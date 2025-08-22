Büntetőjogi következménye is lehet a Budapesten kiégett buszoknak + videó

Budai Gyula: Lózungokkal és ígéretekkel nem lehet egy országot működtetni + videó

Budai Gyula szerint azok a botrányok, amelyek a Tisza párt háza táján láthatóak, nem arról tanúskodnak, hogy felelősen tudnának kormányozni. A politikus szerint hiába született több büntetőfeljelentés ellenük, a politikai és egyéb felelősséget biztosan nem fogják vállalni.