fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, nem engednek be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő. A koronavírus-járvány lassítása céljából bezárják az iskolákat és az óvodákat több német tartományban. Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Egyhangúlag megszavazta Bulgária parlamentje a szükségállapot bevezetését április 13-ig a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében. Olaszországban 1266-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, több mint 17 ezren fertőzöttet tartanak nyilván. Észtország szükségállapotot hirdetett a koronavírus terjedése miatt, egyelőre május 1-jéig - jelentette be a kormány. Iránban a biztonsági erők kiürítik a városi utcákat a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Minden nemzetközi járatát felfüggeszti a LOT Polish Airlines március 15-ével - közölte a cég. Donald Trump amerikai elnök országos szükségállapotot hirdetett az új típusú koronavírus-járvány miatt. Az új-zélandi miniszterelnök bejelentette, hogy mindenkinek, aki belép az országba, 14 napig el kell szigetelnie magát a helyiektől az új koronavírus terjedése elleni védekezésül. Bizalmat szavazott a Janez Jansa vezette átmeneti jobbközép koalíciós kormánynak a szlovén parlament. Ismét Ludovic Orbant, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt elnökét bízta meg kormányalakítással Klaus Iohannis román államfő. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a középfokú oktatásról szóló, Budapest és a kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek által is kifogásolt törvényt. Újabb közel-keleti ország került veszélyes helyzetbe, miután csődbe ment Libanon. Az ország nem tudja törleszteni az esedékes kötvénytartozását. Az egykoron a Közel-Kelet Svájcaként is emlegetett Libanon fizetésképtelenséget jelentett. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kiutasított Magyarország és az Európai Unió területéről két iráni állampolgárságú, a karanténban agresszíven viselkedő egyetemistát. A Wizz Air - március 16. és április 3. között - törli a Budapest-Oslo járatait, mert a norvég hatóságok új intézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére - közölte a légitársaság. Férfi vízilabda ob I: A-Híd OSC Újbuda - ZF-Eger 15:9 Elmarad a március 26-ra tervezett szófiai bolgár-magyar labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező, mivel a helyi parlament vészhelyzetet hirdetett a koronavírus-járvány terjedése miatt. A koronavírus-járvány miatt elhalasztották a magyar női kézilabda-válogatott Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőit, valamint a Telekom Veszprém férficsapatának negyeddöntő-visszavágóját a SEHA Ligában. A koronavírus-járvány miatt biztossá vált, hogy nem rendezik meg Magyarországon a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny idei első három szakaszát.