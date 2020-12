Büntetőeljárás indulhat hamarosan Donáth László ellen

1893 újabb beteg, ezzel 285 763-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237-re emelkedett. A gyógyultak száma 115, az aktív fertőzöttek száma pedig 195 411 fő. Az alaptörvényben rögzítette az Országgyűlés, hogy az anya nő, az apa férfi. Meghatározták a képviselők a közpénz fogalmát és újraszabályozták a különleges jogrend alkotmányban rögzített szabályait is. A törvényhozás 134 igen, 45 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el az alaptörvény kilencedik módosítását a kormány kezdeményezésére. A választási törvények kormány által kezdeményezett, minősített többséget módosítását 134 igen szavazattal, 60 nem ellenében fogadta el a Ház. A Demokratikus Koalíció nem vett részt az Alaptörvény módosításának szavazásán. Magyarország védi a házasság intézményét és a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán, miután a parlament elfogadta az alaptörvény kilencedik módosítását. A haza, a családok és a gyermekek védelmének, illetve a „kamupártokkal” szembeni fellépés lehetőségének megerősítéseként értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a parlamenti szavazások - köztük az alaptörvény módosításának - végeredményét. Magyarország közelebb került a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célkitűzések eléréséhez, miután az Országgyűlés elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium törvénymódosítási javaslatát - közölte az ITM. Sikerült megvédeni a magyarok pénzét, de ehhez az kellett, hogy Magyarország és Lengyelország elmenjen a falig - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit hangsúlyozta: néhány ágazat tekintetében a júliusi tervezethez képest magasabb összeget sikerült kiharcolni. Az Európai Unióval kötött megállapodás során hazánk meg tudta őrizni az európai alkotmányt és a szerződések hitelét is. Nem lehet a jogállamot jogállamiságot sértő eszközökkel megvédeni - mondta az EU Magyarországgal szembeni lépéseire utalva Varga Judit igazságügyi miniszter a Századvég Alapítvány online konferenciáján. Kamuvideós Korózs-díjjal jutalmazta Szabó Tímea politikai munkáját a KDNP frakciószóvivője - ezt egy fotón tette közzé Nacsa Lőrinc, aki azt írta: a baloldal folyamatos álhír- és hazugságterjesztésének a mélypontja Korózs Lajos kamuvideója volt. Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fővárosi Fidesz a botrányos BKV-közbeszerzés kivizsgálására - közölte a nagyobbik kormánypárt budapesti frakciója. A Fidelitas követeli, hogy Karácsony Gergely főpolgármester ne nézze hülyének a fővárosiakat és mondja el, hogy mi az igazság a meghiúsult busztender ügyében - jelentette ki a szervezet elnöke. Túlterjeszkedhetett a hatalmán Pécs polgármestere, amikor a veszélyhelyzetben hozott létre egy harmadik alpolgármesteri posztot a baranyai megyeszékhelyen - írta a Pécs Aktuál hírportál jogászok véleményére hivatkozva. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa és a kamatfolyosó sem változott. A monetáris politikai feltételek változatlanul hagyásával a jegybank megerősítette eddigi politikájának pilléreit - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 35 milliárd forint értékű beszállító fejlesztési program indul az élelmiszeripari vállalkozások számára - jelentette be a gazdaságstratégiáért és biztonságért felelős államtitkár. A beruházások most aranyat érnek - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Bock Hungária Kft. stratégiai partnerségi szerződésének aláírásán Nemesvámoson. A német cég száz munkahelyet teremt a Veszprém megyei településen. Új üzemcsarnokot épít Zsámbékon a Medicontur Kft., a 622 millió forintos beruházáshoz 248 millió forintos állami támogatást kap a cég, amely így 300 magyarországi dolgozója munkahelyét tudja megvédeni - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Történelmi sikert ért el Magyarország a hétéves uniós költségvetés és a hozzá kapocslódó helyreállítási alapról szóló tárgyalásokon és azok elfogadásával - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő az EP néppárti képviselőcsoporjának címzett levélben kért bocsánatot a frakciót és vezetőjét bíráló kijelentéseiért. Az Európai Unió gyógyszer-felügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség közölte, hogy december 21-én rendkívüli tanácskozáson fog dönteni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának engedélyezéséről. A koronavírus elleni oltási kampány ugyanazon a napon fog megkezdődni valamennyi uniós tagállamban - közölte a francia elnök környezete. Észtországban a kormány elfogadta a koronavírus elleni oltási tervet, amelynek keretében első körben az egészségügyi dolgozók, illetve a beteggondozó intézetek lakói és munkatársai kapnak majd a vakcinából. Oroszország összes régiójába kiszállították már a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni Szputnyik V oltóanyagot, a vakcináció az ország egész területén megkezdődött - jelentette be Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. A Moderna koronavírus elleni védőoltása biztonságos és hatékony - írta elemzésében az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság, és jelezte, hogy a vakcinát várhatóan a napokon belül sürgősséggel engedélyezik az Egyesült Államokban. Ausztria-szerte befejeződtek a koronavírus-fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében zajló tömeges tesztelések. A vártnál jóval kisebb volt a részvétel. Ausztriában a koronavírus-járvány miatt meghosszabbítják az iskolai téli szünetet, mert a tanítás újrakezdése előtt tesztelni szeretnék a pedagógusokat és a diákokat is. Horvátországban nőtt, Szlovéniában csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló és az intenzív osztályon kezelt betegek száma - derült ki a válságstábok közleményéből. Ukrajnában az előző napi jelentős csökkenés után keddre ismét mintegy kétezerrel csaknem 8,5 ezerre emelkedett az egy nap alatt feljegyzett új fertőzöttek száma, viszont több mint kétszer annyian gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek. A luxemburgi parlament meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezését célzó, kijárási tilalommal, valamint a bárok, éttermek, mozik és fitneszközpontok további zárva tartásával járó rendkívüli intézkedések érvényességét. Dániában az egész országra kiterjesztik a települések kétharmadán érvényben lévő részleges karantént a koronavírus-fertőzés terjedésének visszaszorítása érdekében. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában rekordszámú, 235 beteg vesztette életét a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés szövődményeiben. A Fosun sanghaji székhelyű gyógyszercég bejelentette, hogy százmillió dózis koronavírus elleni vakcina behozataláról kötött megállapodást a német BioNTech gyógyszergyártóval, amely az amerikai Pfizerrel közösen fejlesztette ki oltóanyagát. Állami terrorizmussal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus. Jair Bolsonaro brazil elnök, Donald Trump amerikai elnök egyik legjelentősebb latin-amerikai szövetségese is gratulált Joe Biden megválasztott elnöknek az elnökválasztási győzelméhez. Őrizetbe vették a rendőrök egy embercsempészbanda szír tagját, négy magyar társát már októberben elfogták - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hétfőn 298 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good-Újpest FC 1:1 Férfi vízilabda BL: FTC-Telekom Waterpolo - Jadran Herceg Novi (montenegrói) 11:2 Nikola Lazics lett a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Kaposvári KK vezetőedzője.