Bulinegyed-kocsmát akar csinálni a balliberális kerületvezetés az Akácos Udvar egykori idősek klubjából + videó

Megosztás itt:

Radics Béla: "Annak a súlyát érdemes ízlelgetni, hogy akkor amikor egy polgármester 2019-ben azzal nyer választást, hogy ő bezárja itt a bulinegyedet, rendet tesz, tisztaság, szép, végtelen élmény lesz Erzsébetvárosban élin, akkor most odáig fajulunk, hogy ő 300 milliót ad az erzsébetvárosiak zsebéből azért, hogy még egy bulihely nyíljon belső Erzsébetvárosban, úgy hogy konkrétan a fél lakosság innen már el lett üldözve. És nincsen más lehetősége a helyi lakosságnak, csak egy dolog, hogy váltsanak polgármestert."