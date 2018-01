Büntetésspirálba tolja az ellenzéket a kormány?

A JOBBIK ÉSZREVÉTELEI ELLENÉRE IS JÓVÁHAGYTA A PÁRTRA KISZABOTT, TÖBB MINT 660 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. RÓNA PÉTER: AZ ÁSZ ELLENZÉKI PÁRTOKKAL SZEMBENI INTÉZKEDÉSE FELRÚGJA A HATALMI ÁGAZATOK ALAPTÖRVÉNYBEN ELÕÍRT SZÉTVÁLASZTÁSÁT. A DK BRÜSSZELHEZ FORDUL AZ ÁSZ-BÜNTETÉS MIATT. ALAPOSAN MEGLEPTE A DK-T, HOGY AZ MSZP BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ EGYÉNIBEN CSEPELEN. MSZP: A DK-NAK NINCS JOGA BELESZÓLNI, HOGY KIKET JELÖLÜNK. CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN JÖN MAGYARORSZÁGRA A SZÉLSÕJOBBOLDALI MILO YIANNOPOULOS - MÉRCE.HU. SÜLLYED A TALAJ A PAKSI ATOMERÕMÛ EGYIK BLOKKJÁNÁL, A MINISZTÉRIUM SZERINT A MOZGÁS ELLENÕRZÖTT, NEM VESZÉLYEZTETI A BÕVÍTÉST. AZ MSZP SZERINT VESZÉLYBEN VAN A MODERN VÁROSOK PROGRAM BERUHÁZÁSAINAK MEGVALÓSULÁSA. MIUTÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN A FÜGGETLEN MÁRKI-ZAY PÉTER, TÉRFIGYELÕ KAMERÁT SZERELTEK FEL AZ UTCÁBAN, AHOL LAKIK. A SZENT MARGIT KÓRHÁZ CÁFOLJA, HOGY RÜHES BETEGEK LENNÉNEK AZ INTÉZMÉNY ÁPOLÁSI OSZTÁLYÁN. IDEA INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 38%, 2. JOBBIK 17%, 3. DK 13%, 4. MSZP 12%, 5. LMP 6%, 6. EGYÜTT 3%, 7. MOMENTUM 3%, 8. PÁRBESZÉD 2%. IRÁNYTÛ INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 50%, 2. JOBBIK 21%, 3. MSZP 8%, 4. DK 7%, 5. LMP7%, 6. MOMENTUM 3%, 7. MKKP 2%, 8. EGYÜTT 1%, 9. PÁBESZÉD 1%. LEVÁLTOTTÁK A MOMENTUM ELNÖKÉNEK APJÁT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÉLÉRÕL - DERÜL KI A SZERVEZET KÖZLEMÉNYÉBÕL. MINTEGY 1100 KILOMÉTERNYI MAGYARORSZÁGI KERÉKPÁRÚT ÜZEMELTETÉSÉT VESZI ÁT A MAGYAR KÖZÚT. ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT KÉRTE A ROMÁN ÁLLAMFÕTÕL A MAGYAR AUTONÓMIA ÜGYÉBEN RAZVAN ROTARU A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÉPVISELÕJE. JEAN-CLAUDE JUNCKER: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK VEZETÕ SZEREPET TÖLTHETNEK BE AZ EU-BAN, HA BETARTJÁK A SZABÁLYOKAT. JUNCKER: NÖVELNI KELL A TAGÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKAT AZ EU KÖVETKEZÕ KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSÁBAN. LÁZÁR JÁNOS: MAGYARORSZÁG KÉSZ NÖVELNI A HOZZÁJÁRULÁSÁT AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ. DIE PRESSE: MAGYARORSZÁG SZERINT BRÜSSZEL VESZÉLYEZTETI A JOGÁLLAMISÁGOT. HETEKEN BELÜL BERENDELHETI DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT ROBERT MUELLER, A "2016-OS TRUMP-KAMPÁNY OROSZ KAPCSOLATAIT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG" VEZETÕJE. 200 EZER SALVADORI MENEKÜLTET UTASÍTHATNAK KI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL, MIUTÁN MEGSZÜNTETTÉK VÉDETT STÁTUSZUKAT. TÜNTETÉS KEZDÕDÖTT WASHINGTONBAN A SALVADORI MENEKÜLTEK KIUTASÍTÁSA ELLEN. SZLOVÉN ÁLLAMFÕ: HORVÁTORSZÁG NEM TESZ ELEGET A SZLOVÉN-HORVÁT HATÁRVITA RENDEZÉSÉRE HOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATNAK. FRANCIAORSZÁGBAN TAVALY REKORDOT DÖNTÖTT, MEGHALADTA A 100 EZRET IS A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA. AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁT ÉS A MIGRÁNSOK BEFOGADÁSÁT SÜRGETTE FERENC PÁPA. NYOLC ÚJ MINISZTERT IKTATOTT BE ANDRZEJ DUDA LENGYEL ELNÖK MATEUSZ MORAWIECKI KORMÁNYFÕ JAVASLATÁRA. RÉSZLEGES KORMÁNYÁTALAKÍTÁST HAJTOTT VÉGRE A BRIT MINISZTERELNÖK. KATONAI TÁRGYALÁSOKAT KEZD EGYMÁSSAL ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA A FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉSRÕL. ÉSZAK-KOREA SPORTOLÓKAT, MAGAS RANGÚ TISZTVISELÕKET ÉS SZURKOLÓKAT KÜLD A JÖVÕ HÓNAPBAN A DÉL-KOREABAN RENDEZENDÕ TÉLI OLIMPIÁRA. A KÜLÖNBÖZÕ BIZTONSÁGI SZERVEK MINTEGY 3700 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE IRÁN-SZERTE A TÖBB MINT EGY HÉTIG TARTÓ KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK SORÁN. IZRAEL HÁROM TÁMADÁST HAJTOTT VÉGRE KEDDEN SZÍRIAI CÉLPONTOK ELLEN HARCI REPÜLÕGÉPEKKEL ÉS FÖLDRÕL INDÍTOTT RAKÉTÁKKAL - KÖZÖLTE A SZÍRIAI HADSEREG. TÖBB MINT KÉTSZÁZAN SÉRÜLTEK MEG EGY VASÚTI BALESETBEN KEDDEN A DÉL-AFRIKAI JOHANNESBURG KÜLTERÜLETÉN. EDDIG 29 EMBER HALÁLÁT OKOZTA A MADAGASZKÁRRA LECSAPÓ AVA CIKLON. BÖRTÖNBE KELL VONULNIA GERÉB ÁGNESNEK, AZ OTTHONSZÜLÉS HAZAI TÁMOGATÓJÁNAK, A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA ELUTASÍTOTTA A PERÚJÍTÁSI KÉRELMÉT. EGY HEKTÁRNYI TERÜLETEN KAPOTT LÁNGRA AZ ALJNÖVÉNYZET ÉS A BOZÓTOS TARCAL HATÁRÁBAN. 3 ÉV 10 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTE ELSÕ FOKON A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI ELLOPTA EGY FÕVÁROSI VILLAMOSMEGÁLLÓBAN ALVÓ FIATAL TELEFONJÁT. MINTEGY 250 TÕ CANNABIS NÖVÉNYT TALÁLTAK A DABASI NYOMOZÓK EGY ÓCSAI HÁZBAN. ÉLETÉNEK 67. ÉVÉBEN ELHUNYT TÕKÉCZKI LÁSZLÓ SZÉCHENYI-DÍJAS TÖRTÉNÉSZ. A RENDÕRÖK MEZÕCSÁTON FOGTÁK EL AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOT SZERZETT MEG ÉS ADOTT TOVÁBB HELYI LAKOSOKNAK.