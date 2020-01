Büntető feljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében

Eljárást indíthat az adóhatóság az MSZP homályos pénzügyei miatt - írja a Magyar Nemzet. Az ügyészség azt követően fordult NAV-hoz, hogy Tényi István, a Fidesz korábbi tagja költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen elkövető ellen bejelentést tett. Méheket akarnak telepíteni a buszmegállókhoz a 8. kerület balliberális képviselői. Egy klímavédelmi munkaanyagban szerepel az az ötlet, hogy zöldítsék a buszvárókat, a növényekbe pedig tegyenek méhkasokat. A Fidesz helyi szervezete jószándékú, de szakértelem nélküli környezetvédelemnek tartja az ötletet. Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz. A Fidesz szerint továbbra is az a legjobb megoldás, ha a gyöngyöspatai romák oktatás formájában kapják meg a megítélt kártérítést - mondta híradónknak a párt frakcióvezető-helyettese. Böröcz László hangsúlyozta, valóban érte hátrány a roma tanulókat, de a Fidesz-KDNP kormány 2010 után fellépett a szegregáció ellen. Büntetőfeljelentést tett a fővárosi kormányhivatal a Budaörsi Egészségügyi Központban decemberben végzett szürkehályogműtétek utáni fertőzések miatt. Visszautasítja az ellene felhozott vádakat Wittinghoff Tamás. Budaörs polgármestere nem érzi magát, vagy az önkormányzatot felelősnek azért, hogy több mint 1 hónapja a Budaörsi Egészségügyi Központban 12 szemműtéten átesett beteg súlyos fertőzést kapott. A vízválság megelőzésének megoldásait keresve nemzetközi innovációs ötletversenyt rendez március 26-27. között a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Design Terminal. Az ásványvíz- és üdítőital gyártók 2030-ig 50 százalékra növelik az újrahasznosított műanyag alapanyagok arányát a palackokban, és valamennyi cég saját kampányt indít az italcsomagolások szelektív gyűjtésének népszerűsítésére. Az ENSZ és a Frontex jelentései szerint mintegy 100 ezer migráns várakozik a balkáni útvonalon, hogy illegálisan az Európai Unió területére lépjen - ezt mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szegeden. Németh Szilárd hozzátette, mivel a migránsok már nemcsak a határkerítésen keresztül próbálnak bejönni Magyarországra, hanem a Tiszán is, ezért a folyó déli határszakaszára vezényeltek egy katonai hajót, ami folyamatosan ellenőrzi a vízi útvonalakat. Meg kell különböztetni a menekülteket a gazdasági migránsoktól - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs Brüsszelben, a LIBE bizottság ülése után. Az EP-képviselő a Hírt tv-nek adott interjúban elmondta: határozottabb európai fellépésre van szükség, hogy hatékonyabban működjön a határvádelem és minden Európába belépőt regisztrálni kell. Az Európai Néppárt elnöke bejelentette, hogy a pártcsalád február elején esedékes politikai közgyűlésén teszi közzé a Fidesz magyar kormánypárt tevékenységének vizsgálatára létrehozott háromfős testület jelentésével kapcsolatos értékelését. Tiszteleten és párbeszéden alapuló, kölcsönösen elfogadható megoldásokat szorgalmaz a horvát uniós elnökség a Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni, hetes cikkely szerinti eljárással kapcsolatban. Az olasz Liga szenátorai a felsőház mentelmi bizottságának ülésén igent mondtak vezetőjük, Matteo Salvini mentelmi jogának megvonására, miután a párt vezetője bejelentette, hogy bíróság elé akar állni egy tavaly nyári migránsügyben. Három kis hatótávolságú rakéta csapódott be tegnap este Bagdadban az úgynevezett Zöld Zónában, ahol a legfontosabb állami intézmények és a nagykövetségek helyezkednek el. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint - írta a The Guardian. A megbékélésről és a fajgyűlölet elleni harcról mondott beszédekkel emlékeztek amerikai politikusok ifjabb Martin Luther Kingre, a meggyilkolt polgárjogi harcos emléknapján. Több mint 100 állat- és növényfaj természetes élőhelyének legalább 50 százalékára kiterjednek az Ausztráliában tomboló bozót- és erdőtüzek, amelyek az érintett fajok egy részének a kihalását is okozhatják. Négyre emelkedett Kínában az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus halálos áldozatainak a száma - jelentették be kínai egészségügyi hatóságok. Leégett egy munkásszállónak használt faépület a nyugat-szibériai Tomszk megyében, a tűznek 11 halálos áldozata van - közölte az Interfax hírügynökség. Tizenhárom és fél évi börtönbüntetésre ítélték Kínában Meng Hung-vejt, az Interpol korábbi vezetőjét, miután bűnösnek találták az ellene felhozott korrupciós vádakban. Vádat emeltek egy korábban Lentiben dolgozó benzinkutas ellen, aki a bankkártyás fizetési rendszerben felfedezett hiba kihasználásával több mint kétmillió forint kárt okozott - tájékoztat a Zala Megyei Főügyészség. Beazonosították a kiskőrösi halálos gázolás feltételezett okozóját, akinek az elszámoltatása folyamatban van - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. BKK: Automatizált, e-mailes emlékeztetőrendszert vezet be a Budapesti Közlekedési Központ azoknak az utasoknak, akiket a fővárosi közösségi közlekedés használata során pótdíj fizetésére köteleztek az ellenőrök. Az orosz válogatott lesz a magyar csapat ellenfele a vízilabda Európa-bajnokság férfitornájának negyeddöntőjében. Az ultrafutó Csécsei Zoltán megjavította a 12 és 24 órás futópados világcsúcsot, 12 óra alatt 155,32 kilométert teljesített. Az egynapos új világcsúcs pedig 286,80 kilométer.