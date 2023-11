Bűncselekménygyanús mikroadományok: A baloldal egyik legfontosabb háttérembere, Tordai Csaba + videó

Megosztás itt:

Amikor 2010. május 31-én a későbbi tárcavezető, Navracsics Tibor besétált a Bajnai-kormány Miniszterelnöki Hivatalának épületébe, akkor a kancelláriát vezető Molnár Csaba irodájában mások mellett Tordai Csaba fogadta őt – derül ki a Heti Válasz által az eseményről készített videóból (4:18-tól látható a szóban forgó részlet).

A jogász végzettségű Tordai jelenleg Karácsony Gergely jogi főtanácsadója, és a főpolgármester körül kirobbant mikroadományos botrány egyik főszereplője, ugyanis az ő irodájában hamisíthattak meg több, az adománygyűjtés körülményeiről szóló jegyzőkönyvet.

Tordairól bár köztudott, hogy főosztályvezetői, államtitkári pozíciókat viselt a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányokban, ám egy olyan kényes tárgyalásban való részvétel, mint amilyen a minisztériumok átadás-átvételének a folyamata, azt felételezi, hogy Tordai a legbelső bizalmi kör tagja a baloldalon.

Tordai politikai karrierje a 2010-es években inkább lefelé ívelt, 2019-től azonban Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója lett. Bajnai Gordon a Városháza-gate botránya során az egyik hangfelvételen azt mondta beszélgetőtársainak Tordairól, hogy ő ajánlotta be Karácsonyhoz, illetve azt is hangsúlyozta, hogy „két ember üzemelteti ma a fővárost, Tordai Csaba az egyik”. (Érdekesség, hogy a Bajnai által említett két ember közül a másik is a Heti Válasz 2010-es videójában szerepel, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a felvételeken Kiss Péter MSZP-s miniszter jobbkezeként bukkant fel.)

Mint arról korábban már beszámoltunk, Gyurcsány és Bajnai embere, Tordai Csaba nagy bajba került, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) házkutatást tartott a jogász belvárosi ügyvédi irodájában november 9-én. Érdeklődésünkre az adóhatóság akkor azt közölte, hogy a „NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában”.

Ismert: a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 506 millió forintot fizetett be készpénzben a szervezet képviselője, Perjés Gábor. A pénzek állítólag mikroadományokból származnak, ám a gyanús körülmények miatt a 99 Mozgalom számlavezető pénzintézete, az OTP feljelentést tett. A bank szerint nem kerülhettek olyan módon a leadott pénzek az adománygyűjtő ládákba, ahogyan az a jegyzőkönyvekben szerepelt. Ez utóbbi dokumentumok közül többet meg is hamisíthattak, ugyanis az iratokat hitelesítő két MSZP-s pártmunkatárs vallomása szerint ők csupán egyetlen iratot szignóztak, miközben aláírásuk tíz dokumentumon is megtalálható.

Borítókép: Tordai Csaba (Fotó: Havran Zoltán)